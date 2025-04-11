https://sarabic.ae/20250411/مشادة-بين-مسؤولين-في-مصر-تفضي-إلى-إقالة-أحدهما-فيديو-1099460350.html
مشادة بين مسؤولين في مصر تفضي إلى إقالة أحدهما... فيديو
مشادة بين مسؤولين في مصر تفضي إلى إقالة أحدهما... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت محافظة سوهاج المصرية مشادة كلامية علنية بين مسؤولين كبار أمام المواطنين، وذلك على إثر خلاف حول التقاط صورة تذكارية عقب افتتاح مسجد الكوامل. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T17:35+0000
2025-04-11T17:35+0000
2025-04-11T17:35+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099460192_0:0:2309:1299_1920x0_80_0_0_0602116bfce43eb3e9f5a59a109fa978.jpg
ووفقاً لشهود عيان، اشتعلت المشادة بين اللواء محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، والسكرتير العام للمحافظة اللواء علاء عبد الجابر، بعدما طلب الأخير من نائب المحافظ تغيير مكانه خلال جلسة التصوير، حسبما ذكرت صحيفة "الدستور" المصرية.تصاعد الموقف عندما وجه السكرتير العام كلمات حادة لنائب المحافظ، منها: "لو عندك دم اركب عربيتك وامشي يا بابا"، ليرد عليه نائب المحافظ: "أنا نائب المحافظ، أنت موظف".وأفاد الحضور بأن السكرتير العام تابع توجيه ألفاظ نابية لنائب المحافظ لدى مغادرته المكان، فيما واصل محافظ سوهاج اللواء عبد الفتاح سراج افتتاح المشروعات المقررة بمفرده.رداً على الحادث، اتخذت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قراراً فورياً بإقالة السكرتير العام لمحافظة سوهاج، وأكدت الوزيرة في بيان لها ضرورة التزام جميع العاملين بمدونة السلوك الوظيفي، مشيرة إلى عدم مراعاة حرمة المكان والحدث.يذكر أن محافظ سوهاج قد أبلغ الجهات المعنية بالواقعة، وقدم مذكرة رسمية ضد السكرتير العام المقال، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099460192_289:0:2021:1299_1920x0_80_0_0_2009903b85567759d220fa6778e22af3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مشادة بين مسؤولين في مصر تفضي إلى إقالة أحدهما... فيديو
شهدت محافظة سوهاج المصرية مشادة كلامية علنية بين مسؤولين كبار أمام المواطنين، وذلك على إثر خلاف حول التقاط صورة تذكارية عقب افتتاح مسجد الكوامل.
ووفقاً لشهود عيان، اشتعلت المشادة بين اللواء محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، والسكرتير العام للمحافظة اللواء علاء عبد الجابر، بعدما طلب الأخير من نائب المحافظ تغيير مكانه خلال جلسة التصوير، حسبما ذكرت صحيفة
"الدستور" المصرية.
تصاعد الموقف عندما وجه السكرتير العام كلمات حادة لنائب المحافظ، منها: "لو عندك دم اركب عربيتك وامشي يا بابا"، ليرد عليه نائب المحافظ: "أنا نائب المحافظ، أنت موظف".
وأفاد الحضور بأن السكرتير العام تابع توجيه ألفاظ نابية لنائب المحافظ لدى مغادرته المكان، فيما واصل محافظ سوهاج اللواء عبد الفتاح سراج افتتاح المشروعات المقررة بمفرده.
رداً على الحادث، اتخذت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قراراً فورياً بإقالة السكرتير العام لمحافظة سوهاج، وأكدت الوزيرة في بيان لها ضرورة التزام جميع العاملين بمدونة السلوك الوظيفي، مشيرة إلى عدم مراعاة حرمة المكان والحدث.
يذكر أن محافظ سوهاج قد أبلغ الجهات المعنية بالواقعة، وقدم مذكرة رسمية ضد السكرتير العام المقال، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.