https://sarabic.ae/20250411/قرعة-كأس-الكونكاكاف-تضع-السعودية-في-مجموعة-الولايات-المتحدة-1099461140.html
قرعة كأس الكونكاكاف تضع السعودية في مجموعة الولايات المتحدة
قرعة كأس الكونكاكاف تضع السعودية في مجموعة الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة ميامي الأمريكية، فجر اليوم الجمعة، مراسم سحب قرعة بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، حيث وقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب المنتخب... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T18:01+0000
2025-04-11T18:01+0000
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وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن القرعة أسفرت عن تشكيل أربع مجموعات متوازنة، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات المكسيك وكوستاريكا وسورينام وجمهورية الدومينيكان، بينما تألفت المجموعة الثانية من كندا وهندوراس والسلفادور وكوراساو، فيما جاءت المجموعة الثالثة بمشاركة بنما وجامايكا وغواتيمالا وغوادلوب.من المقرر أن تنطلق البطولة في 14 يونيو المقبل وتستمر حتى 6 يوليو 2025، حيث ستستضيف 14 ملعباً موزعة على 11 مدينة في الولايات المتحدة وكندا.وتجدر الإشارة إلى أن المباراة النهائية ستقام على ملعب إن آر جي في هيوستن بولاية تكساس، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها هذه الولاية نهائي البطولة.ستشهد البطولة مشاركة 16 فريقاً مقسمين على أربع مجموعات، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني.وسيبدأ دور خروج المغلوب بمباريات ربع النهائي المقررة يومي 28 و29 يونيو، يليها نصف النهائي في 2 يوليو، على أن تُقام المباراة النهائية الحاسمة يوم 6 يوليو لتتويج بطل النسخة الثامنة عشرة من البطولة.
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رياضة, الأخبار, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم
رياضة, الأخبار, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم
قرعة كأس الكونكاكاف تضع السعودية في مجموعة الولايات المتحدة
شهدت مدينة ميامي الأمريكية، فجر اليوم الجمعة، مراسم سحب قرعة بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، حيث وقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب المنتخب الأمريكي المستضيف وكل من هايتي وترينيداد وتوباغو.
وقالت صحيفة
"الشرق الأوسط" إن القرعة أسفرت عن تشكيل أربع مجموعات متوازنة، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات المكسيك وكوستاريكا وسورينام وجمهورية الدومينيكان، بينما تألفت المجموعة الثانية من كندا وهندوراس والسلفادور وكوراساو، فيما جاءت المجموعة الثالثة بمشاركة بنما وجامايكا وغواتيمالا وغوادلوب.
من المقرر أن تنطلق البطولة في 14 يونيو المقبل وتستمر حتى 6 يوليو 2025، حيث ستستضيف 14 ملعباً موزعة على 11 مدينة في الولايات المتحدة وكندا.
وتجدر الإشارة إلى أن المباراة النهائية ستقام على ملعب إن آر جي في هيوستن بولاية تكساس، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها هذه الولاية نهائي البطولة.
ستشهد البطولة مشاركة 16 فريقاً مقسمين على أربع مجموعات، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني.
وسيبدأ دور خروج المغلوب بمباريات ربع النهائي المقررة يومي 28 و29 يونيو، يليها نصف النهائي في 2 يوليو، على أن تُقام المباراة النهائية الحاسمة يوم 6 يوليو لتتويج بطل النسخة الثامنة عشرة من البطولة.