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البرلمان المصري يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية مع روسيا
البرلمان المصري يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية مع روسيا
سبوتنيك عربي
شدد حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الروسية بما يسمح بتبادل الخبرات التشريعية وتنسيق المواقف... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T17:08+0000
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وذكر مجلس النواب المصري، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان له، أن تصريحات حنفي جبالي جاءت خلال استقباله نائب رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية الكساندر بابكوف.وأشار جبالي إلى العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع مصر وروسيا، على كافة الأصعدة والمستويات، منوها إلى الزخم الإيجابي التي تشهده العلاقات الثنائية، خاصة في شقها البرلماني.وأكد جبالي أهمية دعم مجلس النواب المصري لتعزيز التعاون الثنائي مع روسيا في كافة المجالات والأصعدة.ومن جهته، أشاد نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، الكساندر بابكوف، بالتوافق القائم في الرؤى بين رئيسي البلدين تجاه القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المُشترك.ولفت بابكوف إلى موقف روسيا بشأن دعم قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بحسب قرارات الشرعية الدولية، مستعرضا سبل تعزيز التعاون البرلماني بين روسيا ومصر بما يكفل توطيد أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين. وتشهد العلاقات المصرية الروسية تطورا ملحوظا، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، على المصلحة المتبادلة بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية المصرية.وبحث بوتين مع السيسي العلاقات الثنائية بما فيها المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس المصرية، والتطورات الإقليمية في قطاع غزة وروسيا. يذكر ان السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسينكو، قد صرح في شباط/فبراير الماضي، بأن السيسي تلقى دعوة لزيارة موسكو للمشاركة في الاحتفالات المقرر إقامتها في العاصمة الروسية في 9 آيار/مايو المقبل بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، فيما تأمل روسيا قبول الدعوة.
https://sarabic.ae/20241222/وزيرا-خارجية-روسيا-ومصر-يؤكدان-ضرورة-تعزيز-التنسيق-بين-الأطراف-الفاعلة-من-أجل-دعم-سوريا-1096061074.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن

البرلمان المصري يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية مع روسيا

17:08 GMT 15.04.2025 (تم التحديث: 17:16 GMT 15.04.2025)
© AP Photo / AP Photo)البرلمان المصري
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / AP Photo)
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شدد حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الروسية بما يسمح بتبادل الخبرات التشريعية وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.
وذكر مجلس النواب المصري، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان له، أن تصريحات حنفي جبالي جاءت خلال استقباله نائب رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية الكساندر بابكوف.
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وأشار جبالي إلى العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع مصر وروسيا، على كافة الأصعدة والمستويات، منوها إلى الزخم الإيجابي التي تشهده العلاقات الثنائية، خاصة في شقها البرلماني.
وأكد جبالي أهمية دعم مجلس النواب المصري لتعزيز التعاون الثنائي مع روسيا في كافة المجالات والأصعدة.
ومن جهته، أشاد نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، الكساندر بابكوف، بالتوافق القائم في الرؤى بين رئيسي البلدين تجاه القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المُشترك.
ولفت بابكوف إلى موقف روسيا بشأن دعم قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بحسب قرارات الشرعية الدولية، مستعرضا سبل تعزيز التعاون البرلماني بين روسيا ومصر بما يكفل توطيد أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين.
وتشهد العلاقات المصرية الروسية تطورا ملحوظا، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، على المصلحة المتبادلة بمواصلة تعزيز العلاقات الروسية المصرية.
وبحث بوتين مع السيسي العلاقات الثنائية بما فيها المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس المصرية، والتطورات الإقليمية في قطاع غزة وروسيا.
يذكر ان السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسينكو، قد صرح في شباط/فبراير الماضي، بأن السيسي تلقى دعوة لزيارة موسكو للمشاركة في الاحتفالات المقرر إقامتها في العاصمة الروسية في 9 آيار/مايو المقبل بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، فيما تأمل روسيا قبول الدعوة.
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