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رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء "أحد الشعانين" ببلدة علما الشعب.. صور
رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء "أحد الشعانين" ببلدة علما الشعب.. صور
سبوتنيك عربي
أصرّ أبناء بلدة علما الشعب على إحياء أحد الشعانين، حيث شاركوا في "زياح إيماني" انطلق من كنيسة السيدة وسط البلدة. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T17:37+0000
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ورغم مشاهد الدمار التي خلّفتها الحرب في جنوب لبنان، خرجوا حاملين أغصان الزيتون وسعف النخيل، تعبيرًا عن تمسّكهم بالإيمان والأمل.وفي حديث لـ"سبوتنيك"، قال ميلاد عيد، أحد أبناء البلدة ومالك أحد فنادقها: "نحن اليوم في بلدة علما الشعب الحدودية، التي عانت من دمار شامل خلال الحرب".وأردف: "الحمد لله عدنا، وسنحتفل بعيد الشعانين داخل البلدة، خلافًا للعام الماضي حين اضطررنا للاحتفال خارحها بسبب الأوضاع الأمنية".وتابع: "اليوم، هناك عدد كبير من أبناء البلدة الذين ينوون العودة والمشاركة في المناسبة، ونتمنى أن يعمّ السلام جميع القرى والبلدات اللبنانية، ونناشد المعنيين الالتفات إلينا والمساعدة في إعادة إعمار البلدة، كي يتمكن أهلها من العودة إلى منازلهم".وأشار ميلاد عيد إلى أن البلدة تضم حاليًا نحو 120 منزلًا مدمّرًا، وأكثر من 70 منزلًا متضررًا جزئيًا، فيما لا يتجاوز عدد المنازل الصالحة للسكن 47 منزلًا، ما يجعل عدد السكان المتواجدين فيها حاليًا يتراوح بين 110 و140 شخصًا.وأضاف: "نعمل جاهدين على إعادة إعمار البلدة، بدعم من المسؤولين وأصحاب الأعمال الخيرية".وقد شهدت كنائس البلدة قداديس احتفالية، تخللها زياح أحد الشعانين، حيث تقدّم الأطفال المسيرات، حاملين سعف النخيل وأغصان الزيتون.بدوره، قال المونسنيور مارون غفري، كاهن رعية بلدة علما الشعب: "ما إن سمحت لنا الظروف، عدنا إلى بلدتنا، وبدأنا بمحاولة استعادة حياتنا رغم أنها لا تزال بعيدة عن طبيعتها".وأضاف: "لكننا نستمد قوتنا من الإيمان والصلاة، ومع هذه المجموعة الصغيرة التي تحتفل اليوم، نأمل أن تكون حافزًا للآخرين للعودة. فهذه الأرض مقدسة بالنسبة لنا".
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء "أحد الشعانين" ببلدة علما الشعب.. صور

17:37 GMT 13.04.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBayرغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب
رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
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حصري
أصرّ أبناء بلدة علما الشعب على إحياء أحد الشعانين، حيث شاركوا في "زياح إيماني" انطلق من كنيسة السيدة وسط البلدة.
ورغم مشاهد الدمار التي خلّفتها الحرب في جنوب لبنان، خرجوا حاملين أغصان الزيتون وسعف النخيل، تعبيرًا عن تمسّكهم بالإيمان والأمل.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayرغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب
رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، قال ميلاد عيد، أحد أبناء البلدة ومالك أحد فنادقها: "نحن اليوم في بلدة علما الشعب الحدودية، التي عانت من دمار شامل خلال الحرب".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayرغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب
رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وأردف: "الحمد لله عدنا، وسنحتفل بعيد الشعانين داخل البلدة، خلافًا للعام الماضي حين اضطررنا للاحتفال خارحها بسبب الأوضاع الأمنية".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayرغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب
رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وتابع: "اليوم، هناك عدد كبير من أبناء البلدة الذين ينوون العودة والمشاركة في المناسبة، ونتمنى أن يعمّ السلام جميع القرى والبلدات اللبنانية، ونناشد المعنيين الالتفات إلينا والمساعدة في إعادة إعمار البلدة، كي يتمكن أهلها من العودة إلى منازلهم".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayرغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب
رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وأشار ميلاد عيد إلى أن البلدة تضم حاليًا نحو 120 منزلًا مدمّرًا، وأكثر من 70 منزلًا متضررًا جزئيًا، فيما لا يتجاوز عدد المنازل الصالحة للسكن 47 منزلًا، ما يجعل عدد السكان المتواجدين فيها حاليًا يتراوح بين 110 و140 شخصًا.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayرغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب
رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وأضاف: "نعمل جاهدين على إعادة إعمار البلدة، بدعم من المسؤولين وأصحاب الأعمال الخيرية".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayرغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب
رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وقد شهدت كنائس البلدة قداديس احتفالية، تخللها زياح أحد الشعانين، حيث تقدّم الأطفال المسيرات، حاملين سعف النخيل وأغصان الزيتون.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayرغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب
رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
بدوره، قال المونسنيور مارون غفري، كاهن رعية بلدة علما الشعب: "ما إن سمحت لنا الظروف، عدنا إلى بلدتنا، وبدأنا بمحاولة استعادة حياتنا رغم أنها لا تزال بعيدة عن طبيعتها".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayرغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب
رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
رغم مشاهد الدمار التي خلفتها الحرب في جنوب لبنان.. إحياء أحد الشعانين ببلدة علما الشعب
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وأضاف: "لكننا نستمد قوتنا من الإيمان والصلاة، ومع هذه المجموعة الصغيرة التي تحتفل اليوم، نأمل أن تكون حافزًا للآخرين للعودة. فهذه الأرض مقدسة بالنسبة لنا".
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