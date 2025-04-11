https://sarabic.ae/20250411/انتفاضة-معتقل-بوخنفالد-حدث-كشف-وحشية-النازية--1099438956.html
انتفاضة معتقل بوخنفالد... حدث كشف "وحشية النازية"
انتفاضة معتقل بوخنفالد... حدث كشف "وحشية النازية"
سبوتنيك عربي
سجل التاريخ في مثل هذا اليوم 11 أبريل/نيسان 1945، حدثا فريدا من نوعه، حيث تم تحرير معسكر بوخنفالد، أحد أكبر معسكرات الاعتقال في ألمانيا النازية وأكثرها رعبا... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T09:33+0000
2025-04-11T09:33+0000
2025-04-11T09:46+0000
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الحرب العالمية الثانية, أخبار ألمانيا النازية, معسكر النازي, инфографика
الحرب العالمية الثانية, أخبار ألمانيا النازية, معسكر النازي, инфографика
انتفاضة معتقل بوخنفالد... حدث كشف "وحشية النازية"
09:33 GMT 11.04.2025 (تم التحديث: 09:46 GMT 11.04.2025)
سجل التاريخ في مثل هذا اليوم 11 أبريل/نيسان 1945، حدثا فريدا من نوعه، حيث تم تحرير معسكر بوخنفالد، أحد أكبر معسكرات الاعتقال في ألمانيا النازية وأكثرها رعبا. يقدم فريق "سبوتنيك" إنفوغراف يسلط الضوء على أحداث التحرير والكفاح البطولي للمعتقلين في العمل السري، التي كشفت أخيرا عن وحشية النازية والمعاناة التي شاهدها المعتقلون داخل هذا المعتقل.