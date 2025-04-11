https://sarabic.ae/20250411/تصويت-برأيك-ما-هي-دلالة-حركة-حاملات-الطائرات-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط؟-1099434270.html
تصويت... برأيك ما هي دلالة حركة حاملات الطائرات الأمريكية في الشرق الأوسط؟
تصويت... برأيك ما هي دلالة حركة حاملات الطائرات الأمريكية في الشرق الأوسط؟
سبوتنيك عربي
أكد الجيش الأمريكي، أمس الخميس، وصول حاملة طائرات ثانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لحماية التدفقات التجارية، وسط مخاوف من بدء عملية عسكرية في... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T07:11+0000
2025-04-11T07:11+0000
2025-04-11T07:11+0000
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وقالت القيادة الأمريكية المشتركة للشرق الأوسط في بيان على منصة إكس، إن "حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" وجناحها الجوي الذي يضم مقاتلات إف-35 سي لايتنينغ الثانية، تعمل جنبا إلى جنب مع حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس". ترومان في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية". برأيك ما هي دلالة حركة حاملات الطائرات الأمريكية في الشرق الأوسط؟تصويت... هل تسهم المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول بتخفيف التوترات العالمية؟تصويت... برأيك ما هي العواقب المحتملة لتصعيد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا
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استطلاعات الرأي, أخبار الشرق الأوسط, الوضع في الشرق الأوسط, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار الشرق الأوسط, الوضع في الشرق الأوسط, опросы
تصويت... برأيك ما هي دلالة حركة حاملات الطائرات الأمريكية في الشرق الأوسط؟
أكد الجيش الأمريكي، أمس الخميس، وصول حاملة طائرات ثانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لحماية التدفقات التجارية، وسط مخاوف من بدء عملية عسكرية في المنطقة.
وقالت القيادة الأمريكية المشتركة للشرق الأوسط في بيان على منصة إكس، إن "حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" وجناحها الجوي الذي يضم مقاتلات إف-35 سي لايتنينغ الثانية، تعمل جنبا إلى جنب مع حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس". ترومان في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".
ويربط الكثيرون حركة حاملات الطائرات الأمريكية في الشرق الأوسط بوجود عملية عسكرية وشيكة في المنطقة، وسط أزمة مرتبطة بممر التجارة عبر البحر الأحمر من جهة، وأزمة أخرى مرتبطة بالملف النووي الإيراني من جهة أخرى، فيما يؤكد آخرون أن تحرك حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة هي مجرد استعراض عضلات هدفه الضغط خلال المفاوضات.
برأيك ما هي دلالة حركة حاملات الطائرات الأمريكية في الشرق الأوسط؟