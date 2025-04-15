https://sarabic.ae/20250415/صحيفة-إيرانية-تكشف-كواليس-محادثات-مسقط-تبادل-10-رسائل-ولا-كلام-عن-تفكيك-النووي-الإيراني-1099551789.html

صحيفة إيرانية تكشف كواليس محادثات مسقط: تبادل 10 رسائل ولا كلام عن تفكيك النووي الإيراني

صحيفة إيرانية تكشف كواليس محادثات مسقط: تبادل 10 رسائل ولا كلام عن تفكيك النووي الإيراني

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إيرانية، تفاصيل جديدة عن المحادثات التي حدثت، السبت الماضي، في سلطنة عمان بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن "الجانب الإيراني... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T07:35+0000

2025-04-15T07:35+0000

2025-04-15T07:35+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سلطنة عمان

الاتفاق النووي الإيراني

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099463689_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e28c174b7f090e1b00227c2ed60eb10b.jpg

وأفادت صحيفة "طهران تايمز"، الإيرانية، في تقرير لها، بأن "المحادثات بدأت حوالي الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي في منزل وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي"، مشيرة إلى أن "اللقاء حضره من الجانب الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، ومن الجانب الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وتم تبادل أقل من عشر رسائل مكتوبة، سلم عراقجي أولها".وتابعت الصحيفة، أن عراقجي أكد، في رسائله، أن "إيران لا تشارك في المحادثات غير المباشرة لمجرد الاستعراض، وأنها لا تسعى إلى المماطلة"، وقال لويتكوف إن "هدف طهران الرئيسي هو قياس مصداقية الجانب الأمريكي وتحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق".وأضافت أن "المفاوض الإيراني أكد أن ما تريده طهران في المقابل هو رفع العقوبات عن عدة قطاعات بحيث لن تتمكن الولايات المتحدة من إعادتها تحت ذرائع أخرى"، وأكد على "ضرورة التوصل إلى اتفاق إطاري عام لاستمرار المحادثات. وإذا اعترضت الولايات المتحدة على الإطار الذي اقترحته إيران خلال الجلسة الأولى، فعليها تقديم بديلها الخاص لإيران للنظر فيه".كما كشفت "طهران تايمز"، عن تطور رئيسي يشير إلى أن الدول الأوروبية ربما تحاول تخريب المحادثات، لأنها تعتقد أنها يجب أن تكون جزءًا منها أيضًا، مضيفة أن إيران أبلغت الولايات المتحدة أن مسؤولية التأكد من عدم تفعيل آلية "سناب باك" (المقرر انتهاء صلاحيتها منتصف أكتوبر/تشرين الأول، والمُصممة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران قبل خطة العمل الشاملة المشتركة)، تقع على عاتق واشنطن.وختمت الصحيفة بالقول: "رغم أن محادثات عُمان غير المباشرة أنعشت الدبلوماسية، إلا أن المستقبل لا يزال غامضًا. فإيران، على وجه الخصوص، تجد صعوبة في استعادة ثقتها بالولايات المتحدة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي".وكشفت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء أمس الاثنين، الدولة التي ستستضيف الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إنه "بعد المشاورات، تقرر أن تستمر سلطنة عمان في استضافة الجولة الثانية من هذه المحادثات، والتي ستعقد يوم السبت 20 أبريل/ نيسان الجاري".وكانت إيطاليا أعلنت، في وقت سابق، أنها وافقت على طلب عقد جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في روما، وذلك حسب ما أعلن أنطونيو تاياني، وزير الخارجية ونائب رئيسة الوزراء الإيطالية، الذي يزور اليابان حاليا.واستضافت العاصمة العمانية مسقط، السبت الماضي، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.وحذّرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن آمنة، وذلك حسبما أعلن مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني في تصريح على منصة "إكس"، يوم الخميس.وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية استعدادها للتفاوض بشرط الاحترام المتبادل، وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في تصريح متلفز إلى أن العقوبات لم تؤثر على برنامج إيران النووي، بينما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن المفاوضات لن تتم إذا استمرت الضغوط القصوى من واشنطن.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية ترامب الأولى، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

https://sarabic.ae/20250415/ويتكوف-يحذر-إيران-من-البحث-عن-بدائل-قد-لا-تكون-في-صالح-أحد-1099550911.html

https://sarabic.ae/20250415/مصدر-وزيرا-خارجية-تركيا-وإيران-يناقشان-المحادثات-الأمريكية-الإيرانية-1099549285.html

https://sarabic.ae/20250414/باحث-سياسي-تأكيد-الولايات-المتحدة-أنها-لا-تسعى-إلى-تغيير-النظام-في-إيران-أهم-ما-جاء-في-المفاوضات-1099527825.html

https://sarabic.ae/20250414/ترامب-لا-أستبعد-شن-ضربات-على-المنشآت-النووية-الإيرانية-1099542856.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, الاتفاق النووي الإيراني, العالم