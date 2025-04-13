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7 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
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عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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16 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
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سلام يتحدث عن زيارته المرتقبة إلى سوريا والمخفيين اللبنانيين فيها
سلام يتحدث عن زيارته المرتقبة إلى سوريا والمخفيين اللبنانيين فيها
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأحد، أن موضوع مواطني بلاده المخفيين في السجون السورية إبان حكم الرئيس السابق بشار الأسد، سيكون من ضمن المباحثات... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T10:49+0000
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وقال سلام، في تصريحات للصحفيين أثناء وضعه إكليلا من الزهور على نصب الشهداء في وسط بيروت، في الذكرى الـ50 للحرب الأهلية اللبنانية: "أتمنى أن أعود بأخبار طيبة عن المخفيين في سوريا، وغدًا أخبركم بالمزيد بشأن هذا الموضوع".وعن الوضع في جنوب لبنان، قال سلام: "لا داعي لبقاء إسرائيل في هذه النقاط، لأننا في زمن الأقمار الاصطناعية، وبإمكان الجميع أن يعرف ما يجري على الأرض من دون أن يضع النقاط ويحتل"، وفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية.وفي استذكاره للحرب اللبنانية في الذكرى الـ50 لاندلاعها، قال رئيس الوزراء اللبناني: "نقف اليوم لا لنفتح جراحا، بل لنسترجع دروسا يجب ألا تنسى".وعلى جانب آخر من تصريحاته، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، عن قانون السرية المصرفية: "هناك من استفاد من السرية المصرفية لتبييض الأموال وأهمية الإصلاح في هذا الجانب أنه يسهم في استعادة الودائع".وكشفت تقارير أن زيارة سلام إلى سوريا، تسعى بالدرجة الأولى إلى "تصحيح مسار العلاقة بين بيروت ودمشق، بعد سنوات من التوتر، وذلك من خلال تعزيز مبدأ حسن الجوار، ومناقشة ملفات محورية أبرزها ضبط الحدود ومكافحة التهريب"، كما تشمل الزيارة بحث الاتفاقيات القديمة بين البلدين ومراجعتها، إضافة إلى إمكانية صياغة اتفاقيات جديدة تعزز التعاون الثنائي.
https://sarabic.ae/20250412/الرئيس-اللبناني-إطلاق-الصواريخ-من-الجنوب-على-إسرائيل-مؤامرة-خبيثة-على-البلاد-1099490079.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم

سلام يتحدث عن زيارته المرتقبة إلى سوريا والمخفيين اللبنانيين فيها

10:49 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 11:02 GMT 13.04.2025)
© AP Photo / Anonymousالرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Anonymous
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أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأحد، أن موضوع مواطني بلاده المخفيين في السجون السورية إبان حكم الرئيس السابق بشار الأسد، سيكون من ضمن المباحثات خلال زيارته إلى دمشق، غدا الاثنين.
وقال سلام، في تصريحات للصحفيين أثناء وضعه إكليلا من الزهور على نصب الشهداء في وسط بيروت، في الذكرى الـ50 للحرب الأهلية اللبنانية: "أتمنى أن أعود بأخبار طيبة عن المخفيين في سوريا، وغدًا أخبركم بالمزيد بشأن هذا الموضوع".
وعن الوضع في جنوب لبنان، قال سلام: "لا داعي لبقاء إسرائيل في هذه النقاط، لأننا في زمن الأقمار الاصطناعية، وبإمكان الجميع أن يعرف ما يجري على الأرض من دون أن يضع النقاط ويحتل"، وفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية.
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
الرئيس اللبناني: إطلاق الصواريخ من الجنوب على إسرائيل "مؤامرة خبيثة" على البلاد
أمس, 17:40 GMT
وفي استذكاره للحرب اللبنانية في الذكرى الـ50 لاندلاعها، قال رئيس الوزراء اللبناني: "نقف اليوم لا لنفتح جراحا، بل لنسترجع دروسا يجب ألا تنسى".
ومضى قائلا: "كل الانتصارات كانت زائفة، وكل الأطراف خرجت خاسرة مهما تباينت الآراء حول أسباب الحرب، فهي تتقاطع عند مسألة غياب الدولة أو عجزها".
وعلى جانب آخر من تصريحاته، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، عن قانون السرية المصرفية: "هناك من استفاد من السرية المصرفية لتبييض الأموال وأهمية الإصلاح في هذا الجانب أنه يسهم في استعادة الودائع".
وكشفت تقارير أن زيارة سلام إلى سوريا، تسعى بالدرجة الأولى إلى "تصحيح مسار العلاقة بين بيروت ودمشق، بعد سنوات من التوتر، وذلك من خلال تعزيز مبدأ حسن الجوار، ومناقشة ملفات محورية أبرزها ضبط الحدود ومكافحة التهريب"، كما تشمل الزيارة بحث الاتفاقيات القديمة بين البلدين ومراجعتها، إضافة إلى إمكانية صياغة اتفاقيات جديدة تعزز التعاون الثنائي.
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