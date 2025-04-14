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باحث سياسي: تأكيد الولايات المتحدة أنها لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران أهم ما جاء في المفاوضات
باحث سياسي: تأكيد الولايات المتحدة أنها لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران أهم ما جاء في المفاوضات
سبوتنيك عربي
تطرّق مدير مركز دراسة الإسلام والشؤون العالمية في جامعة "صباح الدين الزعيم"، والباحث السياسي الدكتور سامي العريان، إلى المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، معتبرًا... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T11:13+0000
2025-04-14T11:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
المفاوضات
تقارير سبوتنيك
حصري
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ومن الأسباب التي طمأنت الجانب الإيراني في المفاوضات، بحسب ما رجّح العريان في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "مسألة الصواريخ العابرة والصواريخ الباليستية لم تكن على الأجندة لأنّ الطرف الإيراني يرفض أنّ يناقش هذه المسألة، إضافة إلى موضوع دعم الجانب الإيراني لما يسمّى بحلفاء إيران ومحور المقاومة".وتساءل العريان إن "كان سيتوقّف الجانب الأميركي على مناقشة هذه الأمرين عندما تستأنف المفاوضات أمّ أنه سيبحث في أمور أخرى؟".وتحدّث العريان عن "خيبة أمل إسرائيلية في المحاولة الأمريكية للتوصّل إلى اتفاق مع إيران"، وأضاف: "الآن طبعاً المسألة ستكون متروكة للإدارة الأمريكية إنّ كانت تسعى حقاً إلى اتفاق حقيقي أم تسعى إلى تغطية لعمل عسكري والذي سيكون أيضاً كارثياً على المنطقة وليس فقط على إيران".واختتم حديثه: "حكومة دمشق تعتمد على الجانب التركي في الدعم، ليس فقط المعنوي وإنما الدعم المادي والعسكري، والإسرائيلي يريد أنّ يكون المهيمن الوحيد على الأجواء في سوريا وهذا ما ترفضه تركيا"، مرجحاً أن "يكون الجانب الأمريكي هو الجانب الحاسم في هذه المسألة".
https://sarabic.ae/20250414/إيران-تكشف-سبب-اختيارها-للمفاوضات-غير-المباشرة-مع-أمريكا-1099519507.html
https://sarabic.ae/20250413/تصويت-برأيك-ما-السبب-الأبرز-لاختيار-عواصم-خليجية-لعقد-مفاوضات-دولية-حساسة؟--1099499235.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, المفاوضات, تقارير سبوتنيك, حصري
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, المفاوضات, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث سياسي: تأكيد الولايات المتحدة أنها لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران أهم ما جاء في المفاوضات

11:13 GMT 14.04.2025
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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حصري
تطرّق مدير مركز دراسة الإسلام والشؤون العالمية في جامعة "صباح الدين الزعيم"، والباحث السياسي الدكتور سامي العريان، إلى المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، معتبرًا أن "أهمّ ما جاء في جولة التفاوض يوم السبت الماضي، ما أكّدته الولايات المتحدة للجانب الإيراني من أنها لا تسعى إلى تغيير النظام وهذا ما لم يكن حاضرًا في المفاوضات السابقة".
ومن الأسباب التي طمأنت الجانب الإيراني في المفاوضات، بحسب ما رجّح العريان في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "مسألة الصواريخ العابرة والصواريخ الباليستية لم تكن على الأجندة لأنّ الطرف الإيراني يرفض أنّ يناقش هذه المسألة، إضافة إلى موضوع دعم الجانب الإيراني لما يسمّى بحلفاء إيران ومحور المقاومة".
وتساءل العريان إن "كان سيتوقّف الجانب الأميركي على مناقشة هذه الأمرين عندما تستأنف المفاوضات أمّ أنه سيبحث في أمور أخرى؟".
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وحول نجاح المفاوضات أو فشلها، يرى العريان أنه "ّإذا لم يضع الأميركي موضوع النفوذ الإيراني على الطاولة فهذا مؤشر على نجاح هذه المفاوضات".
وتحدّث العريان عن "خيبة أمل إسرائيلية في المحاولة الأمريكية للتوصّل إلى اتفاق مع إيران"، وأضاف: "الآن طبعاً المسألة ستكون متروكة للإدارة الأمريكية إنّ كانت تسعى حقاً إلى اتفاق حقيقي أم تسعى إلى تغطية لعمل عسكري والذي سيكون أيضاً كارثياً على المنطقة وليس فقط على إيران".
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وفي ما يتعلق بالشأن السوري، أكّد العريان أن "الصدام السياسي بين كل من تركيا وإسرائيل قائم، لكن الخوف كان دائماً من أن يتحول هذا الصدام إلى مواجهة عسكرية"، مشيراً إلى أن "الإشكالية الكبيرة تأتي من الطرف الإسرائيلي الذي انتهز فرصة تغيير النظام في سوريا ليسيطرعلى أراض جديدة"، مضيفاً: "الجانب التركي لن يقبل بالوجود الإسرائيلي".
واختتم حديثه: "حكومة دمشق تعتمد على الجانب التركي في الدعم، ليس فقط المعنوي وإنما الدعم المادي والعسكري، والإسرائيلي يريد أنّ يكون المهيمن الوحيد على الأجواء في سوريا وهذا ما ترفضه تركيا"، مرجحاً أن "يكون الجانب الأمريكي هو الجانب الحاسم في هذه المسألة".
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