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رئيس البرلمان الإيراني: القضاء على الدولرة سيوقف الضغوط الأمريكية على الاقتصادات الناشئة
رئيس البرلمان الإيراني: القضاء على الدولرة سيوقف الضغوط الأمريكية على الاقتصادات الناشئة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن التخلص من الدولار واستخدام العملات البديلة، سيوقف الضغط الأمريكي على الاقتصادات الناشئة إلى حد كبير. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T14:14+0000
2024-07-11T14:14+0000
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وشدد في كلمته أمام المنتدى البرلماني العاشر لـ"بريكس" في سان بطرسبورغ، اليوم الخميس، أن "مشاركة دول جديدة واتجاه الدول المتزايد للانضمام إلى هذه المنظمة الدولية المتعددة الأطراف، يدل على أهميتها في العلاقات الدولية، وتثبيت مكانتها على الساحة الدولية".وأضاف قاليباف أن "إيران" تؤكد دائما على ضرورة الاهتمام بالنظام المتعدد الأطراف، مضيفا أن "الحكومة والبرلمان الإيراني يريدان تعاونا مثمرا وتعاونا بين الدول الأعضاء في "بريكس"، والتنفيذ العملي لأهدافه"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.من ناحية أخرى، أشار رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى المحاور الأربعة الرئيسية، وهي "النقل والطاقة والتجارة والمصارف" كأهم ركائز التعاون بين أعضاء "بريكس"، وذكّر أن البرلمان الإيراني والحكومة الجديدة على استعداد تام للتعاون مع شركائهم في كل هذه المجالات.وأوضح أن "برلمانات الدول الأعضاء في "بريكس" تلعب دورا حيويا ومهما في نجاح "بريكس"، إذ تستطيع هذه الدول وضع قوانين تيسيرية لتنمية التجارة وإزالة العوائق القانونية أمام توسيع التعاون التجاري للخروج من الأحادية".وغادر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، طهران متوجها إلى سان بطرسبورغ الروسية، بعد ظهر أمس الأربعاء، للمشاركة في المنتدى البرلماني لمجموعة "بريكس"، حول دور البرلمانات في تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.ويعد هذا هو الحضور الأول لمسؤول إيراني رفيع المستوى في الاجتماعات العامة لمجموعة "بريكس"، بعد انضمام إيران إلى المجموعة.ويعقد المنتدى البرلماني العاشر لدول "بريكس" في قصر توريد في سانت بطرسبورغ، ويستمر حتى يوم غد الجمعة الموافق 12 يوليو/ تموز الجاري.
https://sarabic.ae/20240711/انطلاق-فعاليات-المنتدى-البرلماني-الـ10-لمجموعة-بريكس-صور-وفيديو-1090699903.html
https://sarabic.ae/20240711/بوتين-يلقي-كلمة-أمام-المشاركين-في-المنتدى-البرلماني-العاشر-لدول-بريكس-فيديو--1090698362.html
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إيران, أخبار إيران, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس البرلمان الإيراني: القضاء على الدولرة سيوقف الضغوط الأمريكية على الاقتصادات الناشئة

14:14 GMT 11.07.2024
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران
 محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© Sputnik . Евгений Одиноков
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أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن التخلص من الدولار واستخدام العملات البديلة، سيوقف الضغط الأمريكي على الاقتصادات الناشئة إلى حد كبير.
وشدد في كلمته أمام المنتدى البرلماني العاشر لـ"بريكس" في سان بطرسبورغ، اليوم الخميس، أن "مشاركة دول جديدة واتجاه الدول المتزايد للانضمام إلى هذه المنظمة الدولية المتعددة الأطراف، يدل على أهميتها في العلاقات الدولية، وتثبيت مكانتها على الساحة الدولية".
وأضاف قاليباف أن "إيران" تؤكد دائما على ضرورة الاهتمام بالنظام المتعدد الأطراف، مضيفا أن "الحكومة والبرلمان الإيراني يريدان تعاونا مثمرا وتعاونا بين الدول الأعضاء في "بريكس"، والتنفيذ العملي لأهدافه"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
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من ناحية أخرى، أشار رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى المحاور الأربعة الرئيسية، وهي "النقل والطاقة والتجارة والمصارف" كأهم ركائز التعاون بين أعضاء "بريكس"، وذكّر أن البرلمان الإيراني والحكومة الجديدة على استعداد تام للتعاون مع شركائهم في كل هذه المجالات.
وأوضح أن "برلمانات الدول الأعضاء في "بريكس" تلعب دورا حيويا ومهما في نجاح "بريكس"، إذ تستطيع هذه الدول وضع قوانين تيسيرية لتنمية التجارة وإزالة العوائق القانونية أمام توسيع التعاون التجاري للخروج من الأحادية".
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وغادر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، طهران متوجها إلى سان بطرسبورغ الروسية، بعد ظهر أمس الأربعاء، للمشاركة في المنتدى البرلماني لمجموعة "بريكس"، حول دور البرلمانات في تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.
ويعد هذا هو الحضور الأول لمسؤول إيراني رفيع المستوى في الاجتماعات العامة لمجموعة "بريكس"، بعد انضمام إيران إلى المجموعة.
ويعقد المنتدى البرلماني العاشر لدول "بريكس" في قصر توريد في سانت بطرسبورغ، ويستمر حتى يوم غد الجمعة الموافق 12 يوليو/ تموز الجاري.
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