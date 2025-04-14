بدء العد التنازلي لانطلاق أول رحلة نسائية إلى الفضاء منذ 62 عاما

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البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
12:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
وفد من حماس يصل القاهرة ويؤكد أنه لا تحرير للأسرى دون وقف الحرب
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
57 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250414/بدء-العد-التنازلي-لانطلاق-أول-رحلة-نسائية-إلى-الفضاء-منذ-62-عاما-1099526535.html
بدء العد التنازلي لانطلاق أول رحلة نسائية إلى الفضاء منذ 62 عاما
بدء العد التنازلي لانطلاق أول رحلة نسائية إلى الفضاء منذ 62 عاما
سبوتنيك عربي
بدأ العد التنازلي لانطلاق أول رحلة فضائية بطاقم نسائي كامل، وذلك منذ أن صنعت رائدة الفضاء السوفييتية، فالنتينا تيريشكوفا، التاريخ بأن تكون أول امرأة ترسل إلى... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T10:35+0000
2025-04-14T10:35+0000
مجتمع
الفضاء
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وسترعى الرحلة التي ستنطلق في سماء ولاية تكساس الأمريكية، شركة "بلو أوريجين"، التي يمتلكها الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس.وستنطلق مركبة "نيو شيبرد" في 14 نيسان/ أبريل 2025 الجاري، في الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت الشرقي، وعلى متنها 6 نساء، سيحلقن فوق خط كارمان، وهو الحد الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء، في رحلتهن دون المدارية التي تستغرق قرابة 11 دقيقة.ويضم الطاقم النسائي الذي يحمل اسم "إن إس-31" مشاهير بارزين، مثل المغنية الأمريكية، كيتي بيري، والصحفيتين، غايل كينغ، ولورين سانشيز، والعالمة السابقة في وكالة "ناسا"، عائشة بوي، والناشطة، أماندا نغوين، والمنتجة السينمائية كريان فلين.وتتألف مركبة "نيو شيبرد" من صاروخ وكبسولة طاقم، وهي مجهّزة بنوافذ كبيرة يمكن لركابها التحديق إلى الخارج خلال الرحلة الفضائية.
الفضاء
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الفضاء, منوعات
الفضاء, منوعات

بدء العد التنازلي لانطلاق أول رحلة نسائية إلى الفضاء منذ 62 عاما

10:35 GMT 14.04.2025
© AP Photo / Matthew Dominick/NASAصورة التقطها رائد فضاء ماثيو دومينيكس على متن مركبة الفضاء الدولية لإعصار ميلتون إلى ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية
صورة التقطها رائد فضاء ماثيو دومينيكس على متن مركبة الفضاء الدولية لإعصار ميلتون إلى ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Matthew Dominick/NASA
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بدأ العد التنازلي لانطلاق أول رحلة فضائية بطاقم نسائي كامل، وذلك منذ أن صنعت رائدة الفضاء السوفييتية، فالنتينا تيريشكوفا، التاريخ بأن تكون أول امرأة ترسل إلى الفضاء في عام 1963.
وسترعى الرحلة التي ستنطلق في سماء ولاية تكساس الأمريكية، شركة "بلو أوريجين"، التي يمتلكها الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس.
وستنطلق مركبة "نيو شيبرد" في 14 نيسان/ أبريل 2025 الجاري، في الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت الشرقي، وعلى متنها 6 نساء، سيحلقن فوق خط كارمان، وهو الحد الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء، في رحلتهن دون المدارية التي تستغرق قرابة 11 دقيقة.
ويضم الطاقم النسائي الذي يحمل اسم "إن إس-31" مشاهير بارزين، مثل المغنية الأمريكية، كيتي بيري، والصحفيتين، غايل كينغ، ولورين سانشيز، والعالمة السابقة في وكالة "ناسا"، عائشة بوي، والناشطة، أماندا نغوين، والمنتجة السينمائية كريان فلين.
وتتألف مركبة "نيو شيبرد" من صاروخ وكبسولة طاقم، وهي مجهّزة بنوافذ كبيرة يمكن لركابها التحديق إلى الخارج خلال الرحلة الفضائية.
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