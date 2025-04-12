https://sarabic.ae/20250412/أردوغان-تركيا-ستواصل-دعم-السودان-1099489751.html
أردوغان: تركيا ستواصل دعم السودان
أردوغان: تركيا ستواصل دعم السودان
سبوتنيك عربي
أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T17:37+0000
2025-04-12T17:37+0000
2025-04-12T17:37+0000
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جاء ذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.ولفتت الوكالة إلى أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع في السودان وجهود تحقيق السلام وإعادة البناء والإعمار.وأعرب البرهان عن تقديره لمواقف تركيا الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، بينما أكد أردوغان حرص تركيا على مواصلة دعم السودان لتحقيق الأمن والاستقرار.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20230509/أردوغان-يبلغ-البرهان-استعداد-تركيا-لاستضافة-أي-مفاوضات-شاملة-بين-أطراف-الأزمة-في-السودان-1076810129.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار السودان اليوم, الأخبار
أردوغان: تركيا ستواصل دعم السودان
أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مباحثات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
جاء ذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
ولفتت الوكالة إلى أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع
في السودان وجهود تحقيق السلام وإعادة البناء والإعمار.
وأعرب البرهان عن تقديره لمواقف تركيا الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، بينما أكد أردوغان حرص تركيا على مواصلة دعم السودان لتحقيق الأمن والاستقرار.
واندلعت الحرب في السودان
، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.