https://sarabic.ae/20250414/بدء-العد-التنازلي-لانطلاق-أول-رحلة-نسائية-إلى-الفضاء-منذ-62-عاما-1099526535.html

بدء العد التنازلي لانطلاق أول رحلة نسائية إلى الفضاء منذ 62 عاما

بدء العد التنازلي لانطلاق أول رحلة نسائية إلى الفضاء منذ 62 عاما

سبوتنيك عربي

بدأ العد التنازلي لانطلاق أول رحلة فضائية بطاقم نسائي كامل، وذلك منذ أن صنعت رائدة الفضاء السوفييتية، فالنتينا تيريشكوفا، التاريخ بأن تكون أول امرأة ترسل إلى... 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T10:35+0000

2025-04-14T10:35+0000

2025-04-14T10:35+0000

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وسترعى الرحلة التي ستنطلق في سماء ولاية تكساس الأمريكية، شركة "بلو أوريجين"، التي يمتلكها الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس.وستنطلق مركبة "نيو شيبرد" في 14 نيسان/ أبريل 2025 الجاري، في الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت الشرقي، وعلى متنها 6 نساء، سيحلقن فوق خط كارمان، وهو الحد الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء، في رحلتهن دون المدارية التي تستغرق قرابة 11 دقيقة.ويضم الطاقم النسائي الذي يحمل اسم "إن إس-31" مشاهير بارزين، مثل المغنية الأمريكية، كيتي بيري، والصحفيتين، غايل كينغ، ولورين سانشيز، والعالمة السابقة في وكالة "ناسا"، عائشة بوي، والناشطة، أماندا نغوين، والمنتجة السينمائية كريان فلين.وتتألف مركبة "نيو شيبرد" من صاروخ وكبسولة طاقم، وهي مجهّزة بنوافذ كبيرة يمكن لركابها التحديق إلى الخارج خلال الرحلة الفضائية.

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