https://sarabic.ae/20250416/الرئيس-الإيراني-طهران-ترحب-بأي-اتفاق-قد-يتم-التوصل-إليه-خلال-المحادثات-مع-الولايات-المتحدة-1099596950.html
الرئيس الإيراني: طهران ترحب بأي اتفاق قد يتم التوصل إليه خلال المحادثات مع الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني: طهران ترحب بأي اتفاق قد يتم التوصل إليه خلال المحادثات مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترحب بأي اتفاق قد يتم التوصل إليه خلال المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، مضيفًا أن شؤون... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T12:03+0000
2025-04-16T12:03+0000
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وقال بيزشكيان خلال اجتماع للحكومة "مسار المفاوضات (مع الولايات المتحدة) يسير بشكل طبيعي واعتيادي، وشؤون البلاد كذلك تسير في مسارها الطبيعي ويتم تنفيذها ومتابعتها دون أن تتوقف أو تتأثر بهذه القضايا حتى للحظة واحدة، ونرحب بأي اتفاق قد يتم التوصل إليه".وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول تعليق الكرملين على تصريح النائب الإيراني بأن روسيا والصين يمكن أن تصبحا ضامنتين لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني: "روسيا الاتحادية مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في حل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. سنكون مستعدين لفعل كل ما يعتمد علينا".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أن طهران رفضت في رسالة ردا على الولايات المتحدة المفاوضات المباشرة بشأن الملف النووي، مشيرا إلى أن نافذة المفاوضات مفتوحة فقط بوساطة دول ثالثة.
https://sarabic.ae/20250416/باحث-في-الشأن-الإيراني-تقدم-المحادثات-بين-إيران-والولايات-المتحدة-مرتبط-بزيارة-غروسي-إلى-طهران-1099596207.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الإيراني: طهران ترحب بأي اتفاق قد يتم التوصل إليه خلال المحادثات مع الولايات المتحدة
أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترحب بأي اتفاق قد يتم التوصل إليه خلال المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، مضيفًا أن شؤون البلاد لم تتأثر بالمفاوضات الجارية مع واشنطن والمحادثات تسير بشكل اعتيادي.
وقال بيزشكيان خلال اجتماع للحكومة "مسار المفاوضات (مع الولايات المتحدة) يسير بشكل طبيعي واعتيادي، وشؤون البلاد كذلك تسير في مسارها الطبيعي ويتم تنفيذها ومتابعتها دون أن تتوقف أو تتأثر بهذه القضايا حتى للحظة واحدة، ونرحب بأي اتفاق قد يتم التوصل إليه".
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستظل مستعدة للمساعدة في حل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول تعليق الكرملين على تصريح النائب الإيراني بأن روسيا والصين يمكن أن تصبحا ضامنتين لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني: "روسيا الاتحادية مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في حل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. سنكون مستعدين لفعل كل ما يعتمد علينا".
وفي أوائل شهر مارس/آذار الماضي، أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، قائلاً إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي، مهددًا بالرد العسكري في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أن طهران رفضت في رسالة ردا على الولايات المتحدة المفاوضات المباشرة بشأن الملف النووي، مشيرا إلى أن نافذة المفاوضات مفتوحة فقط بوساطة دول ثالثة.