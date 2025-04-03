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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250403/السودان-إصابة-العشرات-وتدمير-شاحنات-تقل-أسلحة-وسيارات-قتالية-لـالدعم-السريع-في-الفاشر-1099187016.html
السودان.. إصابة العشرات وتدمير شاحنات تقل أسلحة وسيارات قتالية لـ"الدعم السريع" في الفاشر
السودان.. إصابة العشرات وتدمير شاحنات تقل أسلحة وسيارات قتالية لـ"الدعم السريع" في الفاشر
سبوتنيك عربي
شن الطيران السوداني خمس غارات جوية استهدفت أكثر من عشرة مواقع لقوات "الدعم السريع" داخل وفي محيط مدينة الفاشر وفي المحور الشمالي الغربي. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T12:46+0000
2025-04-03T12:46+0000
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
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وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء اليوم الخميس، أن هذه العملية العسكرية السودانية أسفرت عن تدمير 3 شاحنات نقل جرارات و5 سيارات دفع رباعي (لاند كروزر) ، وعربة محملة بالأسلحة والذخائر والإمدادات اللوجستية كانت متجهة نحو بلدة مليط بالفاشر. وأكدت أن العملية التي قام بها الجيش السوداني أسفرت عن هلاك وإصابة العشرات من عناصر "الدعم السريع"، وإفشال مخططاتهم الهجومية على الفاشر. فيما تواصلت عمليات التمشيط التي تنفذها قوات العمل الخاص والقوات المشتركة وكتائب الإسناد السودانية في عدد من أحياء الفاشر، حيث توصلت إلى مخازن أسلحة سرية لـ"الدعم السريع" داخل بعض المنازل والمنشآت الطرفية والاستيلاء على تلك الأسلحة، مع إفشال محاولات بعض عناصر تلك القوات للتسلل الى الفاشر.وأفادت تقارير سودانية، أمس الخميس، بنزوح سكان منطقة خور الدليب الواقعة في الجهة الشرقية من ولاية جنوب كردفان، إلى مدينة رشاد، وذلك عقب دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة.وأفادت صحيفة "السوداني"، بأن "النزوح يأتي في ظل مخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، مع استمرار حركة السكان نحو مناطق أكثر أمانًا".من جهتها، أعلنت شبكة أطباء ‎السودان، "مقتل 12 شخصا ونزوح المئات، إثر هجوم للدعم السريع على منطقة خور الدليب جنوب كردفان"، فيما أعلنت قوات الدعم السريع، بسط سيطرتها على منطقة خور الدليب، وكشفت عن قتل 70 عنصرًا من الجيش السوداني.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250330/بعد-إعلان-الحرب-وساطة-خليجية-لرأب-الصدع-بين-السودان-وتشاد-1099073658.html
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

السودان.. إصابة العشرات وتدمير شاحنات تقل أسلحة وسيارات قتالية لـ"الدعم السريع" في الفاشر

12:46 GMT 03.04.2025
© Photoالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© Photo
تابعنا عبر
شن الطيران السوداني خمس غارات جوية استهدفت أكثر من عشرة مواقع لقوات "الدعم السريع" داخل وفي محيط مدينة الفاشر وفي المحور الشمالي الغربي.
وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء اليوم الخميس، أن هذه العملية العسكرية السودانية أسفرت عن تدمير 3 شاحنات نقل جرارات و5 سيارات دفع رباعي (لاند كروزر) ، وعربة محملة بالأسلحة والذخائر والإمدادات اللوجستية كانت متجهة نحو بلدة مليط بالفاشر.
السودان -حركة شباب التغيير والعدالة المسلحة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
بعد "إعلان الحرب".. وساطة خليجية لرأب الصدع بين السودان وتشاد
30 مارس, 10:12 GMT
وأكدت أن العملية التي قام بها الجيش السوداني أسفرت عن هلاك وإصابة العشرات من عناصر "الدعم السريع"، وإفشال مخططاتهم الهجومية على الفاشر.
فيما تواصلت عمليات التمشيط التي تنفذها قوات العمل الخاص والقوات المشتركة وكتائب الإسناد السودانية في عدد من أحياء الفاشر، حيث توصلت إلى مخازن أسلحة سرية لـ"الدعم السريع" داخل بعض المنازل والمنشآت الطرفية والاستيلاء على تلك الأسلحة، مع إفشال محاولات بعض عناصر تلك القوات للتسلل الى الفاشر.
وأفادت تقارير سودانية، أمس الخميس، بنزوح سكان منطقة خور الدليب الواقعة في الجهة الشرقية من ولاية جنوب كردفان، إلى مدينة رشاد، وذلك عقب دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة.
وأفادت صحيفة "السوداني"، بأن "النزوح يأتي في ظل مخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، مع استمرار حركة السكان نحو مناطق أكثر أمانًا".
من جهتها، أعلنت شبكة أطباء ‎السودان، "مقتل 12 شخصا ونزوح المئات، إثر هجوم للدعم السريع على منطقة خور الدليب جنوب كردفان"، فيما أعلنت قوات الدعم السريع، بسط سيطرتها على منطقة خور الدليب، وكشفت عن قتل 70 عنصرًا من الجيش السوداني.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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