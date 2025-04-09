https://sarabic.ae/20250409/الرئيس-الإيراني-خامنئي-سمح-بمفاوضات-غير-مباشرة-فقط-مع-أمريكا-لعدم-ثقتنا-بها-1099365236.html

الرئيس الإيراني: خامنئي سمح بمفاوضات غير مباشرة فقط مع أمريكا لعدم ثقتنا بها

الرئيس الإيراني: خامنئي سمح بمفاوضات غير مباشرة فقط مع أمريكا لعدم ثقتنا بها

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية عباس عراقجي، سيتوجه السبت المقبل إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات... 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T09:22+0000

2025-04-09T09:22+0000

2025-04-09T09:22+0000

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وقال بزشكيان، في تصريحات له: إن إيران "لا تريد امتلاك سلاح نووي وكانت دائما ضحية الضغوط والإرهاب"، مشيرا إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي "سمح بمفاوضات غير مباشرة فقط مع الولايات المتحدة لأننا لا نثق بها"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف: "لا نريد الحرب مع أحد وسنرد على أي تهديد بقوة"، متابعا: "إيران لن تصبح مستعمرة للأجانب ولا تخشى أي تهديد وسندافع عن بلادنا بكل قوة ونقف بكل صمود ولا نساوم على شيء".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال، أمس الثلاثاء، إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت المقبل في سلطنة عمان، ستكون غير مباشرة، مؤكدًا أن "إيران لا تقبل أي طريقة أخرى للمفاوضات".وأضاف عراقجي، في تصريحات صحفية، أن "شكل المفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لا يأتي في الدرجة الأولى من الأهمية"، متابعا: "المهم حقا فاعلية المفاوضات وجدية الطرفين وإرادتهما للتوصل إلى اتفاق"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأوضح أن إيران لم تتخذ أي قرار بشأن عقد مفاوضات مباشرة بعد جولة المفاوضات غير المباشرة في سلطنة عمان، مؤكدًا أن شكل المفاوضات يرتبط بمسائل متعددة لذلك اخترنا أن تكون غير مباشرة.وكشفت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، تفاصيل الاجتماع الذي ستستضيفه سلطنة عمان، السبت المقبل، بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيقود وفد التفاوض في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في عمان، مشيرةً إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، سيمثل بلاده في المفاوضات.وأضافت الوكالة أن "وزير الخارجية العماني بدر البو سعيدي، سيقوم بدور الوساطة في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية".ومساء الاثنين الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نخوض محادثات مباشرة مع إيران"، مضيفًا: "يوم السبت المقبل، سيكون هناك اجتماع كبير وسنرى ما سيحدث".وشدد ترامب على أن "التوصل إلى اتفاق مع إيران، هو أمر مفضل وبديهي، وإسرائيل تريد أن تكون مشاركة في ذلك"، معربًا عن أمله أن يحالف هذه المفاوضات النجاح.وأشار ترامب إلى أن الاتفاق الجديد المحتمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، سيكون "مختلفًا عن خطة العمل الشاملة المشتركة، وسيكون أقوى بكثير"، على حد قوله.وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.

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