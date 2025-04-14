https://sarabic.ae/20250414/دولة-أوروبية-توافق-على-استضافة-الجولة-الثانية-من-المفاوضات-الإيرانية-الأمريكية-1099535889.html
دولة أوروبية توافق على استضافة الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية
دولة أوروبية توافق على استضافة الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية
سبوتنيك عربي
وافقت إيطاليا، اليوم الاثنين، على طلب عقد جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في روما، حسب ما أعلن أنطونيو تاياني، وزير الخارجية... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T13:16+0000
2025-04-14T13:16+0000
2025-04-14T13:45+0000
إيطاليا
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c8c2b6ab55d0620a0291680cf3f5998f.jpg
وقال تاياني، بحسب ما نقلت عنه وكالة "أسكانيوز": "تلقينا طلبا من الأطراف المهتمة، من سلطنة عمان التي تلعب دور الوسيط، وقدمنا ردًا إيجابيًا، ونحن مستعدون، كما هو الحال دائمًا، للترحيب بالاجتماعات التي يمكن أن تحقق نتائج إيجابية، في هذه الحالة بشأن القضية النووية".وأشار الوزير إلى أن هذه ليست المرة الأولى، التي تعقد فيها مثل هذه اللقاءات في إيطاليا.وصرح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، في وقت سابق من اليوم الاثنين، لوكالة "سبوتنيك"، أن "روسيا ترحب بالمفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن البرنامج النووي الإيراني في سلطنة عمان، وتتوقع نتيجة ملموسة في المستقبل".وعُقدت أول أمس السبت، في العاصمة العُمانية مسقط، مفاوضات غير مباشرة بين المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع أمريكا لم تتضمن سوى القضايا النووية
https://sarabic.ae/20250412/السعودية-تعلق-على-المحادثات-الإيرانية-الأمريكية-في-عمان-1099492106.html
إيطاليا
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/10/1096827468_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b047f568c3ceae3a704ca0d039875d27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيطاليا, إيران, أخبار إيران
إيطاليا, إيران, أخبار إيران
دولة أوروبية توافق على استضافة الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية
13:16 GMT 14.04.2025 (تم التحديث: 13:45 GMT 14.04.2025)
وافقت إيطاليا، اليوم الاثنين، على طلب عقد جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في روما، حسب ما أعلن أنطونيو تاياني، وزير الخارجية ونائب رئيسة الوزراء الإيطالية، الذي يزور اليابان حاليا.
وقال تاياني، بحسب ما نقلت عنه وكالة "أسكانيوز": "تلقينا طلبا من الأطراف المهتمة، من سلطنة عمان التي تلعب دور الوسيط، وقدمنا ردًا إيجابيًا، ونحن مستعدون، كما هو الحال دائمًا، للترحيب بالاجتماعات التي يمكن أن تحقق نتائج إيجابية، في هذه الحالة بشأن القضية النووية".
وأشار الوزير إلى أن هذه ليست المرة الأولى، التي تعقد فيها مثل هذه اللقاءات في إيطاليا.
وأكد تاياني أن "إيطاليا وروما تؤكدان دورهما كعاصمة للسلام والوساطة، وهذه ليست المرة الأولى التي تُعقد فيها مثل هذه اللقاءات في بلادنا، ونحن مستعدون لبذل كل ما يلزم، وسنواصل دعم جميع المفاوضات، التي من شأنها أن تؤدي إلى حل القضية النووية وبناء السلام".
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، في وقت سابق من اليوم الاثنين، لوكالة "سبوتنيك"، أن "روسيا ترحب بالمفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن البرنامج النووي الإيراني في سلطنة عمان، وتتوقع نتيجة ملموسة في المستقبل".
وقال رودينكو: "سنقيّم أي مفاوضات بناءً على نتائجها، وحسب فهمي، ستستمر المفاوضات الأسبوع المقبل، لذا نتوقع أن تكون النتائج ملموسة. نرحب بحدوث المفاوضات، وإذا تحققت نتائج إيجابية فيها، فسنكون سعداء للغاية".
وعُقدت أول أمس السبت، في العاصمة العُمانية مسقط، مفاوضات غير مباشرة بين المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.