https://sarabic.ae/20250412/المغرب-في-صدارة-الاقتصادات-المستدامة-بأفريقيا-1099478439.html
المغرب في صدارة الاقتصادات المستدامة بأفريقيا
المغرب في صدارة الاقتصادات المستدامة بأفريقيا
سبوتنيك عربي
في أحدث تقرير لمؤشر "الاستدامة الاقتصادية"، الذي تصدره مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا"، وُضعت المملكة المغربية في المرتبة الخامسة بين أكثر الاقتصادات... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T10:10+0000
2025-04-12T10:10+0000
2025-04-12T10:10+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099478148_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_a5aad14d86c730d3c787e2c53e3d3b28.png
تقدم المغرب هو انعكاس لجهود المملكة في تنويع اقتصادها وتعزيز البنية التحتية والحفاظ على استقرار اقتصادي ومؤسساتي. هذا الإنجاز يعزز مكانة المملكة كأحد الاقتصادات الصاعدة والرائدة في أفريقيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099478148_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_ed0990f73238993d4b51df749a29412a.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
المغرب في صدارة الاقتصادات المستدامة بأفريقيا
في أحدث تقرير لمؤشر "الاستدامة الاقتصادية"، الذي تصدره مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا"، وُضعت المملكة المغربية في المرتبة الخامسة بين أكثر الاقتصادات استدامة في القارة الأفريقية.
تقدم المغرب هو انعكاس لجهود المملكة في تنويع اقتصادها وتعزيز البنية التحتية والحفاظ على استقرار اقتصادي ومؤسساتي. هذا الإنجاز يعزز مكانة المملكة كأحد الاقتصادات الصاعدة والرائدة في أفريقيا.