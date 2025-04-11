https://sarabic.ae/20250411/نتنياهو-من-يشجع-على-رفض-الخدمة-العسكرية-سيتم-فصله-فورا-1099447371.html
نتنياهو: من يشجع على رفض الخدمة العسكرية سيتم فصله فورا
نتنياهو: من يشجع على رفض الخدمة العسكرية سيتم فصله فورا
سبوتنيك عربي
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجموعة وصفها بـ"الفوضوية والمزعجة"، بالوقوف وراء الرسائل التي بعث بها جنود الاحتياط، والتي تدعو الحكومة إلى إعطاء... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T11:28+0000
2025-04-11T11:28+0000
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وحسب القناة "السابعة"، قال نتنياهو: "هذه مجموعة صغيرة، فوضوية، ومزعجة، ومنفصلة عن الواقع، معظمها من المتقاعدين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية منذ سنوات".وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن هذه المجموعة، التي قال إنها مدعومة من جهات خارجية تموّلها بهدف إسقاط الحكومة، لا تمثل سوى أقلية ضئيلة.وأكد أن المواطنين الإسرائيليين "تعلموا الدرس"، مضيفا: "الامتناع عن الخدمة، هو امتناع عن الخدمة، بغض النظر عن الأسماء التي يطلقونها عليه".يذكر أنه في الأيام الأخيرة، وقّع نحو ألف من جنود وضباط سلاح الجو الإسرائيلي، معظمهم من المتقاعدين، على رسالة تطالب الحكومة بإبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، حتى وإن تطلب ذلك وقف الحرب فورًا.واعتبر الموقعون أن استمرار الحرب يخدم "مصالح سياسية وشخصية" وليس الأهداف الأمنية المعلنة، محذرين من أن الضغط العسكري قد يؤدي إلى مقتل المحتجزين واستنزاف الجيش.
https://sarabic.ae/20250409/الجيش-الإسرائيلي-يهدد-بفصل-970-طيارا-حال-لم-يسحبوا-توقيعاتهم-على-رسالة-تطالب-بوقف-الحرب-في-غزة-1099387506.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
نتنياهو: من يشجع على رفض الخدمة العسكرية سيتم فصله فورا
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجموعة وصفها بـ"الفوضوية والمزعجة"، بالوقوف وراء الرسائل التي بعث بها جنود الاحتياط، والتي تدعو الحكومة إلى إعطاء الأولوية لإبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين بدلا من مواصلة الحرب ضد حركة حماس.
وحسب القناة "السابعة"، قال
نتنياهو: "هذه مجموعة صغيرة، فوضوية، ومزعجة، ومنفصلة عن الواقع، معظمها من المتقاعدين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية منذ سنوات".
وأضاف: "هؤلاء حفنة صغيرة ضارة تحاول إضعاف دولة إسرائيل وجيشها، وتبث رسائل ضعف تشجع العدو على إيذائنا. لن نسمح لهم بتكرار ذلك مجددا".
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن هذه المجموعة، التي قال إنها مدعومة من جهات خارجية تموّلها بهدف إسقاط الحكومة، لا تمثل سوى أقلية ضئيلة.
وأكد أن المواطنين الإسرائيليين "تعلموا الدرس"، مضيفا: "الامتناع عن الخدمة، هو امتناع عن الخدمة، بغض النظر عن الأسماء التي يطلقونها عليه".
كما توعد نتنياهو بأن "كل من يشجع على رفض أداء الخدمة العسكرية سيتم فصله فورا".
يذكر أنه في الأيام الأخيرة، وقّع نحو ألف من جنود وضباط سلاح الجو الإسرائيلي، معظمهم من المتقاعدين، على رسالة تطالب الحكومة بإبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، حتى وإن تطلب ذلك وقف الحرب فورًا.
واعتبر الموقعون أن استمرار الحرب يخدم "مصالح سياسية وشخصية" وليس الأهداف الأمنية المعلنة، محذرين من أن الضغط العسكري قد يؤدي إلى مقتل المحتجزين واستنزاف الجيش.