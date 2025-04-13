https://sarabic.ae/20250413/مستشار-الدبيبة-يتهم-أجهزة-أمنية-ليبية-بالتورط-في-محاولة-اغتياله--1099498569.html
مستشار الدبيبة يتهم أجهزة أمنية ليبية بالتورط في محاولة اغتياله
مستشار الدبيبة يتهم أجهزة أمنية ليبية بالتورط في محاولة اغتياله
سبوتنيك عربي
كشف عبد المجيد مليقطة، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن "معظم المحكوم عليهم في قضية محاولة اغتياله ينتمون إلى جهاز المخابرات،... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T08:13+0000
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية، عن مليقطة، قوله إن "أحد المحكوم عليهم بالسجن 7 سنوات يشغل منصب مدير الإدارة، التي أشرفت على التخطيط والتنفيذ لمحاولة الاغتيال"، مُحمِلًا المجلس الرئاسي "المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة" في هذا الشأن.وقضت محكمة جنايات طرابلس، يوم الخميس الماضي، بالسجن على 7 متهمين في القضية، حيث صدر حكم بالسجن 11 عامًا على المتهم الأول، و7 سنوات على المتهمين الثاني والثالث، و5 سنوات للرابع، بينما حكم على الثلاثة الباقين بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات.وطالب مليقطة بفتح تحقيق مع رئيس الجهاز الأمني، قائلًا إن "كان على علم بتورط نجله، فهذه كارثة أخلاقية وأمنية، وإن لم يكن يعلم فالكارثة أكبر"، واستشهد بنص المادة 28 من قانون جهاز المخابرات الليبي، التي تنص على مساءلة المقصرين.يذكر أن مكتب النائب العام الليبي، كان قد أعلن سابقًا عن إحباط المحاولة واعتقال متورطين رئيسيين، مع ملاحقة آخرين خارج البلاد.
https://sarabic.ae/20250408/الجمود-السياسي-يفاقم-أزمات-ليبيا-1099346043.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار
مستشار الدبيبة يتهم أجهزة أمنية ليبية بالتورط في محاولة اغتياله
كشف عبد المجيد مليقطة، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن "معظم المحكوم عليهم في قضية محاولة اغتياله ينتمون إلى جهاز المخابرات، بينهم نجل رئيس جهاز أمني تابع للمجلس الرئاسي"، جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الأحد، دعا فيه إلى محاسبة رئيس الجهاز الأمني المذكور.
ونقلت بوابة
"الوسط" الليبية، عن مليقطة، قوله إن "أحد المحكوم عليهم بالسجن 7 سنوات يشغل منصب مدير الإدارة، التي أشرفت على التخطيط والتنفيذ لمحاولة الاغتيال"، مُحمِلًا المجلس الرئاسي "المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة" في هذا الشأن.
وقضت محكمة جنايات طرابلس، يوم الخميس الماضي، بالسجن على 7 متهمين في القضية، حيث صدر حكم بالسجن 11 عامًا على المتهم الأول، و7 سنوات على المتهمين الثاني والثالث، و5 سنوات للرابع، بينما حكم على الثلاثة الباقين بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات.
وطالب مليقطة بفتح تحقيق مع رئيس الجهاز الأمني، قائلًا إن "كان على علم بتورط نجله، فهذه كارثة أخلاقية وأمنية، وإن لم يكن يعلم فالكارثة أكبر"، واستشهد بنص المادة 28 من قانون جهاز المخابرات الليبي، التي تنص على مساءلة المقصرين.
يذكر أن مليقطة كان قد تعرض لمحاولة اغتيال، في 14 يونيو/ حزيران 2024، عبر سيارة مفخخة في طرابلس، حيث أصيب بجروح وفر الجناة إلى تونس، وفي مارس/ آذار 2025، قضت محكمة تونسية بالسجن 44 عامًا على المتهمين في القضية.
يذكر أن مكتب النائب العام الليبي، كان قد أعلن سابقًا عن إحباط المحاولة واعتقال متورطين رئيسيين، مع ملاحقة آخرين خارج البلاد.