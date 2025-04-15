https://sarabic.ae/20250415/مصدر-وزيرا-خارجية-تركيا-وإيران-يناقشان-المحادثات-الأمريكية-الإيرانية-1099549285.html

مصدر: وزيرا خارجية تركيا وإيران يناقشان المحادثات الأمريكية الإيرانية

مصدر: وزيرا خارجية تركيا وإيران يناقشان المحادثات الأمريكية الإيرانية

سبوتنيك عربي

ناقش وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، المحادثات بين طهران وواشنطن التي عُقدت في عُمان في 12 أبريل، وفقًا لما ذكره مصدر في وزارة... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T00:23+0000

2025-04-15T00:23+0000

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إسطنبول - سبوتنيك. وأضاف المصدر: "أجرى وزير الخارجية، حقان فيدان، اليوم [14 أبريل] محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي. وناقشا خلال المحادثة المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني التي عُقدت الأسبوع الماضي في عُمان".استضافت العاصمة العمانية مسقط الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم السبت.ووصف ويتكوف المحادثات بأنها إيجابية وبناءة، بينما وصف عراقجي الأجواء بأنها بناءة وهادئة.وأعلن البيت الأبيض أن الجولة الثانية من المحادثات ستُعقد في 19 أبريل.

https://sarabic.ae/20250413/إعلام-إدارة-ترامب-راضية-عن-الجولة-الأولى-من-المفاوضات-مع-إيران-وتُجهز-للثانية-1099516265.html

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العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, البرنامج النووي الإيراني