https://sarabic.ae/20250122/رئيس-المجلس-المصري-للشؤون-الخارجية-اتصال-بوتين-والسيسي-يؤكد-أهمية-التشاور-بشأن-تطورات-المنطقة-1097050886.html

رئيس "المجلس المصري للشؤون الخارجية": اتصال بوتين والسيسي يؤكد أهمية التشاور بشأن تطورات المنطقة

رئيس "المجلس المصري للشؤون الخارجية": اتصال بوتين والسيسي يؤكد أهمية التشاور بشأن تطورات المنطقة

سبوتنيك عربي

حظى الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي والمصري بالأمس، الذي ناقش العديد من ملفات المنطقة، بأهمية كبيرة، خاصة في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة، والعلاقات... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T17:09+0000

2025-01-22T17:09+0000

2025-01-22T17:09+0000

حصري

العالم العربي

الرئيس المصري

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094050454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_405254878a89f5c47e360f580d76b6ef.jpg

وتلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحثا تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وحسب بيان الرئاسة المصرية، تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يشمل التعاون في مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة النووية.تعليقا على الاتصال الذي جرى بين الرئيسين، قال السفير عزت سعد، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، وسفير مصر السابق في روسيا، إن الاتصال بين الرئيسين المصري والروسي، يأتي في سياق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.أهمية استراتيجيةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتصال يمثل أهمية من منظور التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، واهتمام مصر بالتشاور الوثيق مع الصديق الروسي، وتبادل وجهات النظر، خاصة في ظل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته.ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار، أو الهدنة الحالية في غزة، ما تزال تكتنفها الكثير من الجوانب الغامضة، التي تحتاج لتحسب وإيضاح وحذر، الأمر الذي يعزز ضرورة التشاور مع روسيا والاستماع إليها ومعرفة وجهات نظرها بشأن ما يجري في الإقليم، نظرا لما تمثله من أهمية في المجتمع الدولي.بشأن الملف السوري، يوضح السفير المصري، أن الملف السوري كان وسيظل على أولوية القضايا التي يجري التشاور بشأنها، خاصة أن روسيا هي لاعب مهم في سوريا، ولا صحة لما يتداول بشأن تضاؤل نفوذها هناك، ما يعني أن التشاور بين البليدن يكتسب أهمية خاصة.الحذر تجاه سورياوأشار إلى أن الموقف المصري يتسم بقدر من الحذر تجاه الوضع في سوريا، وذلك بسبب انتماء القيادات الجديدة في سوريا، الأمر الذي لا يمكن تجاهله، ويتطلب التريث وفهم ما يجري، خاصة أن مصر كانت وستظل تعمل من أجل استعادة الاستقرار والأمن للشعب السوري الشقيق والدولة السورية، في إطار الوحدة والسلامة الأقليمية، مع التأكيد على مشروعية الحذر المصري تجاه الوضع الجديد، الذي يفرض التشاور مع الشريك الروسي.وشدد على أن أحد محددات السياسة الخارجية الروسية، هي مكافحة التطرف الديني، وهو ما يتطابق مع السياسة الخارجية المصرية، ما يجعل من التشاور بين البلدين يمثل أهمية خاصة، إذ يصبح من المهم معرفة توجهات القادة الجدد في سوريا، سواء كانوا مؤقتين، أو ما بخلاف ذلك.التطورات الإقليميةوناقش الرئيسان التطورات الإقليمية، خاصة الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي جهود مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ودورها في ضمان تنفيذه وتيسير دخول المساعدات الإنسانية.وأشار الرئيس المصري إلى أهمية إطلاق مسار سياسي قائم على حل الدولتين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وتطرق الاتصال أيضا إلى الوضع في سوريا، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واستعادة الاستقرار.كما ناقش الزعيمان كذلك تطورات الأوضاع في لبنان، السودان، ليبيا، والأزمة الأوكرانية، مع تأكيد أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق السلام.من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حرصه الدائم على التواصل والتنسيق مع الرئيس السيسي، مثمناً الدور المصري المحوري في التوصل لاتفاق غزة، معرباً عن تقديره بلاده للمساعي المصرية الدائمة للحفاظ على استقرار المنطقة، ودعمه للعلاقات الاقتصادية مع مصر.

https://sarabic.ae/20250121/الرئاسة-المصرية-السيسي-وبوتين-يبحثان-تطورات-غزة-وسوريا-وأزمة-أوكرانيا---عاجل-1097012918.html

https://sarabic.ae/20250122/السيسي-لا-يمكن-لأحد-أن-يهدد-مصر-واتفاق-غزة-شاهد-على-مساعي-نشر-السلام-1097039803.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, الرئيس المصري, فلاديمير بوتين