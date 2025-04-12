انطلاق المؤتمر الأول للاتحاد المغاربي للصحفيين في بنغازي تحت شعار "من أجل صحافة موحدة"
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالمؤتمر الأول للاتحاد المغاربي للصحفيين في بنغازي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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انطلقت، اليوم السبت، في مدينة بنغازي الليبية فعاليات المؤتمر العام الأول للاتحاد المغاربي للصحفيين، تحت شعار "من أجل صحافة مغاربية موحدة"، بمشاركة ممثلين عن قرابة 18 دولة من دول المغرب العربي وخارجه.
ويُقام المؤتمر برعاية الحكومة الليبية، ويُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يجسد خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الإعلامي وتوحيد الجهود بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في دول المغرب العربي.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالمؤتمر الأول للاتحاد المغاربي للصحفيين في بنغازي
المؤتمر الأول للاتحاد المغاربي للصحفيين في بنغازي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة 3 أيام، يناقش خلالها المشاركون عددًا من القضايا الجوهرية المتعلقة بحرية الصحافة، وتطوير الأداء الإعلامي، وآليات التنسيق بين الاتحادات والنقابات الصحفية المغاربية.
وقال مسؤول الملف الإعلامي بالمؤتمر، يسري محمد، إن "الاتحاد المغاربي يُعد الركيزة الأساسية للصحفيين في ليبيا ودول الاتحاد المغاربي"، مشيرًا إلى أن "تأسيس هذا الاتحاد يعود إلى عام 2017 برئاسة موريتانيا، وجاء بتوافق واعتماد من قبل السفراء وممثلي الدول الأفريقية، إلى جانب مصادقة رسمية من الدول العربية".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالمؤتمر الأول للاتحاد المغاربي للصحفيين في بنغازي
المؤتمر الأول للاتحاد المغاربي للصحفيين في بنغازي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أوضح يسري محمد، أن "فكرة تأسيس الاتحاد طُرحت في أوساط الصحفيين والإعلاميين المغاربيين، ولاقت ترحيبًا واسعًا وتفاعلًا إيجابيًا من قبل النقابات الصحفية والمؤسسات الإعلامية في مختلف دول المغرب العربي، كما حظيت بمباركة رسمية من سفراء دول المغرب العربي في نواكشوط، ما ساهم في تأسيس أول مكتب للاتحاد بتاريخ 17 فبراير (شباط) 2021".
وأضاف أن "انعقاد المؤتمر الأول للاتحاد في ليبيا، يُمثل تتويجًا للجهود المشتركة، التي بُذلت خلال السنوات الماضية لتفعيل هذا الإطار المهني، الذي يسعى إلى توحيد الصف الصحفي المغاربي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، إلى جانب تعزيز قيم حرية التعبير والعمل الصحفي المسؤول".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالمؤتمر الأول للاتحاد المغاربي للصحفيين في بنغازي
المؤتمر الأول للاتحاد المغاربي للصحفيين في بنغازي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأكد محمد أن "المؤتمر يُقام برعاية الحكومة الليبية، في إطار دعم المؤسسات الوطنية الليبية لمسارات العمل المغاربي المشترك، وإيمانها بأهمية الإعلام كأداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم قضايا الشعوب الأفريقية".
وأشار، في ختام تصريحه، إلى أن "المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من أكثر من 18 دولة عربية وأفريقية".