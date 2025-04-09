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https://sarabic.ae/20250409/عراقجي-واشنطن-تعرف-قدرات-إيران-الدفاعية-ولن-نتفاوض-تحت-التهديدات-العسكرية-1099364840.html
عراقجي: واشنطن تعرف قدرات إيران الدفاعية ولن نتفاوض تحت التهديدات العسكرية
عراقجي: واشنطن تعرف قدرات إيران الدفاعية ولن نتفاوض تحت التهديدات العسكرية
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لن تجري مفاوضات مباشرة إذا لم تتوفر ظروف عادلة لإجرائها بعيدا عن سياسة الضغوط القصوى. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T09:29+0000
2025-04-09T09:29+0000
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جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عراقجي، على هامش الزيارة التي يقوم بها للجزائر، حسبما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الأربعاء.وتابع: "المفاوضات يجب أن تتم من موقع متكافئ وليس تحت تهديدات عسكرية"، مضيفًا: "إيران لا تريد الحرب، لكنها تعرف كيف تدافع عن نفسها بصورة جيدة إذا لزم الأمر".وقال وزير الخارجية الإيراني: "يعرف الأمريكيون جيدا مدى قدرة إيران الدفاعية".وأضاف: "واشنطن مارست ضغوطا كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض معنا على برنامجنا النووي السلمي"، مضيفًا: "لا صحة للاتهامات بأننا نريد امتلاك سلاح نووي ومستعدون لمعالجة أي مخاوف بهذا الشأن من خلال الدبلوماسية".وأردف: "الطريق إلى الدبلوماسية لم يتم إغلاقه حتى الآن، وطهران أعلنت أنها قادرة على التفاوض بشكل غير مباشر مع واشنطن، وهو ما قبلت به واشنطن أخيرًا، ومن المقرر أن تبدأ تلك المفاوضات خلال الأسبوع المقبل".وقال عباس عراقجي: "لسنا متأكدين أن واشنطن تريد التفاوض العادل لكننا سنحاول"، مضيفًا: "إذا كانوا يرغبون في منع إيران الحصول على الأسلحة النووية، فيمكن أخذ ذلك بالاعتبار، لكنهم لن يحققوا أي أهداف أخرى".وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن فريق المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أرسل رسائل يحث فيها طهران على إجراء محادثات مباشرة عبر سلطنة عمان، حيث من المقرر عقد اجتماع السبت المقبل.وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت، في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://sarabic.ae/20250409/ويتكوف-يحدد-شرطا-للمفاوضات-مع-إيران-في-عمان-1099361767.html
https://sarabic.ae/20250407/الرئيس-الإيراني-في-رسالة-إلى-أمريكا-لا-نسعى-لامتلاك-أسلحة-نووية-ولا-للحروب-والأزمات-1099306669.html
https://sarabic.ae/20250309/إيران-لن-نوافق-أبدا-على-إجراء-مفاوضات-لإنهاء-برنامجنا-النووي-بشكل-كامل-1098533080.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

عراقجي: واشنطن تعرف قدرات إيران الدفاعية ولن نتفاوض تحت التهديدات العسكرية

09:29 GMT 09.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorمفاعل نووي إيراني
مفاعل نووي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لن تجري مفاوضات مباشرة إذا لم تتوفر ظروف عادلة لإجرائها بعيدا عن سياسة الضغوط القصوى.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عراقجي، على هامش الزيارة التي يقوم بها للجزائر، حسبما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الأربعاء.
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وتابع: "المفاوضات يجب أن تتم من موقع متكافئ وليس تحت تهديدات عسكرية"، مضيفًا: "إيران لا تريد الحرب، لكنها تعرف كيف تدافع عن نفسها بصورة جيدة إذا لزم الأمر".
وقال وزير الخارجية الإيراني: "يعرف الأمريكيون جيدا مدى قدرة إيران الدفاعية".
وأضاف: "واشنطن مارست ضغوطا كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض معنا على برنامجنا النووي السلمي"، مضيفًا: "لا صحة للاتهامات بأننا نريد امتلاك سلاح نووي ومستعدون لمعالجة أي مخاوف بهذا الشأن من خلال الدبلوماسية".
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وأردف: "الطريق إلى الدبلوماسية لم يتم إغلاقه حتى الآن، وطهران أعلنت أنها قادرة على التفاوض بشكل غير مباشر مع واشنطن، وهو ما قبلت به واشنطن أخيرًا، ومن المقرر أن تبدأ تلك المفاوضات خلال الأسبوع المقبل".
وقال عباس عراقجي: "لسنا متأكدين أن واشنطن تريد التفاوض العادل لكننا سنحاول"، مضيفًا: "إذا كانوا يرغبون في منع إيران الحصول على الأسلحة النووية، فيمكن أخذ ذلك بالاعتبار، لكنهم لن يحققوا أي أهداف أخرى".
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن فريق المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أرسل رسائل يحث فيها طهران على إجراء محادثات مباشرة عبر سلطنة عمان، حيث من المقرر عقد اجتماع السبت المقبل.
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وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت، في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
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