https://sarabic.ae/20250413/سلام-يتحدث-عن-زيارته-المرتقبة-إلى-سوريا-والمخفيين-اللبنانيين-هناك-1099502861.html
سلام يتحدث عن زيارته المرتقبة إلى سوريا والمخفيين اللبنانيين فيها
سلام يتحدث عن زيارته المرتقبة إلى سوريا والمخفيين اللبنانيين فيها
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأحد، أن موضوع مواطني بلاده المخفيين في السجون السورية إبان حكم الرئيس السابق بشار الأسد، سيكون من ضمن المباحثات... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال سلام، في تصريحات للصحفيين أثناء وضعه إكليلا من الزهور على نصب الشهداء في وسط بيروت، في الذكرى الـ50 للحرب الأهلية اللبنانية: "أتمنى أن أعود بأخبار طيبة عن المخفيين في سوريا، وغدًا أخبركم بالمزيد بشأن هذا الموضوع".وعن الوضع في جنوب لبنان، قال سلام: "لا داعي لبقاء إسرائيل في هذه النقاط، لأننا في زمن الأقمار الاصطناعية، وبإمكان الجميع أن يعرف ما يجري على الأرض من دون أن يضع النقاط ويحتل"، وفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية.وفي استذكاره للحرب اللبنانية في الذكرى الـ50 لاندلاعها، قال رئيس الوزراء اللبناني: "نقف اليوم لا لنفتح جراحا، بل لنسترجع دروسا يجب ألا تنسى".وعلى جانب آخر من تصريحاته، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، عن قانون السرية المصرفية: "هناك من استفاد من السرية المصرفية لتبييض الأموال وأهمية الإصلاح في هذا الجانب أنه يسهم في استعادة الودائع".وكشفت تقارير أن زيارة سلام إلى سوريا، تسعى بالدرجة الأولى إلى "تصحيح مسار العلاقة بين بيروت ودمشق، بعد سنوات من التوتر، وذلك من خلال تعزيز مبدأ حسن الجوار، ومناقشة ملفات محورية أبرزها ضبط الحدود ومكافحة التهريب"، كما تشمل الزيارة بحث الاتفاقيات القديمة بين البلدين ومراجعتها، إضافة إلى إمكانية صياغة اتفاقيات جديدة تعزز التعاون الثنائي.
https://sarabic.ae/20250412/الرئيس-اللبناني-إطلاق-الصواريخ-من-الجنوب-على-إسرائيل-مؤامرة-خبيثة-على-البلاد-1099490079.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم
سلام يتحدث عن زيارته المرتقبة إلى سوريا والمخفيين اللبنانيين فيها
10:49 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 11:02 GMT 13.04.2025)
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأحد، أن موضوع مواطني بلاده المخفيين في السجون السورية إبان حكم الرئيس السابق بشار الأسد، سيكون من ضمن المباحثات خلال زيارته إلى دمشق، غدا الاثنين.
وقال سلام، في تصريحات للصحفيين أثناء وضعه إكليلا من الزهور على نصب الشهداء في وسط بيروت، في الذكرى الـ50 للحرب الأهلية اللبنانية: "أتمنى أن أعود بأخبار طيبة عن المخفيين في سوريا، وغدًا أخبركم بالمزيد بشأن هذا الموضوع".
وعن الوضع في جنوب لبنان، قال سلام: "لا داعي لبقاء إسرائيل في هذه النقاط، لأننا في زمن الأقمار الاصطناعية، وبإمكان الجميع أن يعرف ما يجري على الأرض من دون أن يضع النقاط ويحتل"، وفقا لشبكة
"إل بي سي" اللبنانية.
وفي استذكاره للحرب اللبنانية في الذكرى الـ50 لاندلاعها، قال رئيس الوزراء اللبناني: "نقف اليوم لا لنفتح جراحا، بل لنسترجع دروسا يجب ألا تنسى".
ومضى قائلا: "كل الانتصارات كانت زائفة، وكل الأطراف خرجت خاسرة مهما تباينت الآراء حول أسباب الحرب، فهي تتقاطع عند مسألة غياب الدولة أو عجزها".
وعلى جانب آخر من تصريحاته، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، عن قانون السرية المصرفية: "هناك من استفاد من السرية المصرفية لتبييض الأموال وأهمية الإصلاح في هذا الجانب أنه يسهم في استعادة الودائع".
وكشفت تقارير أن زيارة سلام إلى سوريا، تسعى بالدرجة الأولى إلى "تصحيح مسار العلاقة بين بيروت ودمشق، بعد سنوات من التوتر، وذلك من خلال تعزيز مبدأ حسن الجوار، ومناقشة ملفات محورية أبرزها ضبط الحدود ومكافحة التهريب"، كما تشمل الزيارة بحث الاتفاقيات القديمة بين البلدين ومراجعتها، إضافة إلى إمكانية صياغة اتفاقيات جديدة تعزز التعاون الثنائي.