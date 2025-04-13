الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع أمريكا لم تتضمن سوى القضايا النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
موسكو : مباحثات بوتين مع ويتكوف كانت مثمرة و إيران تؤكد إنها ستمنح المحادثات مع واشنطن فرصة حقيقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
12:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
وفد من حماس يصل القاهرة ويؤكد أنه لا تحرير للأسرى دون وقف الحرب
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250413/الخارجية-الإيرانية-المفاوضات-مع-أمريكا-لم-تتضمن-سوى-القضايا-النووية-1099509031.html
الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع أمريكا لم تتضمن سوى القضايا النووية
الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع أمريكا لم تتضمن سوى القضايا النووية
سبوتنيك عربي
صرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الأحد، بأن المراسلات مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تتضمن سوى القضايا النووية. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T16:13+0000
2025-04-13T16:13+0000
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار إيران
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن بقائي أن مشروع القرار الذي أعده الممثل الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والموجود على مكتب وزير الخارجية الإيرانية، لا يتطرق إلى قضايا مثل الوجود الإقليمي لإيران وقدراتها الصاروخية والأمن، ويطلب فقط من إيران ضمان أن يكون برنامجها النووي مدنيا.وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران تقوم بالتحدث مع الجانب الأمريكي فقط بشأن القضية النووية ورفع العقوبات عن طهران، مضيفا "وافقنا بشكل أساسي على إجراء محادثات غير مباشرة مع أمريكا انطلاقا من هذه النقاط مما يوضح عدم صحة الادعاءات التي تم طرحها فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والصواريخ وما إلى ذلك".وشدد إسماعيل بقائي على أنه "لم يكن هناك أي نقاش على الإطلاق، وليس لي أي علاقة بالنقاشات الإعلامية والخطابات المختلفة المتناقضة أحيانا والتي يلقيها الطرف المعارض، وأننا نتفاوض مع أمريكا بشأن القضية النووية ورفع العقوبات وفقا لتعليمات وتوجيهات قيادة النظام، وانطلاقا من اعتقادات وزارة الخارجية والتزاماتها".واستضافت العاصمة العمانية مسقط، أمس السبت، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.وحذرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن آمنة، وذلك حسبما أعلن مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني في تصريح على منصة "إكس"، الخميس.وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط الاحترام المتبادل، وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في تصريح متلفز إلى أن العقوبات لم تؤثر على برنامج إيران النووي، بينما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن المفاوضات لن تتم إذا استمرت الضغوط القصوى من واشنطن.يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
https://sarabic.ae/20250412/إعلام-ترامب-مستعد-للتوصل-إلى-تسوية-مع-إيران-1099489101.html
https://sarabic.ae/20250412/إيران-وأمريكا-تبدآن-مفاوضات-في-سلطنة-عمان-وخامنئي-يمنح-عراقجي-صلاحيات-كاملة-1099467352.html
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الاتفاق النووي الإيراني, أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني, أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع أمريكا لم تتضمن سوى القضايا النووية

16:13 GMT 13.04.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© x.com
تابعنا عبر
صرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الأحد، بأن المراسلات مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تتضمن سوى القضايا النووية.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن بقائي أن مشروع القرار الذي أعده الممثل الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والموجود على مكتب وزير الخارجية الإيرانية، لا يتطرق إلى قضايا مثل الوجود الإقليمي لإيران وقدراتها الصاروخية والأمن، ويطلب فقط من إيران ضمان أن يكون برنامجها النووي مدنيا.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
إعلام: ترامب مستعد للتوصل إلى تسوية مع إيران
أمس, 16:59 GMT
وقال بقائي "إذا أخذنا المراسلات، التي جرت كبداية عملية للمحادثات غير المباشرة، أساسا للعمل؛ فإن هذه المراسلات لم تتضمن سوى القضايا النووية، وبناء على ذلك، أعتقد أنه من الواضح أن الجانب الأمريكي دخل في هذا التفاعل بناء على نفس التعليمات التي تلقاها".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران تقوم بالتحدث مع الجانب الأمريكي فقط بشأن القضية النووية ورفع العقوبات عن طهران، مضيفا "وافقنا بشكل أساسي على إجراء محادثات غير مباشرة مع أمريكا انطلاقا من هذه النقاط مما يوضح عدم صحة الادعاءات التي تم طرحها فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والصواريخ وما إلى ذلك".
وشدد إسماعيل بقائي على أنه "لم يكن هناك أي نقاش على الإطلاق، وليس لي أي علاقة بالنقاشات الإعلامية والخطابات المختلفة المتناقضة أحيانا والتي يلقيها الطرف المعارض، وأننا نتفاوض مع أمريكا بشأن القضية النووية ورفع العقوبات وفقا لتعليمات وتوجيهات قيادة النظام، وانطلاقا من اعتقادات وزارة الخارجية والتزاماتها".
واستضافت العاصمة العمانية مسقط، أمس السبت، الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وحذرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن آمنة، وذلك حسبما أعلن مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني في تصريح على منصة "إكس"، الخميس.
وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
إيران وأمريكا تبدآن مفاوضات في سلطنة عمان... وخامنئي يمنح عراقجي "صلاحيات كاملة"
أمس, 06:34 GMT
من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط الاحترام المتبادل، وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في تصريح متلفز إلى أن العقوبات لم تؤثر على برنامج إيران النووي، بينما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن المفاوضات لن تتم إذا استمرت الضغوط القصوى من واشنطن.
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала