https://sarabic.ae/20250413/سلام-يتحدث-عن-زيارته-المرتقبة-إلى-سوريا-والمخفيين-اللبنانيين-هناك-1099502861.html

سلام يتحدث عن زيارته المرتقبة إلى سوريا والمخفيين اللبنانيين فيها

سلام يتحدث عن زيارته المرتقبة إلى سوريا والمخفيين اللبنانيين فيها

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأحد، أن موضوع مواطني بلاده المخفيين في السجون السورية إبان حكم الرئيس السابق بشار الأسد، سيكون من ضمن المباحثات... 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T10:49+0000

2025-04-13T10:49+0000

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وقال سلام، في تصريحات للصحفيين أثناء وضعه إكليلا من الزهور على نصب الشهداء في وسط بيروت، في الذكرى الـ50 للحرب الأهلية اللبنانية: "أتمنى أن أعود بأخبار طيبة عن المخفيين في سوريا، وغدًا أخبركم بالمزيد بشأن هذا الموضوع".وعن الوضع في جنوب لبنان، قال سلام: "لا داعي لبقاء إسرائيل في هذه النقاط، لأننا في زمن الأقمار الاصطناعية، وبإمكان الجميع أن يعرف ما يجري على الأرض من دون أن يضع النقاط ويحتل"، وفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية.وفي استذكاره للحرب اللبنانية في الذكرى الـ50 لاندلاعها، قال رئيس الوزراء اللبناني: "نقف اليوم لا لنفتح جراحا، بل لنسترجع دروسا يجب ألا تنسى".وعلى جانب آخر من تصريحاته، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، عن قانون السرية المصرفية: "هناك من استفاد من السرية المصرفية لتبييض الأموال وأهمية الإصلاح في هذا الجانب أنه يسهم في استعادة الودائع".وكشفت تقارير أن زيارة سلام إلى سوريا، تسعى بالدرجة الأولى إلى "تصحيح مسار العلاقة بين بيروت ودمشق، بعد سنوات من التوتر، وذلك من خلال تعزيز مبدأ حسن الجوار، ومناقشة ملفات محورية أبرزها ضبط الحدود ومكافحة التهريب"، كما تشمل الزيارة بحث الاتفاقيات القديمة بين البلدين ومراجعتها، إضافة إلى إمكانية صياغة اتفاقيات جديدة تعزز التعاون الثنائي.

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