https://sarabic.ae/20250411/نتنياهو-من-يشجع-على-رفض-الخدمة-العسكرية-سيتم-فصله-فورا-1099447371.html

نتنياهو: من يشجع على رفض الخدمة العسكرية سيتم فصله فورا

نتنياهو: من يشجع على رفض الخدمة العسكرية سيتم فصله فورا

سبوتنيك عربي

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجموعة وصفها بـ"الفوضوية والمزعجة"، بالوقوف وراء الرسائل التي بعث بها جنود الاحتياط، والتي تدعو الحكومة إلى إعطاء... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T11:28+0000

2025-04-11T11:28+0000

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وحسب القناة "السابعة"، قال نتنياهو: "هذه مجموعة صغيرة، فوضوية، ومزعجة، ومنفصلة عن الواقع، معظمها من المتقاعدين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية منذ سنوات".وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن هذه المجموعة، التي قال إنها مدعومة من جهات خارجية تموّلها بهدف إسقاط الحكومة، لا تمثل سوى أقلية ضئيلة.وأكد أن المواطنين الإسرائيليين "تعلموا الدرس"، مضيفا: "الامتناع عن الخدمة، هو امتناع عن الخدمة، بغض النظر عن الأسماء التي يطلقونها عليه".يذكر أنه في الأيام الأخيرة، وقّع نحو ألف من جنود وضباط سلاح الجو الإسرائيلي، معظمهم من المتقاعدين، على رسالة تطالب الحكومة بإبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، حتى وإن تطلب ذلك وقف الحرب فورًا.واعتبر الموقعون أن استمرار الحرب يخدم "مصالح سياسية وشخصية" وليس الأهداف الأمنية المعلنة، محذرين من أن الضغط العسكري قد يؤدي إلى مقتل المحتجزين واستنزاف الجيش.

https://sarabic.ae/20250409/الجيش-الإسرائيلي-يهدد-بفصل-970-طيارا-حال-لم-يسحبوا-توقيعاتهم-على-رسالة-تطالب-بوقف-الحرب-في-غزة-1099387506.html

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