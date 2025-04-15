https://sarabic.ae/20250415/برلماني-إيراني-لـسبوتنيك-أمريكا-أظهرت-مرونة-في-مفاوضات-سلطنة-عمان-1099575012.html

برلماني إيراني لـ"سبوتنيك": أمريكا أظهرت مرونة في مفاوضات سلطنة عمان

برلماني إيراني لـ"سبوتنيك": أمريكا أظهرت مرونة في مفاوضات سلطنة عمان

سبوتنيك عربي

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل ظهره وند، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا أظهرت مرونة وغيّرت من لهجتها التهديدية، خلال... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T15:41+0000

2025-04-15T15:41+0000

2025-04-15T15:41+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

الاتفاق النووي الإيراني

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091898304_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a03d8ba834097ade1d88cfb59a37d9f4.jpg

طهران - سبوتنيك. وقال ظهره وند، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": إنه "خلال محادثات عُمان، على عكس التهديدات التي كان يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تغيرت لهجة الأميركيين، وأظهروا استعدادا للمرونة".من ناحية أخرى، رأى أبو الفضل ظهره وند، أنه "إذا تصرفت كل من إيران وروسيا والصين بذكاء وحكمة، فإن عهد الأحادية الأمريكية ستنتهي، ولا سيما مع تراجع قوة الدولار الأمريكي".وعقدت محادثات غير مباشرة بين المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة العمانية، يوم 12 أبريل/ نيسان الجاري. ووفقًا للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، كانت المحادثات إيجابية وبناءة.ووصف عراقجي أجواء هذه المحادثات بأنها بناءة وهادئة، وشكر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، على جهوده في تبادل وجهات النظر بين الوفدين الإيراني والأمريكي، وأعلن أن الجولة الثانية من المحادثات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة ستعقد في 19 أبريل المقبل.وأرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في أوائل مارس/آذار الماضي، قائلا إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع السلطات في طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، مهددا برد عسكري خلافا لذلك.وبحسب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، فإن القيادة في طهران رفضت في رسالة ردا على ذلك، إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن قضية البرنامج النووي، وأكد أن نافذة المفاوضات لا تنفتح إلا بوساطة دول ثالثة.

https://sarabic.ae/20250414/إيران-تكشف-سبب-اختيارها-للمفاوضات-غير-المباشرة-مع-أمريكا-1099519507.html

https://sarabic.ae/20240711/رئيس-البرلمان-الإيراني-القضاء-على-الدولرة-سيوقف-الضغوط-الأمريكية-على-الاقتصادات-الناشئة-1090704227.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني, حصري