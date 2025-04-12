https://sarabic.ae/20250412/السيسي-ونظيره-الإندونيسي-يعلنان-رفع-العلاقات-لمستوى-الشراكة-الاستراتيجية-1099486976.html

السيسي ونظيره الإندونيسي يعلنان رفع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية

السيسي ونظيره الإندونيسي يعلنان رفع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية

سبوتنيك عربي

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباحثات ثنائية موسعة مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين بما يتفق مع تطلعات شعبيهما. 12.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-12T14:58+0000

2025-04-12T14:58+0000

2025-04-12T15:29+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار مصر الآن

مصر

أخبار إندونيسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099487887_0:315:1158:966_1920x0_80_0_0_e1d768328d7865f60675397fdd58b074.jpg

جاء ذلك عقب استقبال السيسي لنظيره الإندونيسي، الذي يزور القاهرة، اليوم السبت، حسب بيان للرئاسة المصرية وصل "سبوتنيك" نسخة منه.وقال البيان إنه تم توقيع إعلان رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الرئيسان ناقشا الخطوات المطلوبة من قبل حكومتي البلدين والقطاع الخاص فيهما لتفعيل هذه الشراكة.وتابع: "تم التركيز على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمار، إضافة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي وأمن الطاقة".كما تناولت المباحثات المصرية الإندونيسية سبل تعزيز الروابط بين مؤسسات الأعمال في البلدين بما يخدم التنمية المستدامة والمصالح المشتركة.وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن اللقاء تناول أيضا سبل تعزيز التعاون الدفاعي من خلال التدريب وبناء القدرات الدفاعية وتبادل الخبرات بين الجيشين المصري والإندونيسي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، التي تفرض التنسيق الوثيق مع الدول الشقيقة والصديقة.وأكد الرئيسان أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين بما يشكل امتدادا طبيعيا للإرث الثقافي المشترك بينهما.كما بحث الجانبان سبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وأكدا على ضرورة بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير أهالي القطاع وصولا إلى حل شامل ودائم يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية.كما شددا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لحدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1927 وعاصمتها "القدس الشرقية"، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، والأمن والاستقرار في المنطقة.

https://sarabic.ae/20250407/السيسي-وترامب-وماكرون-والملك-عبد-الله-يؤكدون-ضرورة-وقف-النار-في-غزة-والإفراج-عن-الرهائن-1099310690.html

https://sarabic.ae/20241115/وزارة-الخارجية-الروسية-إندونيسيا-وماليزيا-وتايلاند-تصبح-دولا-شريكة-في-بريكس--1094833576.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار إندونيسيا