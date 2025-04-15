صحيفة إيرانية تكشف كواليس محادثات مسقط: تبادل 10 رسائل ولا كلام عن تفكيك النووي الإيراني
© AP Photoمبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
© AP Photo
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كشفت وسائل إعلام إيرانية، تفاصيل جديدة عن المحادثات التي حدثت، السبت الماضي، في سلطنة عمان بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن "الجانب الإيراني تعامل مع المحادثات بحذر وريبة عميقة".
وأفادت صحيفة "طهران تايمز"، الإيرانية، في تقرير لها، بأن "المحادثات بدأت حوالي الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي في منزل وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي"، مشيرة إلى أن "اللقاء حضره من الجانب الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، ومن الجانب الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وتم تبادل أقل من عشر رسائل مكتوبة، سلم عراقجي أولها".
وأضاف التقرير، أن "المسؤولين المرافقين للوفدين بقوا في الفنادق ولم يحضروا في مكان المفاوضات، وأن ويتكوف وصل إلى عُمان برفقة شخصين، أحدهما خبير نووي. وتبادل التحية مع عراقجي لدى مغادرتهما غرفتهما المنفصلة في نهاية الجلسة".
وتابعت الصحيفة، أن عراقجي أكد، في رسائله، أن "إيران لا تشارك في المحادثات غير المباشرة لمجرد الاستعراض، وأنها لا تسعى إلى المماطلة"، وقال لويتكوف إن "هدف طهران الرئيسي هو قياس مصداقية الجانب الأمريكي وتحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق".
وأكد عراقجي، حسب الصحيفة الإيرانية، أن "إيران تسعى إلى اتفاقٍ رابحٍ للجميع ولن توافق، تحت أي ظرف من الظروف، على تفكيك برنامجها النووي"، مشيرا إلى أن بلاده "مستعدة لاتخاذ خطوات لتوفير ضمانات ضد عسكرة أنشطتها النووية، وستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجهة الخارجية الوحيدة المسموح لها بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية".
وأضافت أن "المفاوض الإيراني أكد أن ما تريده طهران في المقابل هو رفع العقوبات عن عدة قطاعات بحيث لن تتمكن الولايات المتحدة من إعادتها تحت ذرائع أخرى"، وأكد على "ضرورة التوصل إلى اتفاق إطاري عام لاستمرار المحادثات. وإذا اعترضت الولايات المتحدة على الإطار الذي اقترحته إيران خلال الجلسة الأولى، فعليها تقديم بديلها الخاص لإيران للنظر فيه".
وكشفت الصحيفة أن "ويتكوف أقر بضرورة تقديم واشنطن تنازلات ولم يتطرق إلى التفكيك المحتمل للبرنامج النووي الإيراني، ولم يشر إلى الاتفاق النووي الأصلي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018".
كما كشفت "طهران تايمز"، عن تطور رئيسي يشير إلى أن الدول الأوروبية ربما تحاول تخريب المحادثات، لأنها تعتقد أنها يجب أن تكون جزءًا منها أيضًا، مضيفة أن إيران أبلغت الولايات المتحدة أن مسؤولية التأكد من عدم تفعيل آلية "سناب باك" (المقرر انتهاء صلاحيتها منتصف أكتوبر/تشرين الأول، والمُصممة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران قبل خطة العمل الشاملة المشتركة)، تقع على عاتق واشنطن.
وعلمت الصحيفة أن الأوروبيين يدرسون اتخاذ تدابير إضافية للضغط على إيران، بما في ذلك تصنيف الحرس الثوري كيانًا إرهابيًا، مشيرة إلى أنهم يسعون حاليا للحصول على دعم كل دولة عضو على حدة قبل عرض الاقتراح على المجلس الأوروبي.
وختمت الصحيفة بالقول: "رغم أن محادثات عُمان غير المباشرة أنعشت الدبلوماسية، إلا أن المستقبل لا يزال غامضًا. فإيران، على وجه الخصوص، تجد صعوبة في استعادة ثقتها بالولايات المتحدة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي".
وكشفت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء أمس الاثنين، الدولة التي ستستضيف الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إنه "بعد المشاورات، تقرر أن تستمر سلطنة عمان في استضافة الجولة الثانية من هذه المحادثات، والتي ستعقد يوم السبت 20 أبريل/ نيسان الجاري".
وكانت إيطاليا أعلنت، في وقت سابق، أنها وافقت على طلب عقد جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في روما، وذلك حسب ما أعلن أنطونيو تاياني، وزير الخارجية ونائب رئيسة الوزراء الإيطالية، الذي يزور اليابان حاليا.
وقال تاياني، بحسب ما نقلت عنه وكالة "أسكانيوز": "تلقينا طلبا من الأطراف المهتمة، من سلطنة عمان التي تلعب دور الوسيط، وقدمنا ردًا إيجابيًا، ونحن مستعدون، كما هو الحال دائمًا، للترحيب بالاجتماعات التي يمكن أن تحقق نتائج إيجابية، في هذه الحالة بشأن القضية النووية".
واستضافت العاصمة العمانية مسقط، السبت الماضي، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وحذّرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن آمنة، وذلك حسبما أعلن مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني في تصريح على منصة "إكس"، يوم الخميس.
وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.
من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية استعدادها للتفاوض بشرط الاحترام المتبادل، وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في تصريح متلفز إلى أن العقوبات لم تؤثر على برنامج إيران النووي، بينما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن المفاوضات لن تتم إذا استمرت الضغوط القصوى من واشنطن.
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية ترامب الأولى، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.