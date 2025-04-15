https://sarabic.ae/20250415/مقتل-امرأة-وإصابة-تسعة-آخرين-في-كورسك-نتيجة-هجمات-أوكرانية-بطائرات-مسيرة-1099550144.html
مقتل امرأة وإصابة تسعة آخرين في كورسك نتيجة هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة
مقتل امرأة وإصابة تسعة آخرين في كورسك نتيجة هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
قُتل مدني وأصيب تسعة أشخاص آخرين في كورسك نتيجة هجوم واسع النطاق شنته طائرات بدون طيار معادية، وجاء ذلك حسبما أفادت السلطات الإقليمية. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T04:04+0000
2025-04-15T04:04+0000
2025-04-15T04:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
قتل وإصابة مدنيين
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موسكو – سبوتنيك. وقالت الحكومة الإقليمية في بيان على "تليغرام":"الليلة تعرضت كورسك لهجوم معادي واسع النطاق، ونتيجةً لضربات طائرات مسيرة على البنى التحتية المدنية، اشتعلت النيران في عدة منازل. وللأسف، توفيت امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا... كما أصيب تسعة أشخاص بجروح ناجمة عن شظايا".يشار إلى أن الضحايا تم نقلهم إلى المستشفى.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250414/إصابة-مدنيين-اثنين-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1099549177.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, القوات الأوكرانية, قتل وإصابة مدنيين
روسيا, القوات الأوكرانية, قتل وإصابة مدنيين
مقتل امرأة وإصابة تسعة آخرين في كورسك نتيجة هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة
قُتل مدني وأصيب تسعة أشخاص آخرين في كورسك نتيجة هجوم واسع النطاق شنته طائرات بدون طيار معادية، وجاء ذلك حسبما أفادت السلطات الإقليمية.
موسكو – سبوتنيك. وقالت الحكومة الإقليمية في بيان على "تليغرام":"الليلة تعرضت كورسك لهجوم معادي واسع النطاق، ونتيجةً لضربات طائرات مسيرة على البنى التحتية المدنية، اشتعلت النيران في عدة منازل.
وللأسف، توفيت امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا... كما أصيب تسعة أشخاص بجروح ناجمة عن شظايا".
يشار إلى أن الضحايا تم نقلهم إلى المستشفى.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.