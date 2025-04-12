https://sarabic.ae/20250412/إعلام-ترامب-مستعد-للتوصل-إلى-تسوية-مع-إيران-1099489101.html

إعلام: ترامب مستعد للتوصل إلى تسوية مع إيران

إعلام: ترامب مستعد للتوصل إلى تسوية مع إيران

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مستعد للتنازل" في المفاوضات مع إيران لإبرام اتفاق. 12.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-12T16:59+0000

2025-04-12T16:59+0000

2025-04-12T17:02+0000

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وأضافت الصحيفة الأمريكية، إن "ترامب مستعد للتنازل من أجل التوصل إلى اتفاق".وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي استضافتها العاصمة العمانية مسقط اليوم السبت، كانت بناءة وجرى خلالها تبادل 4 رسائل بين الجانبين عبر وساطة الجانب العماني، مشيرًا إلى أن الجولة التالية من المحادثات ستنعقد السبت المقبل.وبحسب بيان نقلته وكالة الانباء الإيرانية، حول المفاوضات التي عقدت بوساطة عمان، فقد "تبادل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مواقف حكومتي بلديهما بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني ورفع الحظر غير القانونية المفروض على إيران، في أجواء بناءة وقائمة على الاحترام المتبادل، وذلك عبر وزير الخارجية العماني".

https://sarabic.ae/20250412/عراقجي-المحادثات-الإيرانية-الأمريكية-في-مسقط-كانت-بناءة-والجولة-التالية-السبت-المقبل-1099488569.html

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