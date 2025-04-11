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مقتل 3 إثر تحطم طائرة في ولاية فلوريدا الأمريكية
مقتل 3 إثر تحطم طائرة في ولاية فلوريدا الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤولون محليون وهيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بوقوع حادث تحطم طائرة صغيرة، اليوم الجمعة، في منطقة بوكا راتون بولاية فلوريدا، مما أسفر عن مقتل جميع... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T21:48+0000
2025-04-11T21:46+0000
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وكانت الطائرة من طراز سيسنا 310R قد أقلعت من المدرج 05 في مطار بوكا راتون متجهة إلى تالاهاسي، لكنها سقطت بعد 11 دقيقة من الإقلاع على بعد حوالي 800 متر جنوب غرب عتبة المدرج، بسبب مشاكل ميكانيكية، حسبما ذكر موقع "aviation24".وأشارت التقارير إلى أن الطائرة أبلغت عن عطل في الدفة قبل تحطمها بالقرب من طريق ميلتاري تريل، حيث اصطدمت بشجرة وتسبب ذلك في اندلاع حريق، كما تعرض رجل كان في سيارة على الأرض لإصابات غير خطيرة نتيجة اصطدامه بحطام الطائرة.ونقل شهود عيان عن رؤيتهم للطائرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض بشكل غير معتاد، قبل أن يسمعوا صوت انفجار ويشاهدوا كرة نارية، وقد قدم عمدة بوكا راتون سكوت سينجر تعازيه لأسر الضحايا.
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مقتل 3 إثر تحطم طائرة في ولاية فلوريدا الأمريكية

21:48 GMT 11.04.2025
© AP Photo / Jaime Saldarriagaرجال الإطفاء يعملون في موقع تحطم طائرة صغيرة سقطت فوق منازل في منطقة سكنية في ميديلين، كولومبيا، 21 نوفمبر 2022.
رجال الإطفاء يعملون في موقع تحطم طائرة صغيرة سقطت فوق منازل في منطقة سكنية في ميديلين، كولومبيا، 21 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Jaime Saldarriaga
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أفاد مسؤولون محليون وهيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بوقوع حادث تحطم طائرة صغيرة، اليوم الجمعة، في منطقة بوكا راتون بولاية فلوريدا، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الثلاثة على متنها.
وكانت الطائرة من طراز سيسنا 310R قد أقلعت من المدرج 05 في مطار بوكا راتون متجهة إلى تالاهاسي، لكنها سقطت بعد 11 دقيقة من الإقلاع على بعد حوالي 800 متر جنوب غرب عتبة المدرج، بسبب مشاكل ميكانيكية، حسبما ذكر موقع "aviation24".
وأشارت التقارير إلى أن الطائرة أبلغت عن عطل في الدفة قبل تحطمها بالقرب من طريق ميلتاري تريل، حيث اصطدمت بشجرة وتسبب ذلك في اندلاع حريق، كما تعرض رجل كان في سيارة على الأرض لإصابات غير خطيرة نتيجة اصطدامه بحطام الطائرة.
ونقل شهود عيان عن رؤيتهم للطائرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض بشكل غير معتاد، قبل أن يسمعوا صوت انفجار ويشاهدوا كرة نارية، وقد قدم عمدة بوكا راتون سكوت سينجر تعازيه لأسر الضحايا.
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