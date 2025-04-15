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برلماني إيراني لـ"سبوتنيك": أمريكا أظهرت مرونة في مفاوضات سلطنة عمان
برلماني إيراني لـ"سبوتنيك": أمريكا أظهرت مرونة في مفاوضات سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل ظهره وند، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا أظهرت مرونة وغيّرت من لهجتها التهديدية، خلال... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T15:41+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال ظهره وند، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": إنه "خلال محادثات عُمان، على عكس التهديدات التي كان يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تغيرت لهجة الأميركيين، وأظهروا استعدادا للمرونة".من ناحية أخرى، رأى أبو الفضل ظهره وند، أنه "إذا تصرفت كل من إيران وروسيا والصين بذكاء وحكمة، فإن عهد الأحادية الأمريكية ستنتهي، ولا سيما مع تراجع قوة الدولار الأمريكي".وعقدت محادثات غير مباشرة بين المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة العمانية، يوم 12 أبريل/ نيسان الجاري. ووفقًا للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، كانت المحادثات إيجابية وبناءة.ووصف عراقجي أجواء هذه المحادثات بأنها بناءة وهادئة، وشكر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، على جهوده في تبادل وجهات النظر بين الوفدين الإيراني والأمريكي، وأعلن أن الجولة الثانية من المحادثات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة ستعقد في 19 أبريل المقبل.وأرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في أوائل مارس/آذار الماضي، قائلا إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع السلطات في طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، مهددا برد عسكري خلافا لذلك.وبحسب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، فإن القيادة في طهران رفضت في رسالة ردا على ذلك، إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن قضية البرنامج النووي، وأكد أن نافذة المفاوضات لا تنفتح إلا بوساطة دول ثالثة.
https://sarabic.ae/20250414/إيران-تكشف-سبب-اختيارها-للمفاوضات-غير-المباشرة-مع-أمريكا-1099519507.html
https://sarabic.ae/20240711/رئيس-البرلمان-الإيراني-القضاء-على-الدولرة-سيوقف-الضغوط-الأمريكية-على-الاقتصادات-الناشئة-1090704227.html
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برلماني إيراني لـ"سبوتنيك": أمريكا أظهرت مرونة في مفاوضات سلطنة عمان

15:41 GMT 15.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل ظهره وند، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا أظهرت مرونة وغيّرت من لهجتها التهديدية، خلال محادثات سلطنة عُمان، التي جرت السبت الماضي.
طهران - سبوتنيك. وقال ظهره وند، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": إنه "خلال محادثات عُمان، على عكس التهديدات التي كان يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تغيرت لهجة الأميركيين، وأظهروا استعدادا للمرونة".
وتابع البرلماني الإيراني: "في الجولة المقبلة من المفاوضات، التي من المقرر عقدها في إيطاليا، من المتوقع أن تقدم أمريكا مقترحا واضحا بشأن آليات بناء الثقة، ومع ذلك، فقد أكدت إيران أن قضايا مثل التكنولوجيا النووية السلمية، والمسائل الصاروخية، والملفات الإقليمية، هي خطوط حمراء وغير قابلة للتفاوض".
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من ناحية أخرى، رأى أبو الفضل ظهره وند، أنه "إذا تصرفت كل من إيران وروسيا والصين بذكاء وحكمة، فإن عهد الأحادية الأمريكية ستنتهي، ولا سيما مع تراجع قوة الدولار الأمريكي".
وقال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "برأيي، إذا تصرّفت إيران وروسيا والصين بذكاء وحكمة، فإن عهد الأحادية الأمريكية سينتهي، وضع الدولار ليس مستقرا، كما أن موقع إسرائيل، بوصفها عنصرا يساهم في تثبيت الدولار من خلال تأجيج الأزمات المستمرة، لم يعد قويا، ولهذا من الممكن أن تواجه أمريكا موجة أزمة مفاجئة، سواء على مستوى المنطقة أو داخل حدودها".
وعقدت محادثات غير مباشرة بين المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة العمانية، يوم 12 أبريل/ نيسان الجاري. ووفقًا للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، كانت المحادثات إيجابية وبناءة.
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ووصف عراقجي أجواء هذه المحادثات بأنها بناءة وهادئة، وشكر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، على جهوده في تبادل وجهات النظر بين الوفدين الإيراني والأمريكي، وأعلن أن الجولة الثانية من المحادثات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة ستعقد في 19 أبريل المقبل.
وأرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في أوائل مارس/آذار الماضي، قائلا إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع السلطات في طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، مهددا برد عسكري خلافا لذلك.
وبحسب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، فإن القيادة في طهران رفضت في رسالة ردا على ذلك، إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن قضية البرنامج النووي، وأكد أن نافذة المفاوضات لا تنفتح إلا بوساطة دول ثالثة.
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