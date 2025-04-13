خامنئي في لقاء مع قادة القوات المسلحة الإيرانية: العدو يشعر بالقلق والإحباط

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123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
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29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
موسكو : مباحثات بوتين مع ويتكوف كانت مثمرة و إيران تؤكد إنها ستمنح المحادثات مع واشنطن فرصة حقيقية
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20250413/خامنئي-في-لقاء-مع-قادة-القوات-المسلحة-الإيرانية-العدو-يشعر-بالقلق-والإحباط-1099505305.html
خامنئي في لقاء مع قادة القوات المسلحة الإيرانية: العدو يشعر بالقلق والإحباط
خامنئي في لقاء مع قادة القوات المسلحة الإيرانية: العدو يشعر بالقلق والإحباط
سبوتنيك عربي
أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، أن "القوات المسلحة الإيرانية تمثل درع الوطن وملاذ الشعب"، مشددًا على ضرورة تعزيز الجاهزية العسكرية والتكنولوجية لمواجهة... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T11:54+0000
2025-04-13T11:54+0000
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وأشار خامنئي، خلال لقائه مع قادة القوات المسلحة بمناسبة العام الجديد (حسب التقويم الفارسي)، إلى أن "تقدم إيران يثير غضب الأعداء وإحباطهم"، داعيًا إلى معالجة النواقص، خاصة الاقتصادية، مع التركيز على "الإيمان بالمهمة واليقين بصحة المسار في ظل محاولات العدو لتقويض هذه القيم".وأوضح أن "جوهر العداء لإيران ينبع من إرادتها في الاستقلال والاعتماد على الذات، لا من اسمها كجمهورية إسلامية"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.ولفت خامنئي إلى ازدواجية المعايير العالمية في مسألة التسلح، مشددًا على أهمية أن "تتحلى القوات المسلحة بالإيمان والشجاعة والتوكل على الله".كما أكد خامنئي أن "الحفاظ على الجاهزية التكنولوجية مسؤولية جماعية تتطلب دعما من مختلف القطاعات، بما في ذلك الإعلام"، معبرًا عن تفاؤله بالحماس الكبير لدى الشباب الإيراني.وفي ختام اللقاء، هنأ المرشد الإيراني علي خامنئي، القوات المسلحة الإيرانية وعائلاتهم بالعام الجديد، مشيدًا بدور الأسر في دعم الجنود.
https://sarabic.ae/20250409/الرئيس-الإيراني-خامنئي-سمح-بمفاوضات-غير-مباشرة-فقط-مع-أمريكا-لعدم-ثقتنا-بها-1099365236.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

خامنئي في لقاء مع قادة القوات المسلحة الإيرانية: العدو يشعر بالقلق والإحباط

11:54 GMT 13.04.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
تابعنا عبر
أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، أن "القوات المسلحة الإيرانية تمثل درع الوطن وملاذ الشعب"، مشددًا على ضرورة تعزيز الجاهزية العسكرية والتكنولوجية لمواجهة التحديات.
وأشار خامنئي، خلال لقائه مع قادة القوات المسلحة بمناسبة العام الجديد (حسب التقويم الفارسي)، إلى أن "تقدم إيران يثير غضب الأعداء وإحباطهم"، داعيًا إلى معالجة النواقص، خاصة الاقتصادية، مع التركيز على "الإيمان بالمهمة واليقين بصحة المسار في ظل محاولات العدو لتقويض هذه القيم".
وأوضح أن "جوهر العداء لإيران ينبع من إرادتها في الاستقلال والاعتماد على الذات، لا من اسمها كجمهورية إسلامية"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
ولفت خامنئي إلى ازدواجية المعايير العالمية في مسألة التسلح، مشددًا على أهمية أن "تتحلى القوات المسلحة بالإيمان والشجاعة والتوكل على الله".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
الرئيس الإيراني: خامنئي سمح بمفاوضات غير مباشرة فقط مع أمريكا لعدم ثقتنا بها
9 أبريل, 09:22 GMT
كما أكد خامنئي أن "الحفاظ على الجاهزية التكنولوجية مسؤولية جماعية تتطلب دعما من مختلف القطاعات، بما في ذلك الإعلام"، معبرًا عن تفاؤله بالحماس الكبير لدى الشباب الإيراني.
وفي ختام اللقاء، هنأ المرشد الإيراني علي خامنئي، القوات المسلحة الإيرانية وعائلاتهم بالعام الجديد، مشيدًا بدور الأسر في دعم الجنود.
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