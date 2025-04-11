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مشادة بين مسؤولين في مصر تفضي إلى إقالة أحدهما... فيديو
مشادة بين مسؤولين في مصر تفضي إلى إقالة أحدهما... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت محافظة سوهاج المصرية مشادة كلامية علنية بين مسؤولين كبار أمام المواطنين، وذلك على إثر خلاف حول التقاط صورة تذكارية عقب افتتاح مسجد الكوامل. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T17:35+0000
2025-04-11T17:35+0000
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ووفقاً لشهود عيان، اشتعلت المشادة بين اللواء محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، والسكرتير العام للمحافظة اللواء علاء عبد الجابر، بعدما طلب الأخير من نائب المحافظ تغيير مكانه خلال جلسة التصوير، حسبما ذكرت صحيفة "الدستور" المصرية.تصاعد الموقف عندما وجه السكرتير العام كلمات حادة لنائب المحافظ، منها: "لو عندك دم اركب عربيتك وامشي يا بابا"، ليرد عليه نائب المحافظ: "أنا نائب المحافظ، أنت موظف".وأفاد الحضور بأن السكرتير العام تابع توجيه ألفاظ نابية لنائب المحافظ لدى مغادرته المكان، فيما واصل محافظ سوهاج اللواء عبد الفتاح سراج افتتاح المشروعات المقررة بمفرده.رداً على الحادث، اتخذت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قراراً فورياً بإقالة السكرتير العام لمحافظة سوهاج، وأكدت الوزيرة في بيان لها ضرورة التزام جميع العاملين بمدونة السلوك الوظيفي، مشيرة إلى عدم مراعاة حرمة المكان والحدث.يذكر أن محافظ سوهاج قد أبلغ الجهات المعنية بالواقعة، وقدم مذكرة رسمية ضد السكرتير العام المقال، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
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مشادة بين مسؤولين في مصر تفضي إلى إقالة أحدهما... فيديو

17:35 GMT 11.04.2025
© Getty Images / Wirestockمحافظة سوهاج جنوبي مصر
محافظة سوهاج جنوبي مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© Getty Images / Wirestock
تابعنا عبر
شهدت محافظة سوهاج المصرية مشادة كلامية علنية بين مسؤولين كبار أمام المواطنين، وذلك على إثر خلاف حول التقاط صورة تذكارية عقب افتتاح مسجد الكوامل.
ووفقاً لشهود عيان، اشتعلت المشادة بين اللواء محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، والسكرتير العام للمحافظة اللواء علاء عبد الجابر، بعدما طلب الأخير من نائب المحافظ تغيير مكانه خلال جلسة التصوير، حسبما ذكرت صحيفة "الدستور" المصرية.
تصاعد الموقف عندما وجه السكرتير العام كلمات حادة لنائب المحافظ، منها: "لو عندك دم اركب عربيتك وامشي يا بابا"، ليرد عليه نائب المحافظ: "أنا نائب المحافظ، أنت موظف".
وأفاد الحضور بأن السكرتير العام تابع توجيه ألفاظ نابية لنائب المحافظ لدى مغادرته المكان، فيما واصل محافظ سوهاج اللواء عبد الفتاح سراج افتتاح المشروعات المقررة بمفرده.
رداً على الحادث، اتخذت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قراراً فورياً بإقالة السكرتير العام لمحافظة سوهاج، وأكدت الوزيرة في بيان لها ضرورة التزام جميع العاملين بمدونة السلوك الوظيفي، مشيرة إلى عدم مراعاة حرمة المكان والحدث.
يذكر أن محافظ سوهاج قد أبلغ الجهات المعنية بالواقعة، وقدم مذكرة رسمية ضد السكرتير العام المقال، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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