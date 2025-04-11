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بوتين: البحرية الروسية لعبت ولا تزال تلعب دورا حاسما في ضمان أمن بلادنا
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رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات: ويتكوف سيحاول خلال زيارته لروسيا معرفة التصور النهائي للمفاوضات
رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات: ويتكوف سيحاول خلال زيارته لروسيا معرفة التصور النهائي للمفاوضات
سبوتنيك عربي
تحدّث رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، محمد فتحي الشريف، عن أهمية زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى روسيا"، معتبرًا أنّ "العلاقات... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T13:35+0000
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وتوقّع الشريف في تصريح لإذاعة "سبوتنيك" أنّ "يتمّ خلال الزيارة طرح وجهات النظر لحلّ الأزمة بالإضافة إلى بعض الملفات العالقة التي تمّت مناقشتها مع أطراف عديدة، كما سيحاول ويتكوف معرفة التصوّر النهائي لمختلف نقاط المفاوضات".ولفت الشريف إلى أنّ "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذت قراراً بالتقارب مع روسيا رغم الأصوات المعترضة من الداخل والخارج، لأنها أدركت أنّ مصلحتها تكمن في ذلك".وأوضح رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات أن "إجراءات وقرارات الإدارة الأميركية الجديدة كانت صادمة بالنسبة لأوكرانيا".كما أكد الشريف أنّ "تقارب الرئيس الأميركي مع روسيا يأتي من إدراكه أن مصلحته مع روسيا وليست في مساندة أوكرانيا في صراعها الخاسر، وبالتالي يريد ترامب تحقيق أكبر مكاسب من التقارب مع روسيا".شدد الشريف على أنّ "الولايات المتحدة تدرك أنّ روسيا لن تعود إلى الوراء ولن تتنازل عن أيّ شيء ضمّته في السابق، وبالتالي فإنّ روسيا ستتفاوض على الواقع الحالي والإدارة الأميركية تدرك ذلك"، معتبرًا أنّ "هذه نقطة الخلاف مع أوروبا".وفيما اعتبر الشريف أنّ "وقف إطلاق النار لن يكون الاّ بتوافق من الطرفين"، أكد أنّ "العقوبات لن تؤثّر على روسيا التي كل لديها مكوّنات الاقتصاد".
https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-ستتم-مناقشة-جوانب-التسوية-الأوكرانية-خلال-لقاء-بوتين-ومبعوث-الرئيس-الأمريكي-ويتكوف--1099451795.html
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العالم, واشنطن, موسكو, البيت الأبيض, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, واشنطن, موسكو, البيت الأبيض, حصري, تقارير سبوتنيك

رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات: ويتكوف سيحاول خلال زيارته لروسيا معرفة التصور النهائي للمفاوضات

13:35 GMT 11.04.2025
© AP Photo / Ben Curtisالمبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف
المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Ben Curtis
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تحدّث رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، محمد فتحي الشريف، عن أهمية زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى روسيا"، معتبرًا أنّ "العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية جزء من المحادثات".
وتوقّع الشريف في تصريح لإذاعة "سبوتنيك" أنّ "يتمّ خلال الزيارة طرح وجهات النظر لحلّ الأزمة بالإضافة إلى بعض الملفات العالقة التي تمّت مناقشتها مع أطراف عديدة، كما سيحاول ويتكوف معرفة التصوّر النهائي لمختلف نقاط المفاوضات".
ولفت الشريف إلى أنّ "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذت قراراً بالتقارب مع روسيا رغم الأصوات المعترضة من الداخل والخارج، لأنها أدركت أنّ مصلحتها تكمن في ذلك".
وأوضح رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات أن "إجراءات وقرارات الإدارة الأميركية الجديدة كانت صادمة بالنسبة لأوكرانيا".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: ستتم مناقشة جوانب التسوية الأوكرانية خلال لقاء بوتين ومبعوث الرئيس الأمريكي ويتكوف
12:46 GMT
كما أكد الشريف أنّ "تقارب الرئيس الأميركي مع روسيا يأتي من إدراكه أن مصلحته مع روسيا وليست في مساندة أوكرانيا في صراعها الخاسر، وبالتالي يريد ترامب تحقيق أكبر مكاسب من التقارب مع روسيا".

وقال ضيف "سبوتنيك" إن "الولايات المتحدة تريد أنّ تسجّل موقفا بأنها استطاعت إنهاء الحرب وتسعى إلى وقف إطلاق النار قبل أيّ ترتيبات"، في حين أنّ روسيا تريد بدء معالجة الأمور من جذورها وإعادة العلاقات الدبلوماسية".

شدد الشريف على أنّ "الولايات المتحدة تدرك أنّ روسيا لن تعود إلى الوراء ولن تتنازل عن أيّ شيء ضمّته في السابق، وبالتالي فإنّ روسيا ستتفاوض على الواقع الحالي والإدارة الأميركية تدرك ذلك"، معتبرًا أنّ "هذه نقطة الخلاف مع أوروبا".

وحول إمكانية نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا، أوضح الشريف أنّ "هذا الأمر يحتاج إلى قرار من مجلس الامن الدولي"، ورأى أنها "رسائل من قبيل الاستهلاك المحلي والردّ على الولايات المتحدة"، مؤكداً أنّ "أوروبا بمفردها لن تستطيع القيام بهذا الفعل".

وفيما اعتبر الشريف أنّ "وقف إطلاق النار لن يكون الاّ بتوافق من الطرفين"، أكد أنّ "العقوبات لن تؤثّر على روسيا التي كل لديها مكوّنات الاقتصاد".
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