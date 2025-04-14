https://sarabic.ae/20250414/الرئيس-الإكوادوري-الحالي-يتصدر-الانتخابات-الرئاسية-في-البلاد-بعد-فرز-55-بالمئة-من-الأصوات-1099516655.html
الرئيس الإكوادوري الحالي يتصدر الانتخابات الرئاسية في البلاد بعد فرز 55 بالمئة من الأصوات
الرئيس الإكوادوري الحالي يتصدر الانتخابات الرئاسية في البلاد بعد فرز 55 بالمئة من الأصوات
سبوتنيك عربي
يتصدر الرئيس الإكوادوري الحالي دانييل نوبوا في الانتخابات الرئاسية في الإكوادور، وجاء ذلك حسبما أفاد المجلس الوطني للانتخابات بعد فرز 55.45 بالمئة من الأصوات. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T00:40+0000
2025-04-14T00:40+0000
2025-04-14T00:40+0000
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كيتو -سبوتنيك. وبحسب بيانات المجلس الوطني للانتخابات صوت 56.81 بالمئة لصالح نوبو فيما صوت 43.19 بالمئة لصالح منافسته اليسارية لويزا غونزاليس.وصوت الإكوادوريون، أمس الأحد، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في البلاد، ويواجهون الاختيار بين الرئيس الحالي دانييل نوبوا والمحامية اليسارية لويزا غونزاليس .وتعهد كل من نوبوا، وغونزاليس، بطرح حلول لجرائم الابتزاز والقتل والاختطاف وغيرها...وسيتولى الرئيس المنتخب الجديد منصبه في 24 مايو/أيار لفترة ولاية مدتها أربع سنوات.
https://sarabic.ae/20240619/الإكوادور-تشهد-انقطاعا-للتيار-الكهربائي-في-جميع-أنحاء-البلاد-1090000375.html
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الإكوادور, العالم
الرئيس الإكوادوري الحالي يتصدر الانتخابات الرئاسية في البلاد بعد فرز 55 بالمئة من الأصوات
يتصدر الرئيس الإكوادوري الحالي دانييل نوبوا في الانتخابات الرئاسية في الإكوادور، وجاء ذلك حسبما أفاد المجلس الوطني للانتخابات بعد فرز 55.45 بالمئة من الأصوات.
كيتو -سبوتنيك. وبحسب بيانات المجلس الوطني للانتخابات
صوت 56.81 بالمئة لصالح نوبو فيما صوت 43.19 بالمئة لصالح منافسته اليسارية لويزا غونزاليس.
وصوت الإكوادوريون، أمس الأحد، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في البلاد، ويواجهون الاختيار بين الرئيس الحالي دانييل نوبوا والمحامية اليسارية لويزا غونزاليس .
وتعهد كل من نوبوا، وغونزاليس، بطرح حلول لجرائم الابتزاز والقتل والاختطاف وغيرها...
وسيتولى الرئيس المنتخب الجديد منصبه في 24 مايو/أيار لفترة ولاية مدتها أربع سنوات.