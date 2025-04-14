موسكو: روسيا ترحب بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران

عربي
الدفاع الروسية: كييف شنت 8 هجمات على منشآت الطاقة الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
12:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
وفد من حماس يصل القاهرة ويؤكد أنه لا تحرير للأسرى دون وقف الحرب
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
57 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250414/موسكو-روسيا-ترحب-بالمحادثات-النووية-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1099522235.html
موسكو: روسيا ترحب بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران
موسكو: روسيا ترحب بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا ترحب بالمفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن البرنامج النووي... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T09:09+0000
2025-04-14T09:09+0000
روسيا
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وقال رودينكو: "سنقيّم أي مفاوضات بناءً على نتائجها، وحسب فهمي، ستستمر المفاوضات الأسبوع المقبل، لذا نتوقع أن تكون النتائج ملموسة، نرحب بحدوث المفاوضات، وإذا تحققت نتائج إيجابية فيها، فسنكون سعداء للغاية".وعقدت، يوم السبت الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، محادثات غير مباشرة بين المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.وبحسب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، كانت المحادثات إيجابية وبناءة.وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر، أن الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قد تعقد في 19 أبريل/نيسان في روما.إيران تكشف سبب اختيارها للمفاوضات "غير المباشرة" مع أمريكا
https://sarabic.ae/20250413/الخارجية-الإيرانية-المفاوضات-مع-أمريكا-لم-تتضمن-سوى-القضايا-النووية-1099509031.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو: روسيا ترحب بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران

09:09 GMT 14.04.2025
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا ترحب بالمفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن البرنامج النووي الإيراني في سلطنة عمان، وتتوقع نتيجة ملموسة في المستقبل.
وقال رودينكو: "سنقيّم أي مفاوضات بناءً على نتائجها، وحسب فهمي، ستستمر المفاوضات الأسبوع المقبل، لذا نتوقع أن تكون النتائج ملموسة، نرحب بحدوث المفاوضات، وإذا تحققت نتائج إيجابية فيها، فسنكون سعداء للغاية".
وعقدت، يوم السبت الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، محادثات غير مباشرة بين المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع أمريكا لم تتضمن سوى القضايا النووية
أمس, 16:13 GMT
وبحسب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، كانت المحادثات إيجابية وبناءة.
ووصف عراقجي أجواء هذه المحادثات بأنها بناءة وهادئة، وشكر وزير الخارجية العماني على جهوده في تبادل وجهات النظر بين الوفدين، الإيراني والأمريكي، وأعلن أن الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، ستعقد يوم السبت المقبل 19 أبريل.
وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر، أن الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قد تعقد في 19 أبريل/نيسان في روما.
إيران تكشف سبب اختيارها للمفاوضات "غير المباشرة" مع أمريكا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала