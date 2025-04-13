https://sarabic.ae/20250413/الخارجية-الإيرانية-المفاوضات-مع-أمريكا-لم-تتضمن-سوى-القضايا-النووية-1099509031.html

الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع أمريكا لم تتضمن سوى القضايا النووية

الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع أمريكا لم تتضمن سوى القضايا النووية

سبوتنيك عربي

صرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الأحد، بأن المراسلات مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تتضمن سوى القضايا النووية. 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T16:13+0000

2025-04-13T16:13+0000

2025-04-13T16:13+0000

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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن بقائي أن مشروع القرار الذي أعده الممثل الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والموجود على مكتب وزير الخارجية الإيرانية، لا يتطرق إلى قضايا مثل الوجود الإقليمي لإيران وقدراتها الصاروخية والأمن، ويطلب فقط من إيران ضمان أن يكون برنامجها النووي مدنيا.وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران تقوم بالتحدث مع الجانب الأمريكي فقط بشأن القضية النووية ورفع العقوبات عن طهران، مضيفا "وافقنا بشكل أساسي على إجراء محادثات غير مباشرة مع أمريكا انطلاقا من هذه النقاط مما يوضح عدم صحة الادعاءات التي تم طرحها فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والصواريخ وما إلى ذلك".وشدد إسماعيل بقائي على أنه "لم يكن هناك أي نقاش على الإطلاق، وليس لي أي علاقة بالنقاشات الإعلامية والخطابات المختلفة المتناقضة أحيانا والتي يلقيها الطرف المعارض، وأننا نتفاوض مع أمريكا بشأن القضية النووية ورفع العقوبات وفقا لتعليمات وتوجيهات قيادة النظام، وانطلاقا من اعتقادات وزارة الخارجية والتزاماتها".واستضافت العاصمة العمانية مسقط، أمس السبت، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.وحذرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن آمنة، وذلك حسبما أعلن مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني في تصريح على منصة "إكس"، الخميس.وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط الاحترام المتبادل، وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في تصريح متلفز إلى أن العقوبات لم تؤثر على برنامج إيران النووي، بينما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن المفاوضات لن تتم إذا استمرت الضغوط القصوى من واشنطن.يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

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الاتفاق النووي الإيراني, أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية