https://sarabic.ae/20250412/حسام-مريزق-يبحث-عن-لقب-أفضل-لاعب-كرة-قدم-جزائري-في-روسيا-1099488840.html
حسام مريزق يبحث عن لقب أفضل لاعب كرة قدم جزائري في روسيا
حسام مريزق يبحث عن لقب أفضل لاعب كرة قدم جزائري في روسيا
سبوتنيك عربي
انضم لاعب الوسط الجزائري حسام مريزق إلى نادي دينامو محج القلعة الروسي الصيف الماضي، في تعاقد يستمر لثلاثة مواسم. 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T16:23+0000
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وجاء ذلك بعدما ترك فريق شباب بلوزداد، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم السبت، التي أشارت إلى أن مريزق أسهم في حصول المنتخب الجزائري على كأس العرب في قطر عام 2021.ويسعى مريزق، البالغ من العمر 25 عاما، لأن يصبح أفضل لاعب جزائري في الدوري الروسي، ليترك بصمة قوية في كرة القدم الروسية خلال فترة احترافه.وخلال مباراة فريقه، أمس الجمعة، أسهم مريزيق في فوز ثمين لِفريقه دينامو محج القلعة، الذي تقدم بهدفين مقابل هدف واحد على مضيفه نادي سبارتاك موسكو.أقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر البطولة الروسية، وشهدت تسجيل مريزق للهدف الثاني في الدقيقة 16 من عمر المباراة.ورفعت هذه النتيجة رصيد دينامو محج القلعة إلى 27 نقطة ليحل في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد سبارتاك موسكو عند 47 نقطة.وبلغ عدد المباريات التي خاضها النجم الجزائري مع فريقه الروسي 20 مباراة أحرز خلالها هدفين وكان جزءا من عدة تمريرات حاسمة.
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رياضة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجزائر
رياضة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجزائر
حسام مريزق يبحث عن لقب أفضل لاعب كرة قدم جزائري في روسيا
انضم لاعب الوسط الجزائري حسام مريزق إلى نادي دينامو محج القلعة الروسي الصيف الماضي، في تعاقد يستمر لثلاثة مواسم.
وجاء ذلك بعدما ترك فريق شباب بلوزداد، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم السبت، التي أشارت إلى أن مريزق أسهم في حصول المنتخب الجزائري على كأس العرب في قطر عام 2021.
ويسعى مريزق، البالغ من العمر 25 عاما، لأن يصبح أفضل لاعب جزائري في الدوري الروسي، ليترك بصمة قوية في كرة القدم
الروسية خلال فترة احترافه.
وخلال مباراة فريقه، أمس الجمعة، أسهم مريزيق في فوز ثمين لِفريقه دينامو محج القلعة، الذي تقدم بهدفين مقابل هدف واحد على مضيفه نادي سبارتاك موسكو.
أقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر البطولة الروسية، وشهدت تسجيل مريزق للهدف الثاني في الدقيقة 16 من عمر المباراة.
ورفعت هذه النتيجة رصيد دينامو محج القلعة إلى 27 نقطة ليحل في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد سبارتاك موسكو عند 47 نقطة.
وبلغ عدد المباريات التي خاضها النجم الجزائري مع فريقه الروسي
20 مباراة أحرز خلالها هدفين وكان جزءا من عدة تمريرات حاسمة.