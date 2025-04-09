https://sarabic.ae/20250409/ما-فرص-التوصل-لاتفاق-بين-طهران-وواشنطن-في-مسقط؟--1099391567.html

ما فرص التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن في مسقط؟

ما فرص التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن في مسقط؟

سبوتنيك عربي

تحتضن العاصمة العمانية مسقط، مفاوضات مباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، في خطوة تتباين الرؤى بشأن جدواها. 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T19:59+0000

2025-04-09T19:59+0000

2025-04-09T19:59+0000

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يرى خبراء أن إعلان ترامب عن المفاوضات، يحمل معه مؤشرات إيجابية بشأن مسار المفاوضات، وإمكانية التوصل إلى اتفاق يجنب الوصول إلى الصدام العسكري، بينما يرى آخرون أن واشنطن تكسب الوقت وتراوغ، في ظل مسعى إسرائيلي لاستكمال مسار الحرب في المنطقة.وأعلنت واشنطن، يوم الثلاثاء، أن الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيكون ضمن الوفد المشارك في المباحثات مع إيران بشأن برنامجها النووي، والتي ستحتضنها سلطنة عمان السبت.فيما أكدت طهران أن المحادثات ستكون "غير مباشرة" و"لن يتم القبول بأي طريقة أخرى للتفاوض".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، بشكل مفاجئ أن بلاده ستبدأ مباحثات "مباشرة" رفيعة المستوى مع إيران بشأن برنامجها النووي السبت المقبل، خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض، الأمر الذي طرح تساؤلات عدة بشأن النتائج المرتقبة.تُمثل المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران ضربة لإسرائيل، التي لطالما دعت إلى ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وسعت خلال الفترة الأخيرة لمشاركة واشنطن في تنفيذ هجمات كبيرة ضد طهران.ورفضت إيران سابقا عرض ترامب بإجراء مفاوضات مباشرة بشأن برنامجها النووي، وعرضت بدلاً من ذلك الدخول في محادثات غير مباشرة، في ظل حشد واشنطن لمعدات وآليات عسكرية ضخمة بالمنطقة.نتائج إيجابيةحول النتائج المرتقبة من المفاوضات، قال محمد سعيد الرز، الخبير الاستراتيجي اللبناني، إن الاجتماع الذي سيعقد السبت المقبل بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين، ليس الأول من نوعه في سلطنة عمان، إذ أن العاصمة مسقط استضافت عدة لقاءات غير معلنة بين الجانبين منذ بداية عهد بايدن في البيت الأبيض، وصولا إلى عهد ترامب حاليا، والتطور الجديد هو إقدام الرئيس ترامب على تحويل هذا الاجتماع إلى علني، وبشكل مفاجئ خلال لقائه الأخير مع رئيس حكومة "الكيان الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو الذي شعر ببوادر صدمة، خاصة وأنه كان ينوي مفاتحة الرئيس الأمريكي حول خطة مشتركة لنسف المفاعل النووي الإيراني.أضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هناك ميزة يمكن استخلاصها من الإعلان عن الاجتماع الإيراني الأمريكي في مسقط، وهي أن الجانبين ما كانا سيعلنان عن هذه المفاوضات لولا قناعتهما بوجود فرصة حقيقية لنتائج إيجابية، وهناك عدة عوامل قادت إلى هذه الفرصة أبرزها إصرار روسيا على موقفها التحالفي مع إيران، خاصة وأن بعض وسائل الإعلام الأمريكية سربت معلومات مفادها أن الرئيس ترامب سوف يقايض الرئيس بوتين بإيران مقابل اتفاق إنجازات في أوكرانيا، وهو ما يفسر إعلان طهران، وقتها ، أقصى درجات الاستنفار العسكري واعتبار نتنياهو أن استهداف إيران مسألة أيام، لكن رفض بوتين لهذه المقايضة وتمسكه بتحالفاته كلها من إيران إلى الصين إلى منظومة دول البريكس دفع بالرئيس ترامب إلى التراجع خطوات إلى الوراء واعتباره أن إيران دولة عظيمة تستحق التفاوض معها حول حل سلمي للملف النووي .ضبابية المشهدويرى أنه لا يمكن التنبؤ بنتائج المفاوضات التي يقدر لها أن تستمر لعدة لقاءات ويمكن أن تشهد مناورات سياسية عديدة، لكن ثمة قناعة تفيد بأن الطرفين الإيراني والأمريكي يدركان أن الحوار فيه مصلحة للبلدين وأن الحل العسكري قد تستفيد منه إسرائيل فقط، وليس الولايات المتحدة، وتحديدا إدارة ترامب الذي طالما اتهم إدارة سلفه بايدن بأخذ العالم نحو حرب كبرى ثالثة ولن يكون هو الذي ينفذها .على الجانب الآخر أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لم تعقد أي جولة تفاوض غير مباشر حتى الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن طهران تؤيد الدبلوماسية والتفاوض غير المباشر.وقال الوزير الإيراني، في تدوينة على "إكس"، الأحد الماضي، إنه "لم تُعقد أي جولة تفاوض حتى الآن (مع الولايات المتحدة).. ونؤيد الدبلوماسية والتفاوض، ولكن بشكل غير مباشر".كما أشار إلى أن "الولايات المتحدة لا يمكنها إلا أن تحلم" بصفقة مع إيران ستكون مماثلة للاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة مع ليبيا عام 2003. ثم تخلت ليبيا عن فكرة إنتاج أسلحة الدمار الشامل مقابل رفع العقوبات عن دول العالم، ولا سيما الولايات المتحدة"، ما يشير إلى أن إيران لن تتنازل لواشنطن عن استراتيجيتها.فيما قالت الدكتورة بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن الحوار الذي تجريه واشنطن يهدف للاستفادة من عامل الوقت، في ظل مراوغة أمريكية ومسعى صهيو أمريكي لإشعال المنطقة.وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن نتائج المفاوضات التي تجرى منذ فترة وتستكمل بعد الإعلان عنها لن تسفر عن أي نتائج في ظل عدم الثقة بين الجانبين.وترى أن الأوضاع تتجه نحو التأزيم، خاصة أن الجانب الأمريكي والإسرائيلي يسعيان إلى استمرار التوترات في المنطقة، والذهاب نحو الهاوية.وفي الرابع من أبريل/نيسان الجاري، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده تؤمن بالمفاوضات وتسعى إليها، لكن على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم يسعون لخوض "مفاوضات حقيقة".وقال بزشكيان، خلال لقائه مع ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في البلاد، إن "إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية ولا تسعى للحروب والأزمات"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وأضاف أن "تأكيد إيران على أنها ليست بصدد استخدام قدراتها النووية لأغراض غير سلمية، قائم على فتوى شرعية صادرة عن المرشد الإيراني علي خامنئي"، مشددا على ضرورة أن تثبت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تسعى إلى مفاوضات حقيقية.

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