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عراقجي: قضية تخصيب اليورانيوم غير مطروحة للنقاش في المفاوضات الإيرانية الأمريكية
عراقجي: قضية تخصيب اليورانيوم غير مطروحة للنقاش في المفاوضات الإيرانية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن قضية تخصيب اليورانيوم غير مطروحة للنقاش في المفاوضات الإيرانية الأميركية. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T09:24+0000
2025-04-16T09:24+0000
إيران
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طهران- سبوتنيك. وقال عراقجي خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "التخصيب النووي في إيران حقيقة واقعة وأمر مقبول ونحن مستعدون لبناء الثقة فيما يخص المخاوف المحتملة، لكن قضية تخصيب اليورانيوم غير مطروحة للنقاش في المفاوضات الإيرانية الأميركية".وأردف: "إذا توصل الأميركيون إلى مواقف بناءة، آمل أن نتمكن من البدء في التفاوض على إطار اتفاق محتمل وإذا لم يحدث هذا، فسنظل نعاني من مشاكل المواقف المتناقضة والمتعارضة".وأكد متحدث الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أن الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن ستظل غير مباشرة، ومن المرجح أن تعقد في مكان آخر غير عمان، مشيرًا إلى أن مواقف واشنطن المتناقضة هي السبب الرئيسي الذي يدفع طهران للتفاوض معها بشكل غير مباشر.وصرّح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أمس الاثنين، بأن روما ستستضيف الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.صحيفة إيرانية تكشف كواليس محادثات مسقط: تبادل 10 رسائل ولا كلام عن تفكيك النووي الإيراني
https://sarabic.ae/20250414/باحث-سياسي-تأكيد-الولايات-المتحدة-أنها-لا-تسعى-إلى-تغيير-النظام-في-إيران-أهم-ما-جاء-في-المفاوضات-1099527825.html
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إيران, أخبار إيران

عراقجي: قضية تخصيب اليورانيوم غير مطروحة للنقاش في المفاوضات الإيرانية الأمريكية

09:24 GMT 16.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن قضية تخصيب اليورانيوم غير مطروحة للنقاش في المفاوضات الإيرانية الأميركية.
طهران- سبوتنيك. وقال عراقجي خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "التخصيب النووي في إيران حقيقة واقعة وأمر مقبول ونحن مستعدون لبناء الثقة فيما يخص المخاوف المحتملة، لكن قضية تخصيب اليورانيوم غير مطروحة للنقاش في المفاوضات الإيرانية الأميركية".
وأردف: "إذا توصل الأميركيون إلى مواقف بناءة، آمل أن نتمكن من البدء في التفاوض على إطار اتفاق محتمل وإذا لم يحدث هذا، فسنظل نعاني من مشاكل المواقف المتناقضة والمتعارضة".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
باحث سياسي: تأكيد الولايات المتحدة أنها لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران أهم ما جاء في المفاوضات
14 أبريل, 11:13 GMT
وأكد متحدث الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أن الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن ستظل غير مباشرة، ومن المرجح أن تعقد في مكان آخر غير عمان، مشيرًا إلى أن مواقف واشنطن المتناقضة هي السبب الرئيسي الذي يدفع طهران للتفاوض معها بشكل غير مباشر.
وصرّح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أمس الاثنين، بأن روما ستستضيف الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
صحيفة إيرانية تكشف كواليس محادثات مسقط: تبادل 10 رسائل ولا كلام عن تفكيك النووي الإيراني
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