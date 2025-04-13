https://sarabic.ae/20250413/أنصار-الله-ارتفاع-ضحايا-الغارات-الأمريكية-على-مصنع-غرب-صنعاء-إلى-32-قتيلا-وجريحا-فيديو-1099515929.html
"أنصار الله": ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية على مصنع غرب صنعاء إلى 32 قتيلا وجريحا.. فيديو
"أنصار الله": ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية على مصنع غرب صنعاء إلى 32 قتيلا وجريحا.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، فجر اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف جوي أمريكي على مصنع في ضواحي العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، ضمن عمليات عسكرية مستمرة... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T22:40+0000
2025-04-13T22:40+0000
2025-04-13T22:40+0000
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب على اليمن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693032_0:621:2047:1772_1920x0_80_0_0_e35b175fffc4f15e985566f91b380ebe.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، عبر "إكس"، إن "ضحايا العدوان الأمريكي على مصنع السواري في منطقة مَتّنْة بمديرية بني مطر [غرب العاصمة صنعاء] إلى 6 قتلى و26 جريحاً من المدنيين، بعضهم إصابتهم حرجة".وأضاف أن "الحصيلة غير نهائية، ومازالت فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد للبحث عن ضحايا".ومساء الأحد، أعلنت "أنصار الله"، مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، إثر قصف مقاتلات أمريكية بثلاث غارات، مصنعاً للسراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 5 قتلى و13 جريحاً، في حصيلة غير نهائية.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693032_0:429:2047:1964_1920x0_80_0_0_384b8e46a8e0a4c967b53e09fc53bb87.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, العالم العربي
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, العالم العربي
"أنصار الله": ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية على مصنع غرب صنعاء إلى 32 قتيلا وجريحا.. فيديو
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، فجر اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف جوي أمريكي على مصنع في ضواحي العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، ضمن عمليات عسكرية مستمرة تنفذها واشنطن ضد الجماعة للأسبوع الخامس توالياً، إلى 32 قتيلاً وجريحاً.
القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، عبر "إكس"، إن "ضحايا العدوان الأمريكي على مصنع السواري
في منطقة مَتّنْة بمديرية بني مطر [غرب العاصمة صنعاء] إلى 6 قتلى و26 جريحاً من المدنيين، بعضهم إصابتهم حرجة".
وأضاف أن "الحصيلة غير نهائية، ومازالت فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد للبحث عن ضحايا".
ومساء الأحد، أعلنت "أنصار الله"، مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، إثر قصف مقاتلات أمريكية بثلاث غارات، مصنعاً للسراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 5 قتلى و13 جريحاً، في حصيلة غير نهائية.