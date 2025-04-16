https://sarabic.ae/20250416/باحث-في-الشأن-الإيراني-تقدم-المحادثات-بين-إيران-والولايات-المتحدة-مرتبط-بزيارة-غروسي-إلى-طهران-1099596207.html

باحث في الشأن الإيراني: تقدم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة مرتبط بزيارة غروسي إلى طهران

باحث في الشأن الإيراني: تقدم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة مرتبط بزيارة غروسي إلى طهران

سبوتنيك عربي

رأى الباحث الإيراني ومدير وزارة الخارجية، صالح القزويني، أن "الزيارة المرتقبة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى طهران، لها صلة وثيقة... 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T11:47+0000

2025-04-16T11:47+0000

2025-04-16T11:47+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

مفاوضات

تقارير سبوتنيك

حصري

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وقال القزويني في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "وجود الوكالة الدولية هي آلية التوصل إن كانت إيران ذاهبة باتجاه التصنيع العسكري للبرنامج النووي، بل لا تزال متمسكة بالبرنامج السلمي للطاقة النووية"، مؤكداً أن "أي تقدم في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مرتبط بشكل وثيق بزيارة غروسي إلى طهران".ولفت الباحث الإيراني إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودولاً أخرى كثيرة، لا تريد أن تكون إيران قوية، في المنطقة أو في العالم، سواء أكانت هذه القوة عسكرية أم علمية أم تقنية"، وأضاف: "يُروّج الطرف الآخر بأنه سيطالب بتفكيك البرنامج النووي، وسيطالب بإزالة أو تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، وإنهاء علاقة إيران مع محور المقاومة، لكن هذه القضايا ترفضها إيران جملة وتفصيلاً"، مؤكداً أن "المفاوضات ستقتصر على البرنامج النووي، لا أكثر من ذلك".وحول ما إذا كانت إيران متفائلة بالوصول إلى نتائج إيجابية من خلال هذه المفاوضات، علّق القزويني قائلاً: "يمكننا القول إن نسبة 50% هي نوع من التفاؤل، ونسبة 50% من التشاؤم سببه أن الطرف الذي تتفاوض معه إيران هو من انسحب من التفاق عام 2015، وبالتالي هناك انعدام ثقة".

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