الجيش الإسرائيلي يهدد بفصل 970 طيارا حال لم يسحبوا توقيعاتهم على رسالة تطالب بوقف الحرب في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:03 GMT
16 د
بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
بلا قيود
هل تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساحة للمواجهة بين القوى الكبرى؟ يجيب خبراء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: الرسوم الجمركية ستفكك التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250409/الجيش-الإسرائيلي-يهدد-بفصل-970-طيارا-حال-لم-يسحبوا-توقيعاتهم-على-رسالة-تطالب-بوقف-الحرب-في-غزة-1099387506.html
الجيش الإسرائيلي يهدد بفصل 970 طيارا حال لم يسحبوا توقيعاتهم على رسالة تطالب بوقف الحرب في غزة
الجيش الإسرائيلي يهدد بفصل 970 طيارا حال لم يسحبوا توقيعاتهم على رسالة تطالب بوقف الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
هدد سلاح الجو الإسرائيلي بفصل 970 طيارا في حال لم يسحبوا توقيعاتهم على رسالة تطالب بوقف الحرب في قطاع غزة. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T16:51+0000
2025-04-09T16:51+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102031/89/1020318993_0:209:3000:1897_1920x0_80_0_0_514299cf57d1bc984ad8a26d4dbeb20b.jpg
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي هدد بفصل 970 طيارا سبق أن وقعوا على رسالة تطالب بوقف الحرب في قطاع غزة كونها "تخدم مصالح سياسية وليس أمنية".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في سلاح الجو الإسرائيلي أنهم سيقومون بطرد الطيارين الموقعين على الرسالة المعارضة للحرب في غزة، لكن عددا قليلا فقط انسحبوا.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن 970 طيارا بعضهم في الخدمة الاحتياطية الفعلية، وقعوا على الرسالة التي تعارض الحرب ولكنها لا تدعو إلى رفض الخدمة العسكرية، إلا أنه بعد تهديد سلاح الجو الإسرائيلي لهم بالفصل، سحب 25 منهم توقيعاتهم.وأشارت الصحيفة إلى أن قائد الفيلق قد صرح في حديثه مع جنود الاحتياط حول الرسالة، قال في حديثه مع جنود الاحتياط حول الرسالة، إنه برأيه هناك احتمال لتوقيع اتفاق لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن قريبا.ولفتت الصحيفة إلى أنه فور الإعلان عن هذا التهديد، طلب 8 طيارين إسرائيليين آخرين الانضمام إلى الطيارين السابقين بإضافة توقيعاتهم على الرسالة.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية: "أثارت الرسالة غضب قائد سلاح الجو تومير بار رغم أنها لا تحمل أي دعوات لعصيان الخدمة العسكرية أو وقف التطوع في صفوف الجيش".ووفقاً لتقارير وسائل إعلام إسرائيلية، أعد جنود الاحتياط والمحاربون القدامى، ممن يعزون استمرار القتال في غزة إلى دوافع سياسية، رداً على قرار السلطات الإسرائيلية استئناف القتال في غزة، ووقع مئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو على الرسالة وكانوا يعتزمون نشرها أمس، قبل جلسة استماع في محكمة العدل العليا بشأن مساعي إقالة بار.غير أن الرسالة لم تُنشر، وصرح مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي لم يتلق الرسالة".وتعكس هذه التحركات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وتصاعد الاحتجاجات داخل صفوف جنود الاحتياط، شرخاً آخذاً في الاتساع بين القيادة السياسية والعسكرية، وبين الجنود الذين يرون في استمرار الحرب خطراً على مستقبل الدولة وعلى ثقة الجمهور بالمؤسسة التي تعتبر العمود الفقري لأمن إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250409/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-فقدنا-الكثير-من-الجنود-في-غزة-1099384709.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102031/89/1020318993_96:0:2904:2106_1920x0_80_0_0_20caa989755adea2f3c8741a6c5eb7da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يهدد بفصل 970 طيارا حال لم يسحبوا توقيعاتهم على رسالة تطالب بوقف الحرب في غزة

16:51 GMT 09.04.2025
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Str/HO
تابعنا عبر
هدد سلاح الجو الإسرائيلي بفصل 970 طيارا في حال لم يسحبوا توقيعاتهم على رسالة تطالب بوقف الحرب في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي هدد بفصل 970 طيارا سبق أن وقعوا على رسالة تطالب بوقف الحرب في قطاع غزة كونها "تخدم مصالح سياسية وليس أمنية".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في سلاح الجو الإسرائيلي أنهم سيقومون بطرد الطيارين الموقعين على الرسالة المعارضة للحرب في غزة، لكن عددا قليلا فقط انسحبوا.
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
رئيس الأركان الإسرائيلي: فقدنا الكثير من الجنود في غزة
15:48 GMT
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن 970 طيارا بعضهم في الخدمة الاحتياطية الفعلية، وقعوا على الرسالة التي تعارض الحرب ولكنها لا تدعو إلى رفض الخدمة العسكرية، إلا أنه بعد تهديد سلاح الجو الإسرائيلي لهم بالفصل، سحب 25 منهم توقيعاتهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن قائد الفيلق قد صرح في حديثه مع جنود الاحتياط حول الرسالة، قال في حديثه مع جنود الاحتياط حول الرسالة، إنه برأيه هناك احتمال لتوقيع اتفاق لوقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن قريبا.
ولفتت الصحيفة إلى أنه فور الإعلان عن هذا التهديد، طلب 8 طيارين إسرائيليين آخرين الانضمام إلى الطيارين السابقين بإضافة توقيعاتهم على الرسالة.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية: "أثارت الرسالة غضب قائد سلاح الجو تومير بار رغم أنها لا تحمل أي دعوات لعصيان الخدمة العسكرية أو وقف التطوع في صفوف الجيش".
ووفقاً لتقارير وسائل إعلام إسرائيلية، أعد جنود الاحتياط والمحاربون القدامى، ممن يعزون استمرار القتال في غزة إلى دوافع سياسية، رداً على قرار السلطات الإسرائيلية استئناف القتال في غزة، ووقع مئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو على الرسالة وكانوا يعتزمون نشرها أمس، قبل جلسة استماع في محكمة العدل العليا بشأن مساعي إقالة بار.
غير أن الرسالة لم تُنشر، وصرح مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي لم يتلق الرسالة".
وتعكس هذه التحركات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وتصاعد الاحتجاجات داخل صفوف جنود الاحتياط، شرخاً آخذاً في الاتساع بين القيادة السياسية والعسكرية، وبين الجنود الذين يرون في استمرار الحرب خطراً على مستقبل الدولة وعلى ثقة الجمهور بالمؤسسة التي تعتبر العمود الفقري لأمن إسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала