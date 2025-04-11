https://sarabic.ae/20250411/سفير-السودان-بطهران-إيران-حليف-دائم-ونرفض-أي-تواصل-مع-إسرائيل-1099463546.html

سفير السودان بطهران: إيران حليف دائم ونرفض أي تواصل مع إسرائيل

سفير السودان بطهران: إيران حليف دائم ونرفض أي تواصل مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد سفير السودان لدى إيران عبد العزيز حسن صالح أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، واصفاً إيران بأنها "الصديق والحليف الدائم" للسودان. 11.04.2025, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في تصريحات صحفية أشار فيها صالح إلى أن هذه العلاقات لا تقتصر على الجانب الدبلوماسي فقط، بل تمتد إلى روابط متينة بين الشعبين، خاصة بعد إعادة فتح السفارتين قبل ثمانية أشهر، حسبما نقل موقع "ميدل إيست نيوز".وفي رد صريح على استفسار حول علاقات السودان بإسرائيل، نفى السفير السوداني بشكل قاطع وجود أي تحالف أو صداقة مع تل أبيب، ووصف الحديث عن ذلك بأنه "لعبة إعلامية إسرائيلية".وأوضح أن السودان لم يوقع فعلياً على "اتفاقيات إبراهيم" رغم وجود مشاورات في 2020، مؤكداً ثبات الموقف السوداني الرافض للجرائم الإسرائيلية في غزة، كما عبرت عنه مواقف البلاد في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.وكشف السفير عن تقديم شكوى رسمية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي قبل شهر، تتهمها بدعم جماعات مسلحة في السودان، مع الإشارة إلى أن المحكمة ستبت في القضية غدا، كما أعلن أن 95% من العاصمة الخرطوم قد تم تحريرها من المسلحين، وأن جميع المواقع الاستراتيجية تحت سيطرة الجيش السوداني، رغم وجود بعض الجماعات الإرهابية في المناطق المحيطة.واختتم السفير تصريحاته بدعوة وسائل الإعلام إلى كشف ما وصفه بـ"جرائم الميليشيات"، وحث شعوب الدول الداعمة لهذه الجماعات على الضغط على حكوماتها لوقف هذا الدعم الذي ينتهك -حسب وصفه- إرادة شعوب المنطقة.

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