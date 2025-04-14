https://sarabic.ae/20250414/موسكو-روسيا-ترحب-بالمحادثات-النووية-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1099522235.html
موسكو: روسيا ترحب بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران
موسكو: روسيا ترحب بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا ترحب بالمفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن البرنامج النووي... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T09:09+0000
2025-04-14T09:09+0000
2025-04-14T09:09+0000
روسيا
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وقال رودينكو: "سنقيّم أي مفاوضات بناءً على نتائجها، وحسب فهمي، ستستمر المفاوضات الأسبوع المقبل، لذا نتوقع أن تكون النتائج ملموسة، نرحب بحدوث المفاوضات، وإذا تحققت نتائج إيجابية فيها، فسنكون سعداء للغاية".وعقدت، يوم السبت الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، محادثات غير مباشرة بين المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.وبحسب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، كانت المحادثات إيجابية وبناءة.وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر، أن الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قد تعقد في 19 أبريل/نيسان في روما.إيران تكشف سبب اختيارها للمفاوضات "غير المباشرة" مع أمريكا
https://sarabic.ae/20250413/الخارجية-الإيرانية-المفاوضات-مع-أمريكا-لم-تتضمن-سوى-القضايا-النووية-1099509031.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو: روسيا ترحب بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا ترحب بالمفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن البرنامج النووي الإيراني في سلطنة عمان، وتتوقع نتيجة ملموسة في المستقبل.
وقال رودينكو: "سنقيّم أي مفاوضات بناءً على نتائجها، وحسب فهمي، ستستمر المفاوضات الأسبوع المقبل، لذا نتوقع أن تكون النتائج ملموسة، نرحب بحدوث المفاوضات، وإذا تحققت نتائج إيجابية فيها، فسنكون سعداء للغاية".
وعقدت، يوم السبت الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، محادثات غير مباشرة بين المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.
وبحسب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، كانت المحادثات إيجابية وبناءة.
ووصف عراقجي أجواء هذه المحادثات بأنها بناءة وهادئة، وشكر وزير الخارجية العماني على جهوده في تبادل وجهات النظر بين الوفدين، الإيراني والأمريكي، وأعلن أن الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، ستعقد يوم السبت المقبل 19 أبريل.
وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر، أن الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران قد تعقد في 19 أبريل/نيسان في روما.