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https://sarabic.ae/20250411/بنك-الخرطوم-يصدر-تحذيرا-لجميع-عملائه-1099463138.html
بنك الخرطوم يصدر تحذيرا لجميع عملائه
بنك الخرطوم يصدر تحذيرا لجميع عملائه
سبوتنيك عربي
أصدر بنك الخرطوم تحذيراً عاجلاً لجميع عملائه، نبه فيه إلى ضرورة توخي الحذر الشديد عند التعامل مع الروابط الإلكترونية التي تصلهم عبر مختلف وسائل التواصل أو... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T20:46+0000
2025-04-11T20:46+0000
العالم العربي
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وأكد البنك في بيان رسمي أن هذه الروابط قد تشكل وسيلة لعمليات احتيال إلكتروني تهدف إلى سرقة المعلومات الحساسة للعملاء، حسبما نقل موقع "المشهد السوداني".وأوضح البنك في بيانه أن العديد من المستخدمين قد يتعرضون لمحاولات نصب إلكترونية عبر روابط مشبوهة تتخذ شكل رسائل رسمية أو تنبيهات مصرفية زائفة.وتستخدم هذه الروابط المزيفة لاختراق البيانات الشخصية والمالية للعملاء، بما في ذلك أرقام الحسابات وكلمات المرور، مما يعرضهم لخطر الاختراق البنكي أو السرقة المالية المباشرة.وشدد البنك في تصريحه على أهمية التعامل فقط مع المصادر الرسمية والموثوقة، قائلاً: "راجع وتأكد وتعامل عبر المصادر الرسمية والموثوقة والمعتمدة فقط".كما حث العملاء على التحقق من أي رسائل أو روابط قبل التعامل معها، وذلك من خلال اللجوء إلى القنوات الرسمية للبنك مثل موقعه الإلكتروني المعتمد، أو تطبيقه الرسمي، أو التواصل مع خدمة العملاء المعتمدة.
https://sarabic.ae/20250401/السودان-يعلن-تعرض-المحفوظات-الأثرية-في-المتحف-القومي-للنهب-والتهريب-عبر-دولتين-جارتين-1099131312.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, اقتصاد
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, اقتصاد

بنك الخرطوم يصدر تحذيرا لجميع عملائه

20:46 GMT 11.04.2025
© AP Photo / Marwan Aliطريق مهجور في الخرطوم، وسط التصعيد العسكري في السودان ، 18 أبريل 2023
طريق مهجور في الخرطوم، وسط التصعيد العسكري في السودان ، 18 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Marwan Ali
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أصدر بنك الخرطوم تحذيراً عاجلاً لجميع عملائه، نبه فيه إلى ضرورة توخي الحذر الشديد عند التعامل مع الروابط الإلكترونية التي تصلهم عبر مختلف وسائل التواصل أو البريد الإلكتروني.
وأكد البنك في بيان رسمي أن هذه الروابط قد تشكل وسيلة لعمليات احتيال إلكتروني تهدف إلى سرقة المعلومات الحساسة للعملاء، حسبما نقل موقع "المشهد السوداني".
وأوضح البنك في بيانه أن العديد من المستخدمين قد يتعرضون لمحاولات نصب إلكترونية عبر روابط مشبوهة تتخذ شكل رسائل رسمية أو تنبيهات مصرفية زائفة.
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وتستخدم هذه الروابط المزيفة لاختراق البيانات الشخصية والمالية للعملاء، بما في ذلك أرقام الحسابات وكلمات المرور، مما يعرضهم لخطر الاختراق البنكي أو السرقة المالية المباشرة.
وشدد البنك في تصريحه على أهمية التعامل فقط مع المصادر الرسمية والموثوقة، قائلاً: "راجع وتأكد وتعامل عبر المصادر الرسمية والموثوقة والمعتمدة فقط".
كما حث العملاء على التحقق من أي رسائل أو روابط قبل التعامل معها، وذلك من خلال اللجوء إلى القنوات الرسمية للبنك مثل موقعه الإلكتروني المعتمد، أو تطبيقه الرسمي، أو التواصل مع خدمة العملاء المعتمدة.
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