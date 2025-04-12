https://sarabic.ae/20250412/مصر-تحتفل-بيوم-رواد-الفضاء-العالمي-1099473615.html

مصر تحتفل بيوم رواد الفضاء العالمي

مصر تحتفل بيوم رواد الفضاء العالمي

سبوتنيك عربي

افتتحت مكتبة الإسكندرية في مصر، معرضًا للصور الفوتوغرافية الوثائقية بعنوان "مدار الصداقة"، المخصص لرحلة رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين، التاريخية إلى مصر... 12.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-12T08:06+0000

2025-04-12T08:06+0000

2025-04-12T08:07+0000

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وأُعد المعرض خصيصًا لهذا التاريخ من قبل البيت الروسي بالإسكندرية، ويعرض المعرض صورًا فريدة ووثائق أرشيفية، مصحوبة أيضًا بأفلام إخبارية عن أحداث تلك الأيام.وأكدت رئيسة إدارة التعاون الدولي والإعلام بمكتبة الإسكندرية، هبة الرافعي، على أهمية هذا الحدث، الذي يهدف إلى دعم ذكرى غاغارين، ومساهمته في تطوير علم الفضاء العالمي.وقالت الرافعي: "اليوم نتذكر يوري غاغارين، أول رجل يطير إلى الفضاء"، مشيرة إلى أن زيارته التاريخية لمصر كانت جزءًا مهمًا من جولته الدولية وأسهم في تعزيز العلاقات الودية بين الاتحاد السوفييتي ومصر.وقام موظفو القنصلية العامة الروسية في الإسكندرية، وممثلية وكالة "روس سوترودنيتشيستفو"، ومواطنون مصريون بوضع الزهور على تمثال يوري غاغارين، في القبة السماوية للمكتبة، واختتمت الفعالية بعرض فيلم عن إنجازات رواد الفضاء السوفييت والروس، في بهو القبة السماوية للمكتبة.يذكر أن روسيا تحتفل، في مثل هذا اليوم من كل عام، بتاريخ 12 أبريل/ نيسان، بيوم رواد الفضاء، والذي يصادف اليوم الذي قام فيه يوري غاغارين، بأول رحلة إلى الفضاء في تاريخ البشرية جمعاء، حيث تم إعلان هذا اليوم، بناء على مبادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الدولي للرحلة البشرية الأولى إلى الفضاء، هذه الرحلة التي أضاءت الشمعة البشرية الأولى في أرجاء الكون المظلم.وحضر هذا الحدث موظفو البعثة الدبلوماسية الروسية في إندونيسيا، ومقيمون روس، وسفراء دول رابطة الدول المستقلة، ومواطنون إندونيسيون، بما في ذلك المنظمة العامة المحلية المستقلة "فوج غاغارين".

https://sarabic.ae/20230412/أول-رائد-فضاء-في-تاريخ-البشرية-سر-ابتسامة-قادت-يوري-غاغارين-إلى-النجوم-1075835795.html

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