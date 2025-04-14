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https://sarabic.ae/20250414/ترامب-يعتزم-طرح-مقترحات-جيدة-جدا-بشأن-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-قريبا-1099541517.html
ترامب يعتزم طرح "مقترحات جيدة جدا" بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية قريبا
ترامب يعتزم طرح "مقترحات جيدة جدا" بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية قريبا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المتوقع صدور "مقترحات جيدة للغاية" لحل الصراع في أوكرانيا، في المستقبل القريب. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T16:58+0000
2025-04-14T16:58+0000
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وقال ترامب للصحفيين، متحدثا عن تسوية الصراع في أوكرانيا: "أريد وقف عمليات القتل، وأعتقد أننا نحقق ذلك بشكل جيد. أعتقد أننا سنطرح قريبًا مقترحات جيدة جدًا".‏وتابع: "إنه (نظام كييف) يتطلع دائما إلى شراء الصواريخ، أنت لا تبدأ حربا ضد شخص حجمه أكبر منك 20 مرة، ثم تأمل أن يعطيك الآخرون بعض الصواريخ".ووصل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى روسيا يوم الجمعة الماضية، في زيارة هي الثالثة من نوعها، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مبنى المكتبة الرئاسية بمدينة سانت بطرسبورغ، واستمر اللقاء بينهما لمدة 4 ساعات ونصف، وتمحور اللقاء حول جوانب تسوية الأزمة الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن العواصم الأوروبية لا تميل إلى البحث عن سبل سلمية للمفاوضات بشأن أوكرانيا.وقال بيسكوف للصحفيين: "للأسف، العواصم الأوروبية لا تميل إلى البحث عن أي مسارات لمفاوضات سلام، بل تميل إلى مزيد من الاستفزازات لاستمرار الحرب".
https://sarabic.ae/20250414/الكرملين-العواصم-الأوروبية-تميل-للاستفزاز-بدل-البحث-عن-حلول-سلمية-لأوكرانيا-1099529389.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يعتزم طرح "مقترحات جيدة جدا" بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية قريبا

16:58 GMT 14.04.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المتوقع صدور "مقترحات جيدة للغاية" لحل الصراع في أوكرانيا، في المستقبل القريب.
وقال ترامب للصحفيين، متحدثا عن تسوية الصراع في أوكرانيا: "أريد وقف عمليات القتل، وأعتقد أننا نحقق ذلك بشكل جيد. أعتقد أننا سنطرح قريبًا مقترحات جيدة جدًا".
‏وتابع: "إنه (نظام كييف) يتطلع دائما إلى شراء الصواريخ، أنت لا تبدأ حربا ضد شخص حجمه أكبر منك 20 مرة، ثم تأمل أن يعطيك الآخرون بعض الصواريخ".
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
الكرملين: العواصم الأوروبية تميل للاستفزاز بدل البحث عن حلول سلمية لأوكرانيا
12:07 GMT
ووصل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى روسيا يوم الجمعة الماضية، في زيارة هي الثالثة من نوعها، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مبنى المكتبة الرئاسية بمدينة سانت بطرسبورغ، واستمر اللقاء بينهما لمدة 4 ساعات ونصف، وتمحور اللقاء حول جوانب تسوية الأزمة الأوكرانية.

ووصف البيت الأبيض زيارة ويتكوف بأنها "خطوة أخرى نحو وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفي نهاية المطاف، التوصل إلى اتفاق سلام".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن العواصم الأوروبية لا تميل إلى البحث عن سبل سلمية للمفاوضات بشأن أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "للأسف، العواصم الأوروبية لا تميل إلى البحث عن أي مسارات لمفاوضات سلام، بل تميل إلى مزيد من الاستفزازات لاستمرار الحرب".
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