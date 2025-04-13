https://sarabic.ae/20250413/خامنئي-في-لقاء-مع-قادة-القوات-المسلحة-الإيرانية-العدو-يشعر-بالقلق-والإحباط-1099505305.html

خامنئي في لقاء مع قادة القوات المسلحة الإيرانية: العدو يشعر بالقلق والإحباط

خامنئي في لقاء مع قادة القوات المسلحة الإيرانية: العدو يشعر بالقلق والإحباط

سبوتنيك عربي

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، أن "القوات المسلحة الإيرانية تمثل درع الوطن وملاذ الشعب"، مشددًا على ضرورة تعزيز الجاهزية العسكرية والتكنولوجية لمواجهة... 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T11:54+0000

2025-04-13T11:54+0000

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وأشار خامنئي، خلال لقائه مع قادة القوات المسلحة بمناسبة العام الجديد (حسب التقويم الفارسي)، إلى أن "تقدم إيران يثير غضب الأعداء وإحباطهم"، داعيًا إلى معالجة النواقص، خاصة الاقتصادية، مع التركيز على "الإيمان بالمهمة واليقين بصحة المسار في ظل محاولات العدو لتقويض هذه القيم".وأوضح أن "جوهر العداء لإيران ينبع من إرادتها في الاستقلال والاعتماد على الذات، لا من اسمها كجمهورية إسلامية"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.ولفت خامنئي إلى ازدواجية المعايير العالمية في مسألة التسلح، مشددًا على أهمية أن "تتحلى القوات المسلحة بالإيمان والشجاعة والتوكل على الله".كما أكد خامنئي أن "الحفاظ على الجاهزية التكنولوجية مسؤولية جماعية تتطلب دعما من مختلف القطاعات، بما في ذلك الإعلام"، معبرًا عن تفاؤله بالحماس الكبير لدى الشباب الإيراني.وفي ختام اللقاء، هنأ المرشد الإيراني علي خامنئي، القوات المسلحة الإيرانية وعائلاتهم بالعام الجديد، مشيدًا بدور الأسر في دعم الجنود.

https://sarabic.ae/20250409/الرئيس-الإيراني-خامنئي-سمح-بمفاوضات-غير-مباشرة-فقط-مع-أمريكا-لعدم-ثقتنا-بها-1099365236.html

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