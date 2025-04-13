مستشار الدبيبة يتهم أجهزة أمنية ليبية بالتورط في محاولة اغتياله

عربي
الدفاع الروسية: كييف شنت هجومين على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية خلال 24 ساعة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
موسكو : مباحثات بوتين مع ويتكوف كانت مثمرة و إيران تؤكد إنها ستمنح المحادثات مع واشنطن فرصة حقيقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
12:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:33 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250413/مستشار-الدبيبة-يتهم-أجهزة-أمنية-ليبية-بالتورط-في-محاولة-اغتياله--1099498569.html
مستشار الدبيبة يتهم أجهزة أمنية ليبية بالتورط في محاولة اغتياله
مستشار الدبيبة يتهم أجهزة أمنية ليبية بالتورط في محاولة اغتياله
سبوتنيك عربي
كشف عبد المجيد مليقطة، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن "معظم المحكوم عليهم في قضية محاولة اغتياله ينتمون إلى جهاز المخابرات،... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T08:13+0000
2025-04-13T08:13+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099484620_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e6e056151a772d231d606f0a80bb9b14.jpg
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية، عن مليقطة، قوله إن "أحد المحكوم عليهم بالسجن 7 سنوات يشغل منصب مدير الإدارة، التي أشرفت على التخطيط والتنفيذ لمحاولة الاغتيال"، مُحمِلًا المجلس الرئاسي "المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة" في هذا الشأن.وقضت محكمة جنايات طرابلس، يوم الخميس الماضي، بالسجن على 7 متهمين في القضية، حيث صدر حكم بالسجن 11 عامًا على المتهم الأول، و7 سنوات على المتهمين الثاني والثالث، و5 سنوات للرابع، بينما حكم على الثلاثة الباقين بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات.وطالب مليقطة بفتح تحقيق مع رئيس الجهاز الأمني، قائلًا إن "كان على علم بتورط نجله، فهذه كارثة أخلاقية وأمنية، وإن لم يكن يعلم فالكارثة أكبر"، واستشهد بنص المادة 28 من قانون جهاز المخابرات الليبي، التي تنص على مساءلة المقصرين.يذكر أن مكتب النائب العام الليبي، كان قد أعلن سابقًا عن إحباط المحاولة واعتقال متورطين رئيسيين، مع ملاحقة آخرين خارج البلاد.
https://sarabic.ae/20250408/الجمود-السياسي-يفاقم-أزمات-ليبيا-1099346043.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099484620_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c9b3c1acbfb04caa00e2505ee768ae61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار

مستشار الدبيبة يتهم أجهزة أمنية ليبية بالتورط في محاولة اغتياله

08:13 GMT 13.04.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYطرابلس عاصمة ليبيا
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
كشف عبد المجيد مليقطة، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن "معظم المحكوم عليهم في قضية محاولة اغتياله ينتمون إلى جهاز المخابرات، بينهم نجل رئيس جهاز أمني تابع للمجلس الرئاسي"، جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الأحد، دعا فيه إلى محاسبة رئيس الجهاز الأمني المذكور.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية، عن مليقطة، قوله إن "أحد المحكوم عليهم بالسجن 7 سنوات يشغل منصب مدير الإدارة، التي أشرفت على التخطيط والتنفيذ لمحاولة الاغتيال"، مُحمِلًا المجلس الرئاسي "المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة" في هذا الشأن.
وقضت محكمة جنايات طرابلس، يوم الخميس الماضي، بالسجن على 7 متهمين في القضية، حيث صدر حكم بالسجن 11 عامًا على المتهم الأول، و7 سنوات على المتهمين الثاني والثالث، و5 سنوات للرابع، بينما حكم على الثلاثة الباقين بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
الجمود السياسي يفاقم أزمات ليبيا
8 أبريل, 14:31 GMT
وطالب مليقطة بفتح تحقيق مع رئيس الجهاز الأمني، قائلًا إن "كان على علم بتورط نجله، فهذه كارثة أخلاقية وأمنية، وإن لم يكن يعلم فالكارثة أكبر"، واستشهد بنص المادة 28 من قانون جهاز المخابرات الليبي، التي تنص على مساءلة المقصرين.

يذكر أن مليقطة كان قد تعرض لمحاولة اغتيال، في 14 يونيو/ حزيران 2024، عبر سيارة مفخخة في طرابلس، حيث أصيب بجروح وفر الجناة إلى تونس، وفي مارس/ آذار 2025، قضت محكمة تونسية بالسجن 44 عامًا على المتهمين في القضية.

يذكر أن مكتب النائب العام الليبي، كان قد أعلن سابقًا عن إحباط المحاولة واعتقال متورطين رئيسيين، مع ملاحقة آخرين خارج البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала