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مساحة حرة
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29 د
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خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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8 د
الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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عرب بوينت بودكاست
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7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
عالم سبوتنيك
موسكو : مباحثات بوتين مع ويتكوف كانت مثمرة و إيران تؤكد إنها ستمنح المحادثات مع واشنطن فرصة حقيقية
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مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
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هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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"أنصار الله": ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية على مصنع غرب صنعاء إلى 32 قتيلا وجريحا.. فيديو
"أنصار الله": ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية على مصنع غرب صنعاء إلى 32 قتيلا وجريحا.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، فجر اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف جوي أمريكي على مصنع في ضواحي العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، ضمن عمليات عسكرية مستمرة... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T22:40+0000
2025-04-13T22:40+0000
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب على اليمن
العالم العربي
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القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، عبر "إكس"، إن "ضحايا العدوان الأمريكي على مصنع السواري في منطقة مَتّنْة بمديرية بني مطر [غرب العاصمة صنعاء] إلى 6 قتلى و26 جريحاً من المدنيين، بعضهم إصابتهم حرجة".وأضاف أن "الحصيلة غير نهائية، ومازالت فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد للبحث عن ضحايا".ومساء الأحد، أعلنت "أنصار الله"، مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، إثر قصف مقاتلات أمريكية بثلاث غارات، مصنعاً للسراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 5 قتلى و13 جريحاً، في حصيلة غير نهائية.
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أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, العالم العربي
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, العالم العربي

"أنصار الله": ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية على مصنع غرب صنعاء إلى 32 قتيلا وجريحا.. فيديو

22:40 GMT 13.04.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanتصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، فجر اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف جوي أمريكي على مصنع في ضواحي العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، ضمن عمليات عسكرية مستمرة تنفذها واشنطن ضد الجماعة للأسبوع الخامس توالياً، إلى 32 قتيلاً وجريحاً.
القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، عبر "إكس"، إن "ضحايا العدوان الأمريكي على مصنع السواري في منطقة مَتّنْة بمديرية بني مطر [غرب العاصمة صنعاء] إلى 6 قتلى و26 جريحاً من المدنيين، بعضهم إصابتهم حرجة".
وأضاف أن "الحصيلة غير نهائية، ومازالت فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد للبحث عن ضحايا".
ومساء الأحد، أعلنت "أنصار الله"، مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، إثر قصف مقاتلات أمريكية بثلاث غارات، مصنعاً للسراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 5 قتلى و13 جريحاً، في حصيلة غير نهائية.
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