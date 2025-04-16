باحث في الشأن الإيراني: تقدم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة مرتبط بزيارة غروسي إلى طهران
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك
© Sputnik . Ilya Pitalev/
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رأى الباحث الإيراني ومدير وزارة الخارجية، صالح القزويني، أن "الزيارة المرتقبة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى طهران، لها صلة وثيقة بالمفاوضات الإيرانية -الأمريكية، خاصة بعد إعلان المفاوض الأمريكي والرئيس دونالد ترامب رغبتهما في ضمان عدم سعي إيران لإطلاق قنبلة نووية".
وقال القزويني في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "وجود الوكالة الدولية هي آلية التوصل إن كانت إيران ذاهبة باتجاه التصنيع العسكري للبرنامج النووي، بل لا تزال متمسكة بالبرنامج السلمي للطاقة النووية"، مؤكداً أن "أي تقدم في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مرتبط بشكل وثيق بزيارة غروسي إلى طهران".
وأوضح أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى إلى معرفة مصير المنشآت والحصول على رد من إيران حول ما تقول عنه الوكالة تلوث اليورانيوم"، مشدداً على أنه "لا مانع لدى إيران من استمرار التعاون، بشرط تحديد أوقات زمنية وجدول أعمال، لأن ما تريده إيران عدم إغلاق الملف، ثم فتح الوكالة لملف آخر".
ولفت الباحث الإيراني إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودولاً أخرى كثيرة، لا تريد أن تكون إيران قوية، في المنطقة أو في العالم، سواء أكانت هذه القوة عسكرية أم علمية أم تقنية"، وأضاف: "يُروّج الطرف الآخر بأنه سيطالب بتفكيك البرنامج النووي، وسيطالب بإزالة أو تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، وإنهاء علاقة إيران مع محور المقاومة، لكن هذه القضايا ترفضها إيران جملة وتفصيلاً"، مؤكداً أن "المفاوضات ستقتصر على البرنامج النووي، لا أكثر من ذلك".
وأوضح القزويني أنه "في الاتفاق النووي عام 2015 نقلت إيران اليورانيوم المخصّب إلى روسيا، لكن المشكلة تكمن في أن الطرف الآخر أخلّ بالتزاماته خاصة فيما يتعلق بإلغاء العقوبات المفروضة على إيران".
أمس, 11:14 GMT
وحول ما إذا كانت إيران متفائلة بالوصول إلى نتائج إيجابية من خلال هذه المفاوضات، علّق القزويني قائلاً: "يمكننا القول إن نسبة 50% هي نوع من التفاؤل، ونسبة 50% من التشاؤم سببه أن الطرف الذي تتفاوض معه إيران هو من انسحب من التفاق عام 2015، وبالتالي هناك انعدام ثقة".