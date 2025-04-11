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https://sarabic.ae/20250411/النهار-في-الذكرى-الخمسين-للحرب-517-من-اللبنانيين-قلقون-من-عودتها---1099450425.html
"النهار": في الذكرى الخمسين للحرب.. 51.7% من اللبنانيين قلقون من عودتها
"النهار": في الذكرى الخمسين للحرب.. 51.7% من اللبنانيين قلقون من عودتها
سبوتنيك عربي
أطلقت صحيفة "النهار" بالتعاون مع "الدولية للمعلومات" نتائج استطلاع رأي، يرصد نظرة اللبنانيين إلى ماضي الحرب وتطلعاتهم إلى مستقبل أكثر استقراراً وازدهارا، وذلك... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T12:42+0000
2025-04-11T12:48+0000
لبنان
العالم العربي
صحيفة النهار
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أُجري الاستطلاع بين 25 آذار و2 نيسان/أبريل 2025، وشمل عينة تمثيلية من 1,200 مواطن ومواطنة من مختلف المناطق اللبنانية، عبر اتصالات هاتفية أجراها باحثون متخصصون ووفق منهجية علمية دقيقة.نظرة إلى الحرب: انقسام في التوصيففي توصيف الحرب التي اندلعت في 13 نيسان 1975، اعتبر 40.7% من اللبنانيين أنها كانت حرباً أهلية لبنانية، بينما رأى 38.5% أنها "حرب الآخرين على أرضنا"، و8.8% اعتبروها حرباً لتوطين الفلسطينيين. أما مصادر المعلومات عن الحرب فأتت أولاً من الأهل والأصدقاء بنسبة 81.9%، تليها وسائل الإعلام (44.8%)، ثم التجربة الشخصية (28.3%) والكتب والمراجع (13.4%).القلق من عودة الحرب: بين الطمأنينة والتحسبانقسمت آراء المستطلعين بخصوص القلق من عودة الحرب. فقد أعرب 48.3% عن عدم قلقهم (منهم 32.5% غير قلقين إطلاقاً)، بينما عبّر 51.7% عن قلقهم بدرجات متفاوتة (منهم 25.8% قلقين جداً).الدولة المدنية: أمل اللبنانيين لغد أفضلفي نظرة إلى المستقبل، تبيّن أن 63.3% من اللبنانيين يرون أن "إلغاء الطائفية السياسية وإقامة الدولة المدنية العلمانية" هو الحل الأمثل للوضع في لبنان.كلفة الحرب: أذى شخصي وعائليأفاد 42.5% من المستطلعين بأن الحرب تسببت لهم أو لعائلاتهم بأضرار مباشرة، منها: مقتل أو إصابة قريب (23.7%)، أضرار بالممتلكات (19.9%)، أو تهجير أفراد من الأسرة (19.5%).موقف من إيران واسرائيلوفي قراءة لموقف اللبنانيين من دور إيران في لبنان، قيّم 78.6% من المستطلعين هذا الدور بأنه سلبي (56% سلبي جداً و22.6% سلبي إلى حد ما)، بينما رأى 14.3% فقط أنه إيجابي (4.2% إيجابي جداً و10.1% إيجابي إلى حد ما).واعتبر المستطلعون أن اسرائيل عدو أولّ للبنان بنسبة 75.3%.وعلّق السيد جواد نديم عدرا، المدير العام لـ "الدولية للمعلومات"، على نتائج الاستطلاع بالقول: وقالت إدارة "النهار" أن الاستطلاع هو إحدى الوسائل لمحاولة فهم الواقع ربطاً بأسئلة الماضي والحاضر، معتبرة أن التوقيت يرتبط بذكرى خمسين سنة على حرب لم يتم استخلاص عبرها ونتائجها كما يجب. وأضافت أنها تمارس دورها التاريخي، في المحطات الأساسية، في تشجيع سلم أهلي حقيقي قائم على العدالة والقانون ودولة المؤسسات وقيم الديموقراطية. وتأسست صحيفة "النهار" في العام 1933، وتُعتبر واحدة من أبرز الصحف اليومية المستقلة في لبنان والعالم العربي. عرفت بدفاعها عن حرية الرأي والتعبير، وتأثيرها في الرأي العام. وهي اليوم جزء من مجموعة "النهار" الإعلامية التي تعمل في بيئة رقمية متكاملة.وتعتبر "الدولية للمعلومات" مؤسسة بحثية مستقلة متخصصة في الاستطلاعات وتحليل البيانات والإحصاءات في لبنان والعالم العربي. تأسست عام 1995، وتتميز بدقة أبحاثها.
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لبنان, العالم العربي, صحيفة النهار
لبنان, العالم العربي, صحيفة النهار

"النهار": في الذكرى الخمسين للحرب.. 51.7% من اللبنانيين قلقون من عودتها

12:42 GMT 11.04.2025 (تم التحديث: 12:48 GMT 11.04.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أطلقت صحيفة "النهار" بالتعاون مع "الدولية للمعلومات" نتائج استطلاع رأي، يرصد نظرة اللبنانيين إلى ماضي الحرب وتطلعاتهم إلى مستقبل أكثر استقراراً وازدهارا، وذلك بمناسبة مرور خمسين عاماً على اندلاع الحرب اللبنانية.
أُجري الاستطلاع بين 25 آذار و2 نيسان/أبريل 2025، وشمل عينة تمثيلية من 1,200 مواطن ومواطنة من مختلف المناطق اللبنانية، عبر اتصالات هاتفية أجراها باحثون متخصصون ووفق منهجية علمية دقيقة.

نظرة إلى الحرب: انقسام في التوصيف

في توصيف الحرب التي اندلعت في 13 نيسان 1975، اعتبر 40.7% من اللبنانيين أنها كانت حرباً أهلية لبنانية، بينما رأى 38.5% أنها "حرب الآخرين على أرضنا"، و8.8% اعتبروها حرباً لتوطين الفلسطينيين. أما مصادر المعلومات عن الحرب فأتت أولاً من الأهل والأصدقاء بنسبة 81.9%، تليها وسائل الإعلام (44.8%)، ثم التجربة الشخصية (28.3%) والكتب والمراجع (13.4%).

القلق من عودة الحرب: بين الطمأنينة والتحسب

انقسمت آراء المستطلعين بخصوص القلق من عودة الحرب. فقد أعرب 48.3% عن عدم قلقهم (منهم 32.5% غير قلقين إطلاقاً)، بينما عبّر 51.7% عن قلقهم بدرجات متفاوتة (منهم 25.8% قلقين جداً).

الدولة المدنية: أمل اللبنانيين لغد أفضل

في نظرة إلى المستقبل، تبيّن أن 63.3% من اللبنانيين يرون أن "إلغاء الطائفية السياسية وإقامة الدولة المدنية العلمانية" هو الحل الأمثل للوضع في لبنان.
نازحون في غزة يواجهون الجوع والمرض وسط مكب النفايات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
نازحون في غزة يواجهون الجوع والمرض وسط مكب النفايات
12:00 GMT

كلفة الحرب: أذى شخصي وعائلي

أفاد 42.5% من المستطلعين بأن الحرب تسببت لهم أو لعائلاتهم بأضرار مباشرة، منها: مقتل أو إصابة قريب (23.7%)، أضرار بالممتلكات (19.9%)، أو تهجير أفراد من الأسرة (19.5%).

موقف من إيران واسرائيل

وفي قراءة لموقف اللبنانيين من دور إيران في لبنان، قيّم 78.6% من المستطلعين هذا الدور بأنه سلبي (56% سلبي جداً و22.6% سلبي إلى حد ما)، بينما رأى 14.3% فقط أنه إيجابي (4.2% إيجابي جداً و10.1% إيجابي إلى حد ما).
واعتبر المستطلعون أن اسرائيل عدو أولّ للبنان بنسبة 75.3%.
وعلّق السيد جواد نديم عدرا، المدير العام لـ "الدولية للمعلومات"، على نتائج الاستطلاع بالقول:

"يدهشك اللبنانيون، فهم أحسن مما نظن. متخاصمون بالشكل لكنهم متقاربون في الجوهر. أين مؤرخونا ليشرحوا لنا حقائق الحرب وأدوار الخارج والداخل في إشعالها؟".

وقالت إدارة "النهار" أن الاستطلاع هو إحدى الوسائل لمحاولة فهم الواقع ربطاً بأسئلة الماضي والحاضر، معتبرة أن التوقيت يرتبط بذكرى خمسين سنة على حرب لم يتم استخلاص عبرها ونتائجها كما يجب. وأضافت أنها تمارس دورها التاريخي، في المحطات الأساسية، في تشجيع سلم أهلي حقيقي قائم على العدالة والقانون ودولة المؤسسات وقيم الديموقراطية.
وتأسست صحيفة "النهار" في العام 1933، وتُعتبر واحدة من أبرز الصحف اليومية المستقلة في لبنان والعالم العربي. عرفت بدفاعها عن حرية الرأي والتعبير، وتأثيرها في الرأي العام. وهي اليوم جزء من مجموعة "النهار" الإعلامية التي تعمل في بيئة رقمية متكاملة.
وتعتبر "الدولية للمعلومات" مؤسسة بحثية مستقلة متخصصة في الاستطلاعات وتحليل البيانات والإحصاءات في لبنان والعالم العربي. تأسست عام 1995، وتتميز بدقة أبحاثها.
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