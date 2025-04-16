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https://sarabic.ae/20250416/باحث-في-الشأن-الإيراني-تقدم-المحادثات-بين-إيران-والولايات-المتحدة-مرتبط-بزيارة-غروسي-إلى-طهران-1099596207.html
باحث في الشأن الإيراني: تقدم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة مرتبط بزيارة غروسي إلى طهران
باحث في الشأن الإيراني: تقدم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة مرتبط بزيارة غروسي إلى طهران
سبوتنيك عربي
رأى الباحث الإيراني ومدير وزارة الخارجية، صالح القزويني، أن "الزيارة المرتقبة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى طهران، لها صلة وثيقة... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T11:47+0000
2025-04-16T11:47+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مفاوضات
تقارير سبوتنيك
حصري
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وقال القزويني في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "وجود الوكالة الدولية هي آلية التوصل إن كانت إيران ذاهبة باتجاه التصنيع العسكري للبرنامج النووي، بل لا تزال متمسكة بالبرنامج السلمي للطاقة النووية"، مؤكداً أن "أي تقدم في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مرتبط بشكل وثيق بزيارة غروسي إلى طهران".ولفت الباحث الإيراني إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودولاً أخرى كثيرة، لا تريد أن تكون إيران قوية، في المنطقة أو في العالم، سواء أكانت هذه القوة عسكرية أم علمية أم تقنية"، وأضاف: "يُروّج الطرف الآخر بأنه سيطالب بتفكيك البرنامج النووي، وسيطالب بإزالة أو تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، وإنهاء علاقة إيران مع محور المقاومة، لكن هذه القضايا ترفضها إيران جملة وتفصيلاً"، مؤكداً أن "المفاوضات ستقتصر على البرنامج النووي، لا أكثر من ذلك".وحول ما إذا كانت إيران متفائلة بالوصول إلى نتائج إيجابية من خلال هذه المفاوضات، علّق القزويني قائلاً: "يمكننا القول إن نسبة 50% هي نوع من التفاؤل، ونسبة 50% من التشاؤم سببه أن الطرف الذي تتفاوض معه إيران هو من انسحب من التفاق عام 2015، وبالتالي هناك انعدام ثقة".
https://sarabic.ae/20250412/تصويت-برأيك-هل-تصل-المفاوضات-في-مسقط-بين-واشنطن-وطهران-إلى-حل-للأزمة-النووية-الإيرانية؟--1099473756.html
https://sarabic.ae/20250415/خبير-بالشأن-الإيراني-طهران-لن-تقبل-بتفكيك-المنشآت-النووية--1099559766.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات, تقارير سبوتنيك, حصري
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مفاوضات, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث في الشأن الإيراني: تقدم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة مرتبط بزيارة غروسي إلى طهران

11:47 GMT 16.04.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
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حصري
رأى الباحث الإيراني ومدير وزارة الخارجية، صالح القزويني، أن "الزيارة المرتقبة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى طهران، لها صلة وثيقة بالمفاوضات الإيرانية -الأمريكية، خاصة بعد إعلان المفاوض الأمريكي والرئيس دونالد ترامب رغبتهما في ضمان عدم سعي إيران لإطلاق قنبلة نووية".
وقال القزويني في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "وجود الوكالة الدولية هي آلية التوصل إن كانت إيران ذاهبة باتجاه التصنيع العسكري للبرنامج النووي، بل لا تزال متمسكة بالبرنامج السلمي للطاقة النووية"، مؤكداً أن "أي تقدم في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مرتبط بشكل وثيق بزيارة غروسي إلى طهران".
وأوضح أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى إلى معرفة مصير المنشآت والحصول على رد من إيران حول ما تقول عنه الوكالة تلوث اليورانيوم"، مشدداً على أنه "لا مانع لدى إيران من استمرار التعاون، بشرط تحديد أوقات زمنية وجدول أعمال، لأن ما تريده إيران عدم إغلاق الملف، ثم فتح الوكالة لملف آخر".
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12 أبريل, 08:04 GMT
ولفت الباحث الإيراني إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودولاً أخرى كثيرة، لا تريد أن تكون إيران قوية، في المنطقة أو في العالم، سواء أكانت هذه القوة عسكرية أم علمية أم تقنية"، وأضاف: "يُروّج الطرف الآخر بأنه سيطالب بتفكيك البرنامج النووي، وسيطالب بإزالة أو تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، وإنهاء علاقة إيران مع محور المقاومة، لكن هذه القضايا ترفضها إيران جملة وتفصيلاً"، مؤكداً أن "المفاوضات ستقتصر على البرنامج النووي، لا أكثر من ذلك".

وأوضح القزويني أنه "في الاتفاق النووي عام 2015 نقلت إيران اليورانيوم المخصّب إلى روسيا، لكن المشكلة تكمن في أن الطرف الآخر أخلّ بالتزاماته خاصة فيما يتعلق بإلغاء العقوبات المفروضة على إيران".

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أمس, 11:14 GMT
وحول ما إذا كانت إيران متفائلة بالوصول إلى نتائج إيجابية من خلال هذه المفاوضات، علّق القزويني قائلاً: "يمكننا القول إن نسبة 50% هي نوع من التفاؤل، ونسبة 50% من التشاؤم سببه أن الطرف الذي تتفاوض معه إيران هو من انسحب من التفاق عام 2015، وبالتالي هناك انعدام ثقة".
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