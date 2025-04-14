https://sarabic.ae/20250414/باحث-سياسي-تأكيد-الولايات-المتحدة-أنها-لا-تسعى-إلى-تغيير-النظام-في-إيران-أهم-ما-جاء-في-المفاوضات-1099527825.html

باحث سياسي: تأكيد الولايات المتحدة أنها لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران أهم ما جاء في المفاوضات

باحث سياسي: تأكيد الولايات المتحدة أنها لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران أهم ما جاء في المفاوضات

سبوتنيك عربي

تطرّق مدير مركز دراسة الإسلام والشؤون العالمية في جامعة "صباح الدين الزعيم"، والباحث السياسي الدكتور سامي العريان، إلى المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، معتبرًا... 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T11:13+0000

2025-04-14T11:13+0000

2025-04-14T11:13+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

المفاوضات

تقارير سبوتنيك

حصري

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ومن الأسباب التي طمأنت الجانب الإيراني في المفاوضات، بحسب ما رجّح العريان في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "مسألة الصواريخ العابرة والصواريخ الباليستية لم تكن على الأجندة لأنّ الطرف الإيراني يرفض أنّ يناقش هذه المسألة، إضافة إلى موضوع دعم الجانب الإيراني لما يسمّى بحلفاء إيران ومحور المقاومة".وتساءل العريان إن "كان سيتوقّف الجانب الأميركي على مناقشة هذه الأمرين عندما تستأنف المفاوضات أمّ أنه سيبحث في أمور أخرى؟".وتحدّث العريان عن "خيبة أمل إسرائيلية في المحاولة الأمريكية للتوصّل إلى اتفاق مع إيران"، وأضاف: "الآن طبعاً المسألة ستكون متروكة للإدارة الأمريكية إنّ كانت تسعى حقاً إلى اتفاق حقيقي أم تسعى إلى تغطية لعمل عسكري والذي سيكون أيضاً كارثياً على المنطقة وليس فقط على إيران".واختتم حديثه: "حكومة دمشق تعتمد على الجانب التركي في الدعم، ليس فقط المعنوي وإنما الدعم المادي والعسكري، والإسرائيلي يريد أنّ يكون المهيمن الوحيد على الأجواء في سوريا وهذا ما ترفضه تركيا"، مرجحاً أن "يكون الجانب الأمريكي هو الجانب الحاسم في هذه المسألة".

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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, المفاوضات, تقارير سبوتنيك, حصري