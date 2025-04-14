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https://sarabic.ae/20250414/رئيس-الجزائر-يتوعد-المستوردين-لماذا-1099518960.html
رئيس الجزائر يتوعد المستوردين.. لماذا؟
رئيس الجزائر يتوعد المستوردين.. لماذا؟
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده تعمل على تقليص فاتورة الاستيراد بشكل أكبر. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T07:27+0000
2025-04-14T07:27+0000
الجزائر
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اقتصاد
عبد المجيد تبون
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وشدد خلال لقائه السنوي مع المتعاملين الاقتصاديين، أمس الأحد، على أنه "سيتم محاسبة كل من يستورد سلعا من الخارج، بينما مثيلتها منتجة في الجزائر ومكدسة في المخازن".ودعا إلى تجنّد الجميع، سواء الحاضرين معه في اللقاء السنوي، أو أولئك الموجودين بالخارج، لتحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار، في آجال أقصاها نهاية عام 2027، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.وأعلن أن "الجزائر اقتصدت هذا العام مليار و200 مليون دولار، وحققت اكتفاء من القمح الصلب بنسبة 81%".وأشار إلى أن "الجزائر كانت تستورد 60 مليار دولار قبل الحراك، واليوم تم تقليص فاتورة الاستيراد بصفة هيكلية ونهائية إلى 40 مليار دولار".
https://sarabic.ae/20250228/خبير-اقتصادي-جزائري-أفريقيا-تمتلك-30-من-المعادن-العالمية-ويجب-استغلال-ذلك-1098266850.html
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الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد, عبد المجيد تبون
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد, عبد المجيد تبون

رئيس الجزائر يتوعد المستوردين.. لماذا؟

07:27 GMT 14.04.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© Sputnik
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تابعنا عبر
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده تعمل على تقليص فاتورة الاستيراد بشكل أكبر.
وشدد خلال لقائه السنوي مع المتعاملين الاقتصاديين، أمس الأحد، على أنه "سيتم محاسبة كل من يستورد سلعا من الخارج، بينما مثيلتها منتجة في الجزائر ومكدسة في المخازن".
ودعا إلى تجنّد الجميع، سواء الحاضرين معه في اللقاء السنوي، أو أولئك الموجودين بالخارج، لتحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار، في آجال أقصاها نهاية عام 2027، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
تعبئة النحاس في مجمع تعبئة دائري في ورشة لتصنيع نحاس مصنع كهربائيا في إحدى ورش شركة النحاس الروسية (رمك) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
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28 فبراير, 14:06 GMT

كما انتفض الرئيس الجزائري خلال اللقاء السنوي قائلا: "من العيب أن يتحدث رئيس الجمهورية عن منتوج البطاطس وسعرها، ولن يضطرني أحد لاستيرادها، وعلينا ضبط أسعارها".

وأعلن أن "الجزائر اقتصدت هذا العام مليار و200 مليون دولار، وحققت اكتفاء من القمح الصلب بنسبة 81%".
وأشار إلى أن "الجزائر كانت تستورد 60 مليار دولار قبل الحراك، واليوم تم تقليص فاتورة الاستيراد بصفة هيكلية ونهائية إلى 40 مليار دولار".
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