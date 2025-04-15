مقتل امرأة وإصابة تسعة آخرين في كورسك نتيجة هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة

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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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29 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
57 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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بلا قيود
خبير: وقف إطلاق النار في غزة هو قرار أمريكي أكثر منه قرار إسرائيلي
17:00 GMT
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مساحة حرة
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
57 د
من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مدار الليل والنهار
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183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250415/مقتل-امرأة-وإصابة-تسعة-آخرين-في-كورسك-نتيجة-هجمات-أوكرانية-بطائرات-مسيرة-1099550144.html
مقتل امرأة وإصابة تسعة آخرين في كورسك نتيجة هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة
مقتل امرأة وإصابة تسعة آخرين في كورسك نتيجة هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
قُتل مدني وأصيب تسعة أشخاص آخرين في كورسك نتيجة هجوم واسع النطاق شنته طائرات بدون طيار معادية، وجاء ذلك حسبما أفادت السلطات الإقليمية. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T04:04+0000
2025-04-15T04:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
قتل وإصابة مدنيين
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موسكو – سبوتنيك. وقالت الحكومة الإقليمية في بيان على "تليغرام":"الليلة تعرضت كورسك لهجوم معادي واسع النطاق، ونتيجةً لضربات طائرات مسيرة على البنى التحتية المدنية، اشتعلت النيران في عدة منازل. وللأسف، توفيت امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا... كما أصيب تسعة أشخاص بجروح ناجمة عن شظايا".يشار إلى أن الضحايا تم نقلهم إلى المستشفى.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250414/إصابة-مدنيين-اثنين-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1099549177.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, قتل وإصابة مدنيين
روسيا, القوات الأوكرانية, قتل وإصابة مدنيين

مقتل امرأة وإصابة تسعة آخرين في كورسك نتيجة هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة

04:04 GMT 15.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجندي يحمل قذيفة لمدفع هاوتزر "دي-20" التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" في مقاطعة كورسك
جندي يحمل قذيفة لمدفع هاوتزر دي-20 التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة أربات في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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قُتل مدني وأصيب تسعة أشخاص آخرين في كورسك نتيجة هجوم واسع النطاق شنته طائرات بدون طيار معادية، وجاء ذلك حسبما أفادت السلطات الإقليمية.
موسكو – سبوتنيك. وقالت الحكومة الإقليمية في بيان على "تليغرام":"الليلة تعرضت كورسك لهجوم معادي واسع النطاق، ونتيجةً لضربات طائرات مسيرة على البنى التحتية المدنية، اشتعلت النيران في عدة منازل. وللأسف، توفيت امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا... كما أصيب تسعة أشخاص بجروح ناجمة عن شظايا".
يشار إلى أن الضحايا تم نقلهم إلى المستشفى.
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز تي-72 في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة مدنيين اثنين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك
أمس, 23:17 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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