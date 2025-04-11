https://sarabic.ae/20250411/رئيس-مركز-العرب-للأبحاث-والدراسات-ويتكوف-سيحاول-خلال-زيارته-لروسيا-معرفة-التصور-النهائي-للمفاوضات-1099452739.html

رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات: ويتكوف سيحاول خلال زيارته لروسيا معرفة التصور النهائي للمفاوضات

رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات: ويتكوف سيحاول خلال زيارته لروسيا معرفة التصور النهائي للمفاوضات

سبوتنيك عربي

تحدّث رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، محمد فتحي الشريف، عن أهمية زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى روسيا"، معتبرًا أنّ "العلاقات... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T13:35+0000

2025-04-11T13:35+0000

2025-04-11T13:35+0000

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وتوقّع الشريف في تصريح لإذاعة "سبوتنيك" أنّ "يتمّ خلال الزيارة طرح وجهات النظر لحلّ الأزمة بالإضافة إلى بعض الملفات العالقة التي تمّت مناقشتها مع أطراف عديدة، كما سيحاول ويتكوف معرفة التصوّر النهائي لمختلف نقاط المفاوضات".ولفت الشريف إلى أنّ "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذت قراراً بالتقارب مع روسيا رغم الأصوات المعترضة من الداخل والخارج، لأنها أدركت أنّ مصلحتها تكمن في ذلك".وأوضح رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات أن "إجراءات وقرارات الإدارة الأميركية الجديدة كانت صادمة بالنسبة لأوكرانيا".كما أكد الشريف أنّ "تقارب الرئيس الأميركي مع روسيا يأتي من إدراكه أن مصلحته مع روسيا وليست في مساندة أوكرانيا في صراعها الخاسر، وبالتالي يريد ترامب تحقيق أكبر مكاسب من التقارب مع روسيا".شدد الشريف على أنّ "الولايات المتحدة تدرك أنّ روسيا لن تعود إلى الوراء ولن تتنازل عن أيّ شيء ضمّته في السابق، وبالتالي فإنّ روسيا ستتفاوض على الواقع الحالي والإدارة الأميركية تدرك ذلك"، معتبرًا أنّ "هذه نقطة الخلاف مع أوروبا".وفيما اعتبر الشريف أنّ "وقف إطلاق النار لن يكون الاّ بتوافق من الطرفين"، أكد أنّ "العقوبات لن تؤثّر على روسيا التي كل لديها مكوّنات الاقتصاد".

https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-ستتم-مناقشة-جوانب-التسوية-الأوكرانية-خلال-لقاء-بوتين-ومبعوث-الرئيس-الأمريكي-ويتكوف--1099451795.html

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