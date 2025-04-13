https://sarabic.ae/20250413/خبراء-يوضحون-انعكاسات-المفاوضات-بين-طهران-وواشنطن-على-المنطقة-1099509590.html

خبراء يوضحون انعكاسات المفاوضات بين طهران وواشنطن على المنطقة

خبراء يوضحون انعكاسات المفاوضات بين طهران وواشنطن على المنطقة

سبوتنيك عربي

استضافت العاصمة العُمانية مسقط، أمس السبت، الجولة الأولى من مفاوضات غير مباشرة بين وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، وآخر أمريكي برئاسة ستيف ويتكوف،... 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T16:49+0000

2025-04-13T16:49+0000

2025-04-13T16:49+0000

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وفق البيانات التي تلت الجولة الأولى، فإن مؤشرات إيجابية تطبع على اللقاء الذي جرى في العاصمة مسقط، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.ويرى خبراء أن النتائج الأولية تشير إلى استبعاد مسار الحرب حتى الآن واحتمالية التوافق، مع انعكاسات إيجابية محتملة على المنطقة.ووصف البيت الأبيض المحادثات التي جمعت المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عمان، بأنها كانت إيجابية وبناءة للغاية.‏ وقال البيت الأبيض، في بيان أمس السبت، إن "المناقشات كانت إيجابية وبناءة للغاية"، مشيرا إلى أن التواصل المباشر بين ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني بعد انتهاء جولة التفاوض كان "خطوة إلى الأمام" نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع على الطرفين.‏‏وأشار البيان إلى أن ويتكوف أبلغ وزير الخارجية الإيراني برغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حل الخلافات بين البلدين "من خلال الحوار والدبلوماسية" إن أمكن.من ناحيته قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني حسن حردان، إن التقدم الإيجابي في المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن سينعكس بتراجع خطاب الحرب، لا سيما وأن تغليب إدارة ترامب خيار المفاوضات على خيار الحرب، كان مؤشراً واضحا على أن الحرب مكلفةً جدا وغير مضمونة في تدمير البرنامج النووي الإيراني، وقد تدفع إيران إلى تغيير عقيدتها النووية والذهاب إلى إنتاج القنبلة النووية لحماية سيادتها واستقلالها ولجم العدوانية والتدخلات الأمريكية الإسرائيلية في شؤونها الداخلية.يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أي تقدم في المفاوضات يدفع نحو خفض مستوى التوترات في المنطقة، ويترك ارتياحا لدى دولها لا سيما دول الخليج واليمن، ويعطي المزيد من الدفع في العلاقات السعودية الإيرانية التي كانت قد شهدت تطورا ايجابياً مهما بعد توقيع اتفاق المصالحة وتطبيع العلاقات بين البلدين.ويرى المحلل السياسي أنه "من المتوقع تخلي واشنطن عن طرح قضايا خارج البرنامج النووي تشمل البرنامج الصاروخي البالستي الإيراني، ودعم إيران لقوى المقاومة ضد الاحتلال الإسراىيلي، فيما يمكن أن تقبل إيران بالعودة إلى مضمون ما اتفق عليه في اتفاق 2015 مع بعض التمسك بالحفاظ على المنجزات التي حققتها تكنولوجيا على مستوى برنامجها النووي منذ انقلاب إدارة ترامب على الاتفاق الذي وقعته إدارة الرئيس أوباما".فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي، يوضح حردان أنه ليس بمقدورها أن تقف بوجه إدارة ترامب إذا ما عزمت على التوصل إلى اتفاق مع إيران بدلا من تلبية طلب إسراىيل بشن الحرب ضد طهران.ويرى أن إسرائيل لا تستطيع شن الحرب ضد إيران من دون موافقة ودعم واشنطن، حيث ظهر ذلك بوضوح عندما استدعى الرئيس ترامب موخراً رئيس الوزراء الاسراىيلي بنيامين نتنياهو على عجل إلى البيت الأبيض وإبلاغه أمام الصحفيين عزمه التفاوض مع إيران، على عكس رغبة نتنياهو.من ناحيته قال الباحث المصري محمد شعت، إن جلوس كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على طاولة المفاوضات، تعد محاولة لتجنب الإنزلاق لمسار حرب لن تكون في مصلحة الطرفين.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إيران ترى أن تجنب أي صدام وتوجيه ضربات لها ليس في صالحها في الوقت الراهن، في حين أن واشنطن تبدو غير راغبة في الحرب، رغم كل التحشيدات العسكرية في المنطقة.ولفت إلى أن إيران لا يمكنها القبول بتفكيك البرنامج النووي نهائيا، فيما يمكن الذهاب إلى ضمانات بشأن سلمية البرنامج الإيراني، مع العودة لنسبة التخصيب المتفق عليها في اتفاق 2015، وهي 3.67 بالمئة، بما يمثل عملية تحجيم أو منع الوصول للسلاح النووي.وأشار إلى أن إيران ذهبت للتفاوض، بعدما رفضت ذلك مسبقا، ما يعني أن هناك تنازلات مبدأية، فيما يتوقف الأمر على ما يمكن التوقيع عليه خلال المفاوضات.يتفق شعت بأن الرغبة الإسرائيلية لا يمكنها التحكم في مسار الأزمة بين طهران وإيران، رغم أن حكومة نتنياهو تسعى بشكل جاد للانتهاء من ملف إيران النووي، غير ان واشنطن لديها حسابات وملفات وتوازنات لا تخضع للرغبة الإسرائيلية.وعلّق وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أمس السبت، على استضافة بلاده لقاء تاريخيًا بين وزير الخرجية الإيراني عباس عراقجي، وستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، لإطلاق عملية حوار ومفاوضات بين الطرفين.ونقلت صحيفة "الرؤية" العمانية، عن البوسعيدي، قوله: "أنا فخور بالإعلان أننا استضفنا اليوم في مسقط وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وقُمنا بالوساطة لبدء عملية حوار ومفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم".وأضاف وزير الخارجية العماني: "اللقاء جرى في أجواء ودّية ساعدت على تقريب وجهات النظر، مما يعزز فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

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