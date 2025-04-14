https://sarabic.ae/20250414/دولة-أوروبية-توافق-على-استضافة-الجولة-الثانية-من-المفاوضات-الإيرانية-الأمريكية-1099535889.html

دولة أوروبية توافق على استضافة الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية

دولة أوروبية توافق على استضافة الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية

سبوتنيك عربي

وافقت إيطاليا، اليوم الاثنين، على طلب عقد جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في روما، حسب ما أعلن أنطونيو تاياني، وزير الخارجية... 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T13:16+0000

2025-04-14T13:16+0000

2025-04-14T13:45+0000

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أخبار إيران

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وقال تاياني، بحسب ما نقلت عنه وكالة "أسكانيوز": "تلقينا طلبا من الأطراف المهتمة، من سلطنة عمان التي تلعب دور الوسيط، وقدمنا ​​ردًا إيجابيًا، ونحن مستعدون، كما هو الحال دائمًا، للترحيب بالاجتماعات التي يمكن أن تحقق نتائج إيجابية، في هذه الحالة بشأن القضية النووية".وأشار الوزير إلى أن هذه ليست المرة الأولى، التي تعقد فيها مثل هذه اللقاءات في إيطاليا.وصرح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، في وقت سابق من اليوم الاثنين، لوكالة "سبوتنيك"، أن "روسيا ترحب بالمفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن البرنامج النووي الإيراني في سلطنة عمان، وتتوقع نتيجة ملموسة في المستقبل".وعُقدت أول أمس السبت، في العاصمة العُمانية مسقط، مفاوضات غير مباشرة بين المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع أمريكا لم تتضمن سوى القضايا النووية

https://sarabic.ae/20250412/السعودية-تعلق-على-المحادثات-الإيرانية-الأمريكية-في-عمان-1099492106.html

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