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https://sarabic.ae/20250402/صراع-سعودي-إنجليزي-للتعاقد-مع-نجم-منتخب-الجزائر-1099168981.html
صراع سعودي إنجليزي للتعاقد مع نجم منتخب الجزائر
صراع سعودي إنجليزي للتعاقد مع نجم منتخب الجزائر
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إخبارية غربية عن صراع بين أندية سعودية وإنجليزية للتعاقد مع نجم المنتخب الجزائري محمد أمين عمورة. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T18:45+0000
2025-04-02T18:45+0000
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وذكرت صحيفة غربية، مساء الأربعاء، أن أسهم المهاجم أمين عمورة، نجم المنتخب الجزائري ارتفعت بشكل واضح في سوق انتقالات اللاعبين، ليصبح محل منافسة كبيرة بين أندية سعودية وإنجليزية.وأوضحت أن أمين عمورة لاعب فولفسبورغ الألماني، تألق عمورة بشكل لافت مع المنتخب الجزائري في مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2026، بعدما أحرز هاتريك في مواجهة منتخب بلاده أمام موزمبيق في الفوز (5 ـ1) بجانب تمريرة حاسمة، وهدفين في شباك بوتسوانا في الفوز (3 ـ1).وأصبح عمورة محط أنظار العديد من الأندية السعودية والإنجليزية التي تطمح للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بفضل إسهاماته التهديفية الست في مباراتين فقط، وبعد التألق في الدوري الألماني، مؤخرا.وأوضحت الصحيفة الغربية أن نادي الاتفاق السعودي قد أبدى رغبته في التعاقد مع محمد أمين عمورة، وأن إدارة الاتفاق دخلت في مفاوضات مع نادي فولفسبورغ الألماني للتعاقد مع المهاجم الجزائري.ورصد الاتفاق نحو 50 مليون يورو، وهو مبلغ القيمة التسويقية الحالية للنجم الجزائري، بالإضافة إلى راتب سنوي يناهز 12 مليون يورو لعمورة.وأحرز اللاعب الجزائري البالغ من العمر 24 عاما، مع ناديه الألماني 10 أهداف وصنع 9 أخرى مع فولفسبورغ هذا الموسم في 24 مباراة في الدوري الألماني.وأضافت الصحيفة أن اللاعب الجزائري قد يختار الانضمام إلى أحد الأندية الإنجليزية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
https://sarabic.ae/20241017/بالأرقام-منتخب-الجزائر-الأكثر-تميزا-في-تصفيات-كأس-الأمم-الأفريقية-2025-1093876510.html
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منتخب الجزائر الوطني, الأخبار, رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي
منتخب الجزائر الوطني, الأخبار, رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي

صراع سعودي إنجليزي للتعاقد مع نجم منتخب الجزائر

18:45 GMT 02.04.2025
© AP Photo / Claude Parisمشجعي منتخب الجزائر
مشجعي منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Claude Paris
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كشفت تقارير إخبارية غربية عن صراع بين أندية سعودية وإنجليزية للتعاقد مع نجم المنتخب الجزائري محمد أمين عمورة.
وذكرت صحيفة غربية، مساء الأربعاء، أن أسهم المهاجم أمين عمورة، نجم المنتخب الجزائري ارتفعت بشكل واضح في سوق انتقالات اللاعبين، ليصبح محل منافسة كبيرة بين أندية سعودية وإنجليزية.
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وأوضحت أن أمين عمورة لاعب فولفسبورغ الألماني، تألق عمورة بشكل لافت مع المنتخب الجزائري في مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2026، بعدما أحرز هاتريك في مواجهة منتخب بلاده أمام موزمبيق في الفوز (5 ـ1) بجانب تمريرة حاسمة، وهدفين في شباك بوتسوانا في الفوز (3 ـ1).
وأصبح عمورة محط أنظار العديد من الأندية السعودية والإنجليزية التي تطمح للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بفضل إسهاماته التهديفية الست في مباراتين فقط، وبعد التألق في الدوري الألماني، مؤخرا.
وأوضحت الصحيفة الغربية أن نادي الاتفاق السعودي قد أبدى رغبته في التعاقد مع محمد أمين عمورة، وأن إدارة الاتفاق دخلت في مفاوضات مع نادي فولفسبورغ الألماني للتعاقد مع المهاجم الجزائري.
ورصد الاتفاق نحو 50 مليون يورو، وهو مبلغ القيمة التسويقية الحالية للنجم الجزائري، بالإضافة إلى راتب سنوي يناهز 12 مليون يورو لعمورة.
وأحرز اللاعب الجزائري البالغ من العمر 24 عاما، مع ناديه الألماني 10 أهداف وصنع 9 أخرى مع فولفسبورغ هذا الموسم في 24 مباراة في الدوري الألماني.
وأضافت الصحيفة أن اللاعب الجزائري قد يختار الانضمام إلى أحد الأندية الإنجليزية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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