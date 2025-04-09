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رئيس الأركان الإسرائيلي: فقدنا الكثير من الجنود في غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي: فقدنا الكثير من الجنود في غزة

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي فقد الكثير من الجنود خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة. 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T15:48+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات زامير جاءت خلال زيارته لعدد من جنود الجيش الإسرائيلي في مركز ليفينشتاين للتأهيل الطبي.وشدد رئيس الأركان الإسرائيلي على أن بلاده ستعمل كل ما في وسعها لإعادة 59 محتجزا في غزة، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي تمكن من إعادة الكثير من المحتجزين القتلى والأحياء وأنه سيواصل العمل على إعادة الباقين من المحتجزين الإسرائيليين.وفي سياق متصل، كشفت مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي دمّر حتى الآن نحو 25 % فقط من أنفاق حركة حماس في قطاع غزة.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المصادر، قولها: "حقق الجيش الإسرائيلي تقدماً محدوداً في عملية تدمير شبكة الأنفاق التي أنشأتها حركة حماس في قطاع غزة، حيث لم يتمكن من تدميرها بالكامل، ولم يلمس منها إلا 25 %، أما الجزء الأكبر من الشبكة المعقدة فلا يزال قائما".وإذ أشارت المصادر إلى "وجود عدد من الأنفاق الخاصة بالتهريب بين مصروغزة"، رأت أن "هذه الأنفاق تشكل تحديًا أمنيًا متجددًا، خاصة في ظل صعوبة تتبعها أو تدميرها بالكامل".يأتي ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه صحف إسرائيلية رفض تل أبيب سحب قواتها من ممر فيلادلفيا الحدودي جنوبي قطاع غزة، رغم تحذيرات خبراء أمنيين بأن السيطرة على ممر فيلادلفيا لن تمنع بالضرورة التهريب من تحته.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد، في وقت سابق، خلال مشاركته في مؤتمر رؤساء المجالس الإقليمية لمركز الحكم، أن "محور فيلادلفيا سيبقى منطقة عازلة تماما كما هو الحال في لبنان وسوريا".

https://sarabic.ae/20250409/الحرب-سياسية-طيارون-إسرائيليون-يوجهون-رسالة-ترفض-استئناف-القتال-في-غزة-1099365031.html

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