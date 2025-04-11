https://sarabic.ae/20250411/بنك-الخرطوم-يصدر-تحذيرا-لجميع-عملائه-1099463138.html
بنك الخرطوم يصدر تحذيرا لجميع عملائه
بنك الخرطوم يصدر تحذيرا لجميع عملائه
سبوتنيك عربي
أصدر بنك الخرطوم تحذيراً عاجلاً لجميع عملائه، نبه فيه إلى ضرورة توخي الحذر الشديد عند التعامل مع الروابط الإلكترونية التي تصلهم عبر مختلف وسائل التواصل أو... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T20:46+0000
2025-04-11T20:46+0000
2025-04-11T20:46+0000
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وأكد البنك في بيان رسمي أن هذه الروابط قد تشكل وسيلة لعمليات احتيال إلكتروني تهدف إلى سرقة المعلومات الحساسة للعملاء، حسبما نقل موقع "المشهد السوداني".وأوضح البنك في بيانه أن العديد من المستخدمين قد يتعرضون لمحاولات نصب إلكترونية عبر روابط مشبوهة تتخذ شكل رسائل رسمية أو تنبيهات مصرفية زائفة.وتستخدم هذه الروابط المزيفة لاختراق البيانات الشخصية والمالية للعملاء، بما في ذلك أرقام الحسابات وكلمات المرور، مما يعرضهم لخطر الاختراق البنكي أو السرقة المالية المباشرة.وشدد البنك في تصريحه على أهمية التعامل فقط مع المصادر الرسمية والموثوقة، قائلاً: "راجع وتأكد وتعامل عبر المصادر الرسمية والموثوقة والمعتمدة فقط".كما حث العملاء على التحقق من أي رسائل أو روابط قبل التعامل معها، وذلك من خلال اللجوء إلى القنوات الرسمية للبنك مثل موقعه الإلكتروني المعتمد، أو تطبيقه الرسمي، أو التواصل مع خدمة العملاء المعتمدة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, اقتصاد
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, اقتصاد
بنك الخرطوم يصدر تحذيرا لجميع عملائه
أصدر بنك الخرطوم تحذيراً عاجلاً لجميع عملائه، نبه فيه إلى ضرورة توخي الحذر الشديد عند التعامل مع الروابط الإلكترونية التي تصلهم عبر مختلف وسائل التواصل أو البريد الإلكتروني.
وأكد البنك في بيان رسمي أن هذه الروابط قد تشكل وسيلة لعمليات احتيال إلكتروني تهدف إلى سرقة المعلومات الحساسة للعملاء، حسبما نقل موقع
"المشهد السوداني".
وأوضح البنك في بيانه أن العديد من المستخدمين قد يتعرضون لمحاولات نصب إلكترونية عبر روابط مشبوهة تتخذ شكل رسائل رسمية أو تنبيهات مصرفية زائفة.
وتستخدم هذه الروابط المزيفة لاختراق البيانات الشخصية والمالية للعملاء، بما في ذلك أرقام الحسابات وكلمات المرور، مما يعرضهم لخطر الاختراق البنكي أو السرقة المالية المباشرة.
وشدد البنك في تصريحه على أهمية التعامل فقط مع المصادر الرسمية والموثوقة، قائلاً: "راجع وتأكد وتعامل عبر المصادر الرسمية والموثوقة والمعتمدة فقط".
كما حث العملاء على التحقق من أي رسائل أو روابط قبل التعامل معها، وذلك من خلال اللجوء إلى القنوات الرسمية للبنك مثل موقعه الإلكتروني المعتمد، أو تطبيقه الرسمي، أو التواصل مع خدمة العملاء المعتمدة.