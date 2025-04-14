بدء العد التنازلي لانطلاق أول رحلة نسائية إلى الفضاء منذ 62 عاما
© AP Photo / Matthew Dominick/NASAصورة التقطها رائد فضاء ماثيو دومينيكس على متن مركبة الفضاء الدولية لإعصار ميلتون إلى ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية
© AP Photo / Matthew Dominick/NASA
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بدأ العد التنازلي لانطلاق أول رحلة فضائية بطاقم نسائي كامل، وذلك منذ أن صنعت رائدة الفضاء السوفييتية، فالنتينا تيريشكوفا، التاريخ بأن تكون أول امرأة ترسل إلى الفضاء في عام 1963.
وسترعى الرحلة التي ستنطلق في سماء ولاية تكساس الأمريكية، شركة "بلو أوريجين"، التي يمتلكها الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس.
وستنطلق مركبة "نيو شيبرد" في 14 نيسان/ أبريل 2025 الجاري، في الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت الشرقي، وعلى متنها 6 نساء، سيحلقن فوق خط كارمان، وهو الحد الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء، في رحلتهن دون المدارية التي تستغرق قرابة 11 دقيقة.
The NS-31 crew is certified ‘ready to fly to space’ by CrewMember 7 Sarah Knights. The launch window opens tomorrow at 8:30 a.m. CDT / 13:30 UTC.— Blue Origin (@blueorigin) April 14, 2025
You can watch the live webcast here tomorrow at 7 a.m. CDT, hosted by Charissa Thompson, Kristin Fisher, and Ariane Cornell. pic.twitter.com/auKPJvtSl3
ويضم الطاقم النسائي الذي يحمل اسم "إن إس-31" مشاهير بارزين، مثل المغنية الأمريكية، كيتي بيري، والصحفيتين، غايل كينغ، ولورين سانشيز، والعالمة السابقة في وكالة "ناسا"، عائشة بوي، والناشطة، أماندا نغوين، والمنتجة السينمائية كريان فلين.
وتتألف مركبة "نيو شيبرد" من صاروخ وكبسولة طاقم، وهي مجهّزة بنوافذ كبيرة يمكن لركابها التحديق إلى الخارج خلال الرحلة الفضائية.