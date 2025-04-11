https://sarabic.ae/20250411/بنما-تسمح-بانتشار-قوات-أمريكية-قرب-قناتها-1099431828.html
الحكومة البنمية تسمح بانتشار قوات أمريكية قرب قناة بنما
الحكومة البنمية تسمح بانتشار قوات أمريكية قرب قناة بنما
سبوتنيك عربي
ستسمح بنما بنشر قوات أمريكية في مناطق الوصول إلى قناتها والمناطق المجاورة للممر المائي، وفقا لاتفاق ثنائي نشرته الحكومة البنمية الخميس، ويستبعد في المقابل... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T01:08+0000
2025-04-11T01:08+0000
2025-04-11T01:09+0000
بنما
أخبار بنما
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب الاتفاق الذي وقعه وزيرا الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث والبنمي فرانك أبريغو، سيتمكن الجيش الأمريكي والشركات العسكرية الخاصة العاملة مع الولايات المتحدة "من استخدام المواقع المسموح بها والمنشآت والمناطق المخصصة للتدريبات والأنشطة الإنسانية (...)".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال في خطاب تنصيبه، إن "الولايات المتحدة تعتزم استعادة السيطرة على قناة بنما، التي، على حد تعبيره، تم تسليمها إلى بنما، ولكنها أصبحت الآن تحت نفوذ الصين".كما اتهم ترامب بنما، بالمعاملة غير العادلة للسفن الأمريكية، بما في ذلك سفن الأسطول الحربي للبحرية الأمريكية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تواجه رسوما جمركية مفرطة لاستخدام القناة.ورفض الزعيم البنمي خوسيه راؤول مولينو، بشدة مزاعم ترامب بشأن نيته السيطرة على قناة بنما.تعتبر قناة بنما من أبرز الممرات المائية الاستراتيجية التي تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، مما يجعلها هدفاً ذا أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية والعسكرية. وتمثل القناة رابطًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث تمر عبرها ملايين الأطنان من البضائع سنويًا.
https://sarabic.ae/20250122/رئيس-بنما-يرد-على-ترامب-القناة-ليست-هدية-من-أمريكا-1097033067.html
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بنما, أخبار بنما, الولايات المتحدة الأمريكية
بنما, أخبار بنما, الولايات المتحدة الأمريكية
الحكومة البنمية تسمح بانتشار قوات أمريكية قرب قناة بنما
01:08 GMT 11.04.2025 (تم التحديث: 01:09 GMT 11.04.2025)
ستسمح بنما بنشر قوات أمريكية في مناطق الوصول إلى قناتها والمناطق المجاورة للممر المائي، وفقا لاتفاق ثنائي نشرته الحكومة البنمية الخميس، ويستبعد في المقابل إمكانية وجود قواعد عسكرية.
وبحسب الاتفاق الذي وقعه وزيرا الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث والبنمي فرانك أبريغو، سيتمكن الجيش الأمريكي والشركات العسكرية الخاصة العاملة مع الولايات المتحدة "من استخدام المواقع المسموح بها والمنشآت والمناطق المخصصة للتدريبات والأنشطة الإنسانية (...)".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال في خطاب تنصيبه، إن "الولايات المتحدة تعتزم استعادة السيطرة على قناة بنما
، التي، على حد تعبيره، تم تسليمها إلى بنما، ولكنها أصبحت الآن تحت نفوذ الصين".
كما اتهم ترامب بنما، بالمعاملة غير العادلة للسفن الأمريكية، بما في ذلك سفن الأسطول الحربي للبحرية الأمريكية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تواجه رسوما جمركية مفرطة لاستخدام القناة.
ورفض الزعيم البنمي خوسيه راؤول مولينو، بشدة مزاعم ترامب بشأن نيته السيطرة على قناة بنما.
تعتبر قناة بنما من أبرز الممرات المائية الاستراتيجية التي تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، مما يجعلها هدفاً ذا أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية والعسكرية. وتمثل القناة رابطًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث تمر عبرها ملايين الأطنان من البضائع سنويًا.