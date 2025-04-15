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مسؤول دفاعي أمريكي حول تقارير الانسحاب من سوريا: واشنطن تعيد توزيع قواتها وفق المقتضيات
مسؤول دفاعي أمريكي حول تقارير الانسحاب من سوريا: واشنطن تعيد توزيع قواتها وفق المقتضيات
سبوتنيك عربي
قال مسؤول دفاعي أمريكي، الثلاثاء، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تعيد توزيع قواتها بشكل دوري وفقًا للمقتضيات، وذلك ردا على التقارير عن تقليص الوجود... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T23:40+0000
2025-04-15T23:40+0000
الجيش الأمريكي
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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واشنطن – سبوتنيك. وأشار المسؤول الدفاعي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "وزارة الدفاع تُعيد توزيع قواتها بشكل روتيني وفقا للمقتضيات العملياتية والطوارئ. تُظهر هذه التغييرات مرونة استراتيجية الدفاع الأمريكية العالمية وقدرة الولايات المتحدة على الانتشار عالميًا في وقت قصير لمواجهة التهديدات الأمنية المتغيرة".وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن "الولايات المتحدة تخطط لتقليص وجودها العسكري في سوريا من خلال سحب جزء من قواتها البالغ عددها 2000 جندي، وتجميع القوات المتبقية في عدد أقل من القواعد في البلاد".من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن جهات أمنية أمريكية أبلغت تل أبيب بأن الولايات المتحدة تعتزم الشروع في تنفيذ انسحاب تدريجي لقواتها من سوريا، في غضون شهرين، رغم محاولات إسرائيل عرقلة القرار.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه "أبلغ مسؤولون أمنيون أمريكيون المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية أن الانسحاب التدريجي للقوات العسكرية الأمريكية من سوريا سيبدأ خلال شهرين"، لافتة إلى أن "الحكومة الإسرائيلية حاولت حتى الآن ثني واشنطن عن هذه الخطوة، إلا أنها تلقت إخطارا بفشل جهودها".وذكرت الصحيفة أن "الإدارة الأمريكية عملت على إطلاع إسرائيل على تطورات الملف بشكل دوري، فيما عبّر مسؤولون إسرائيليون خلال محادثات مع نظرائهم في واشنطن، عن قلق بالغ من تبعات الانسحاب الأميركي من الأراضي السورية".وقال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع للصحيفة إن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الانسحاب الأمريكي قد يكون جزئيا"، مضيفا أن "إسرائيل تسعى لتقليص نطاقه قدر الإمكان، خشية أن تملأ تركيا الفراغ في المناطق الإستراتيجية شمال شرق سوريا".ويرى المسؤولون الإسرائيليون أن الوجود الأمريكي الحالي في تلك المناطق يُعد عامل استقرار، وأن الانسحاب من المنطقة قد "يفتح شهية" تركيا للسيطرة على مواقع ذات أهمية عسكرية في العمق السوري.وأفادت الصحيفة أن "إسرائيل أبلغت أنقرة وواشنطن على حد سواء، بأن أي تمركز تركي في قواعد عسكرية كقاعدةT4 وسط سوريا أو تدمر يُعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء، وقد يمسّ مباشرة بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في الجبهة الشمالية".وأفادت الصحيفة بأن "الانسحاب الأمريكي المرتقب، إلى جانب العلاقة الودية التي عبّر عنها الرئيس الأمريكي مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، دفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى رفع مستوى الجهوزية والتأهب".وأضافت الصحيفة أن "الهجمات التي شنتها إسرائيل مؤخرا على T4 تأتي في إطار سباق مع الزمن قبل الانسحاب الأمريكي".وأشارت الصحيفة إلى أنه "خلال اجتماع جرى الأسبوع الماضي في أذربيجان بين وفدين إسرائيلي وتركي، شدد الجانب الإسرائيلي على أن إسرائيل تعتبر الحكومة السورية الجديدة مسؤولة عن كل ما يجري على أراضيها، وأن أي تموضع عسكري غير مأذون به قد يقابَل برد عسكري".ووفق الصحيفة فإن "التحركات التركية في وسط سوريا، وتحديدا في محيط قاعدةT4، جاءت بعد زيارات من وفود تركية تمهيدا لإمكانية نشر قوات تركية فيها. وشنت إسرائيل هجمات استباقية عنيفة على تلك القواعد، خوفا من تموضع تركي دائم يحد من حرية العمليات الجوية الإسرائيلية".
https://sarabic.ae/20250403/في-توقيت-حساس-قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-يجتمع-بكبار-قادة-الجيش-الإسرائيلي-1099192667.html
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الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مسؤول دفاعي أمريكي حول تقارير الانسحاب من سوريا: واشنطن تعيد توزيع قواتها وفق المقتضيات

23:40 GMT 15.04.2025
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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حصري
قال مسؤول دفاعي أمريكي، الثلاثاء، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تعيد توزيع قواتها بشكل دوري وفقًا للمقتضيات، وذلك ردا على التقارير عن تقليص الوجود العسكري الأمريكي في سوريا.
واشنطن – سبوتنيك. وأشار المسؤول الدفاعي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "وزارة الدفاع تُعيد توزيع قواتها بشكل روتيني وفقا للمقتضيات العملياتية والطوارئ. تُظهر هذه التغييرات مرونة استراتيجية الدفاع الأمريكية العالمية وقدرة الولايات المتحدة على الانتشار عالميًا في وقت قصير لمواجهة التهديدات الأمنية المتغيرة".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تخطط لتقليص وجودها العسكري في سوريا الذي يقدر بنحو 2000 جندي، وإعادة توزيع القوات المتبقية على عدد أقل من القواعد في البلاد.
وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن "الولايات المتحدة تخطط لتقليص وجودها العسكري في سوريا من خلال سحب جزء من قواتها البالغ عددها 2000 جندي، وتجميع القوات المتبقية في عدد أقل من القواعد في البلاد".
من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن جهات أمنية أمريكية أبلغت تل أبيب بأن الولايات المتحدة تعتزم الشروع في تنفيذ انسحاب تدريجي لقواتها من سوريا، في غضون شهرين، رغم محاولات إسرائيل عرقلة القرار.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه "أبلغ مسؤولون أمنيون أمريكيون المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية أن الانسحاب التدريجي للقوات العسكرية الأمريكية من سوريا سيبدأ خلال شهرين"، لافتة إلى أن "الحكومة الإسرائيلية حاولت حتى الآن ثني واشنطن عن هذه الخطوة، إلا أنها تلقت إخطارا بفشل جهودها".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تزال تضغط على الإدارة الأمريكية لثنيها عن القرار".

وذكرت الصحيفة أن "الإدارة الأمريكية عملت على إطلاع إسرائيل على تطورات الملف بشكل دوري، فيما عبّر مسؤولون إسرائيليون خلال محادثات مع نظرائهم في واشنطن، عن قلق بالغ من تبعات الانسحاب الأميركي من الأراضي السورية".
وقال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع للصحيفة إن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الانسحاب الأمريكي قد يكون جزئيا"، مضيفا أن "إسرائيل تسعى لتقليص نطاقه قدر الإمكان، خشية أن تملأ تركيا الفراغ في المناطق الإستراتيجية شمال شرق سوريا".
ويرى المسؤولون الإسرائيليون أن الوجود الأمريكي الحالي في تلك المناطق يُعد عامل استقرار، وأن الانسحاب من المنطقة قد "يفتح شهية" تركيا للسيطرة على مواقع ذات أهمية عسكرية في العمق السوري.
الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
في توقيت حساس... قائد القيادة المركزية الأمريكية يجتمع بكبار قادة الجيش الإسرائيلي
3 أبريل, 14:53 GMT
وأفادت الصحيفة أن "إسرائيل أبلغت أنقرة وواشنطن على حد سواء، بأن أي تمركز تركي في قواعد عسكرية كقاعدةT4 وسط سوريا أو تدمر يُعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء، وقد يمسّ مباشرة بحرية عمل الجيش الإسرائيلي في الجبهة الشمالية".
وأفادت الصحيفة بأن "الانسحاب الأمريكي المرتقب، إلى جانب العلاقة الودية التي عبّر عنها الرئيس الأمريكي مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، دفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى رفع مستوى الجهوزية والتأهب".
وبحسب الصحيفة، فإن "عرض ترامب للقيام بدور الوسيط بين إسرائيل وتركيا لا يبعث على الاطمئنان، خصوصا في ظل الاستعدادات الجارية ميدانيا للانسحاب من سوريا".
وأضافت الصحيفة أن "الهجمات التي شنتها إسرائيل مؤخرا على T4 تأتي في إطار سباق مع الزمن قبل الانسحاب الأمريكي".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "خلال اجتماع جرى الأسبوع الماضي في أذربيجان بين وفدين إسرائيلي وتركي، شدد الجانب الإسرائيلي على أن إسرائيل تعتبر الحكومة السورية الجديدة مسؤولة عن كل ما يجري على أراضيها، وأن أي تموضع عسكري غير مأذون به قد يقابَل برد عسكري".
ووفق الصحيفة فإن "التحركات التركية في وسط سوريا، وتحديدا في محيط قاعدةT4، جاءت بعد زيارات من وفود تركية تمهيدا لإمكانية نشر قوات تركية فيها. وشنت إسرائيل هجمات استباقية عنيفة على تلك القواعد، خوفا من تموضع تركي دائم يحد من حرية العمليات الجوية الإسرائيلية".
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